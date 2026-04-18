Da sạm nắng, sụt giảm collagen dù bôi kem chống nắng đầy đủ? Bác sĩ da liễu chỉ 5 lỗi sai cần tránh vào mùa hè

Nếu bạn cảm thấy da mình sẫm màu hơn dù đã dùng kem chống nắng hàng ngày, có thể bạn đang mắc phải một số sai lầm làm giảm hiệu quả của kem chống nắng.

Việc thoa kem chống nắng là điều bắt buộc. Không có sự thỏa hiệp nào cả. Và bỏ qua bất kỳ bước nào chắc chắn sẽ gây hại cho sức khỏe làn da của bạn, da sụt giảm collagen, già rất nhanh.

Nhưng vào mùa hè, bạn vẫn nhận thấy các dấu hiệu rám nắng, như da sẫm màu hơn rõ rệt, tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng da được che phủ. Điều này đương nhiên gây lo ngại. Rốt cuộc, ai cũng cho rằng kem chống nắng cũng có tác dụng chống rám nắng. Một số sản phẩm kem chống nắng thậm chí còn hứa hẹn điều đó trên bao bì và cả trong quảng cáo của họ.

Nhưng điều này có bao nhiêu phần trăm sự thật? Có phải bạn đã bỏ sót điều gì đó, hay chúng ta đang đánh giá quá cao khả năng của kem chống nắng?

Tại sao bạn vẫn bị rám nắng dù đã dùng kem chống nắng?

Các chuyên gia da liễu khẳng định rằng thực tế phức tạp hơn nhiều và liên quan đến sự kết hợp của nhiều yếu tố. Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến việc rám nắng:

1. Kem chống nắng không ngăn chặn 100% tia UV

Kem chống nắng được coi là vị cứu tinh, nhưng nó không mang lại sự bảo vệ hoàn toàn và tuyệt đối. Điều này giúp bạn nhìn nhận kem chống nắng một cách thực tế hơn, chứ không phải là một loại thần dược.

“Kem chống nắng không ngăn chặn 100% tia UV. Hầu hết các loại kem chống nắng chủ yếu bảo vệ chống lại tia UVB (gây cháy nắng), nhưng tia UVA, gây ra hiện tượng rám nắng và tổn thương da sâu hơn, vẫn có thể xuyên qua nếu công thức không phải là phổ rộng. Ngay cả kem chống nắng phổ rộng cũng thường chỉ lọc chứ không hoàn toàn ngăn chặn các tia này”, TS.BS da liễu Shweta Rana (phòng khám V6, Ấn Độ) cho biết.

Điều này cho thấy da vẫn có thể bị tác động bởi ánh nắng ở một mức độ nào đó, nên không thể chỉ trông chờ vào kem chống nắng để ngăn ngừa rám nắng hoàn toàn, như vậy sẽ dễ đặt kỳ vọng không thực tế. Ngoài việc dùng kem chống nắng phổ rộng, bạn nên kết hợp thêm các biện pháp che chắn như khăn, mũ hoặc ô để bảo vệ da tốt hơn.

2. Bôi không đủ lượng

DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) cho rằng, lượng kem chống nắng quyết định mức độ bảo vệ. Đừng tiết kiệm lượng kem. Bạn có thể nghĩ rằng dùng ít kem chống nắng sẽ giúp tiết kiệm kem và tiết kiệm tiền. Nhưng việc bị rám nắng và tổn thương do ánh nắng mặt trời sau đó chắc chắn sẽ làm hao tốn ví tiền của bạn hơn thế, khiến toàn bộ nỗ lực trở thành phản tác dụng.

Hãy bôi lượng kem theo khuyến cáo của chuyên gia. DS Khuê Vũ khuyên dùng một thìa cà phê cho mặt và một lượng bằng ly nhỏ cho cơ thể. Một trong những lý do là bôi không đủ lượng. “Hầu hết mọi người bôi ít kem chống nắng hơn nhiều so với yêu cầu. Bôi quá ít sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả của nó”, chuyên gia cảnh báo.

