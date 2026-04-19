3 thói quen khi ngủ khiến bạn già nhanh và đoản thọ, bác sĩ tiết lộ thời điểm đi ngủ tốt nhất cho tim mạch

Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao chăm da tiền triệu mà gương mặt vẫn già nhanh, nếp nhăn và quầng thâm bủa vây? Câu trả lời nằm ngay ở chiếc giường của bạn. Thay vì giúp "tái sinh", những thói quen ngủ sai lầm đang biến giấc ngủ thành "độc dược" khiến bạn già nhanh không phanh và tàn phá hệ tim mạch thầm lặng.

Tiến sĩ Hoàng Xuân (Trung Quốc) cảnh báo, nếu không muốn chứng kiến bản thân già nhanh hơn bạn bè cùng lứa và mắc đầy bệnh tật, bạn cần thay đổi ngay lập tức. Bắt đầu từ việc sửa ngay 3 sai lầm khi ngủ và cập nhật "khung giờ vàng" đi ngủ để bảo vệ trái tim ngay dưới đây!

1. Thức khuya thường xuyên: "Sát thủ" của tim mạch và nhan sắc

Thói quen đi ngủ sau nửa đêm đang trở thành nguyên nhân hàng đầu khiến giới trẻ hiện nay già nhanh một cách đáng báo động. Tiến sĩ Hoàng Xuân giải thích rằng, thức khuya phá vỡ chu kỳ sản sinh melatonin. Khi hormone này bị thiếu hụt, cơ thể sẽ già nhanh do các phản ứng viêm tăng cao.

Việc thức đêm không chỉ khiến gương mặt già nhanh với quầng thâm mà còn làm tăng huyết áp, hệ tim mạch suy yếu. Theo nghiên cứu trên "Tạp chí Tim mạch Châu Âu", người ngủ từ 0 giờ trở đi có nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng tới 25%.

Tiến sĩ Hoàng Xuân cũng tiết lộ thời điểm đi ngủ tốt nhất cho tim mạch: Hãy đi ngủ trong khoảng 10 - 11 giờ tối. Đây là "khung giờ vàng" giúp cơ thể nghỉ ngơi sâu nhất, chặn đứng nguy cơ già nhanh, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cải thiện hệ miễn dịch.

2. Ngủ quá ít hoặc quá nhiều: Cái nào cũng hại!

Ngủ ít hơn 6 giờ hoặc nhiều hơn 9 giờ mỗi đêm đều gây tổn hại cho sức khỏe. Nghiên cứu trên "JAMA Network Open" năm 2021 cho thấy ngủ 7 giờ mỗi đêm giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là bệnh tim mạch.

Tiến sĩ Hoàng Xuân cảnh báo, ngủ quá ít (dưới 6 giờ mỗi đêm) làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và suy giảm miễn dịch, do cơ thể không đủ thời gian phục hồi và điều hòa hormone.

Ngược lại, ngủ quá nhiều (hơn 9 giờ mỗi đêm) làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy giảm trí nhớ và tử vong sớm. Cả hai đều ảnh hưởng xấu đến nhịp sinh học, gây rối loạn chức năng cơ thể, lão hóa nhanh và làm giảm tuổi thọ.

3. Ngủ không đều giờ: Tự khiến mình già nhanh hơn ít nhất 9 tháng

Nhiều người nghĩ rằng ngủ đủ giấc nghĩa là chỉ cần ngủ từ 6 - 8 tiếng 1 ngày hay ngủ bù vào cuối tuần có thể khắc phục tác hại của việc thức khuya hay thiếu ngủ trong tuần. Tuy nhiên, Tiến sĩ Hoàng Xuân nhấn mạnh rằng giấc ngủ tốt phải có ít nhất 80% số giờ ngủ vào ban đêm.

Đồng thời, sự đều đặn trong khung giờ đi ngủ hàng ngày cũng rất quan trọng. Nghiên cứu từ tạp chí quốc tế "Sức khỏe giấc ngủ" đã chứng minh rằng những người có thói quen ngủ không đều đặn thường có tuổi sinh học già hơn tới 9 tháng so với người duy trì lịch trình ngủ ổn định.

Việc đi ngủ muộn hay thay đổi giờ giấc thường xuyên làm rối loạn nhịp sinh học, gây căng thẳng mãn tính cho cơ thể. Hậu quả không chỉ dừng lại ở lão hóa mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, và suy giảm trí nhớ. Nên ông khuyên hãy cố gắng học cách đi ngủ và thức dậy vào cùng một khung giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần.

Làm thế nào để dễ ngủ và ngủ ngon hơn?

Đầu tư cho giấc ngủ chính là khoản đầu tư rẻ nhất cho nhan sắc và tuổi thọ. Để bảo vệ tim mạch và không bị già nhanh, hãy nằm lòng 5 bí kíp giúp ngủ nhanh và sâu từ chuyên gia:

- Rời xa thiết bị điện tử: Ánh sáng xanh từ điện thoại ức chế hormone melatonin, không chỉ khiến bạn trằn trọc mà còn gây hại cho mắt và làm da xuống sắc thấy rõ.

- Tối ưu hóa không gian: Đảm bảo phòng ngủ tối hoàn toàn, yên tĩnh và thoáng mát. Đây là điều kiện lý tưởng nhất để não bộ thả lỏng và đi vào giấc ngủ tức thì.

- Tuyệt đối không ăn hoặc tắm muộn: Việc này bắt hệ tiêu hóa và hệ mạch máu làm việc quá tải, khiến cơ thể mệt mỏi, gương mặt bị sưng húp vào sáng hôm sau.

- Thư giãn tâm trí: Thử dùng tinh dầu tự nhiên hoặc nghe nhạc nhẹ. Việc xoa dịu thần kinh giúp bạn ngủ nhanh hơn, ngăn chặn các hormone căng thẳng tàn phá tế bào.

- Duy trì "khung giờ vàng": Đi ngủ và thức dậy vào một giờ cố định giúp nhịp sinh học ổn định, là chìa khóa để cơ thể tự phục hồi và trẻ hóa từ bên trong.

Nguồn và ảnh: EDH, Sohu, Express