3. Bôi lại không thường xuyên

Không giống như các bước khác trong quy trình chăm sóc da, kem chống nắng chắc chắn không phải là bước chỉ cần thực hiện một lần. Kem chống nắng có xu hướng bị trôi đi khi bạn ở ngoài trời do mồ hôi, tiếp xúc với nước và dầu tự nhiên trên da. Vậy bạn nên bôi lại bao nhiêu lần? Nếu bạn ở ngoài trời, nên thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2-3 giờ.

4. Thời điểm không phù hợp

Đúng vậy, từng chi tiết nhỏ nhất trong bước thoa kem chống nắng đều quan trọng trong việc quyết định hiệu quả của lớp màng bảo vệ sau đó trong ngày. Một lỗi thường gặp khác mà nhiều người mắc phải là về thời điểm. Nhưng nó thực sự đơn giản và không cần đến bất kỳ phép tính thời gian nào như trong phim Nolan Inception.

"Thoa kem chống nắng ngay trước khi ra ngoài không đủ thời gian để tạo thành một lớp màng bảo vệ hiệu quả", bác sĩ da liễu giải thích, thay vào đó khuyên nên thoa 15-20 phút trước khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Điều này có nghĩa là bạn cần chờ đợi, kiên nhẫn và để kem chống nắng thấm vào da, thay vì vội vàng thoa kem vào phút cuối.

5. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu

Kem chống nắng chắc chắn làm rất nhiều việc cho bạn, nhưng thật không công bằng khi mong đợi nó có sức mạnh siêu nhiên và bảo vệ làn da của bạn cả ngày mà không hề ảnh hưởng.

Thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng quan trọng không kém. Tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời gay gắt có thể làm tăng mức độ phơi nhiễm tia UV và làm "quá tải" ngay cả kem chống nắng có chỉ số SPF cao. Các chuyên gia xác định khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều là thời điểm ánh nắng mặt trời gay gắt nhất trong những tháng hè.

Làm thế nào để ngăn ngừa rám nắng?

Dưới đây là một số mẹo hiệu quả được các chuyên gia da liễu khuyên dùng để ngăn ngừa rám nắng trong mùa hè này:

1. Bắt đầu bằng cách chọn kem chống nắng phổ rộng

Chọn loại có chỉ số SPF ít nhất là 30 trở lên.

Tìm các công thức ghi rõ khả năng bảo vệ chống lại cả tia UVA và UVB.

2. Thoa kem thật kỹ

Che phủ tất cả các vùng da tiếp xúc với ánh nắng, bao gồm cả những vùng thường bị bỏ sót như tai, cổ và tay.

Đừng quên thoa lại thường xuyên, đặc biệt nếu bạn đổ mồ hôi hoặc bơi lội.

3. Sử dụng nhiều lớp bảo vệ rất quan trọng

Sử dụng các sản phẩm chống nắng vật lý như mũ, kính râm và ô.

Mặc quần áo dài tay làm từ vải dệt chặt có thể giảm đáng kể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

4. Cố gắng hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vào giờ cao điểm

Nếu không thể tránh khỏi việc ra ngoài, hãy tìm bóng râm bất cứ khi nào có thể.

5. Cân nhắc bổ sung chất chống oxy hóa vào quy trình chăm sóc da

Thêm chất chống oxy hóa như vitamin C, c ó thể giúp chống lại tác hại của gốc tự do do tiếp xúc với tia cực tím gây ra.

Các chuyên gia nhận định, kem chống nắng rất cần thiết, nhưng nó phát huy hiệu quả tốt nhất khi kết hợp với những thói quen đúng đắn. Điều này ngụ ý rằng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời là một phương pháp đa lớp, không chỉ đơn thuần là dùng kem chống nắng.