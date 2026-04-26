Uống nước chè xanh tươi có tác dụng gì?

Nước chè xanh là thức uống khá quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Dưới đây là những lợi ích của nước chè xanh tươi với sức khỏe:

Tốt cho làn da

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn một nghiên cứu năm 2023, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ phát hiện ra rằng polyphenol trong trà xanh có thể giúp bảo vệ làn da chống lại tia UVB do ánh sáng gây ra.

Một báo cáo năm 2012 cũng cho thấy bổ sung nước chè xanh có tác dụng giúp trị mụn trứng cá, bệnh Rosacea và các biến chứng khác liên quan đến da.

Làm giảm nguy cơ phát triển một số loại ung thư

Một trong những lợi ích được ghi nhận nhiều nhất của nước chè xanh là đặc tính chống ung thư. Hơn 5.000 nghiên cứu được công bố về trà xanh và bệnh ung thư, bao gồm các thử nghiệm lâm sàng ở người, nghiên cứu dựa trên dân số và phân tích trong phòng thí nghiệm.

Hàng ngàn nghiên cứu này chứng minh rằng polyphenol trong chè xanh và các hợp chất hoạt tính sinh học khác có trong trà xanh có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư bao gồm ung thư vú, đại trực tràng, gan, buồng trứng, tuyến tiền liệt, miệng và da.

Theo Katherine Brooking - chuyên gia dinh dưỡng có trụ sở tại New York, một số nghiên cứu dựa trên dân số cho thấy rằng cả trà xanh và trà đen đều giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi các nguy cơ gây ung thư.

Một số nghiên cứu lâm sàng sơ bộ cho thấy rằng polyphenol trong nước chè - đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG) đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư.

Tăng cường chất chống oxy hóa

Theo một báo cáo đánh giá được công bố trên Tạp chí của Trường Cao đẳng Dinh dưỡng Hoa Kỳ, là dạng trà không lên men, chè xanh cung cấp nhiều catechin có lợi hơn so với trà đen hoặc trà ô long.

Uống nước chè xanh đúng cách rất tốt cho sức khỏe

Catechins là một phân nhóm của flavonoid được tìm thấy ở nồng độ cao một cách tự nhiên trong lá của cây trà. Có 4 loại catechin chính trong trà: epicatechin (EC), epicatechin-3-gallate (ECG), epigallocatechin (EGC) và epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Trong số các catechin này, EGCG và EGC được tìm thấy với hàm lượng cao nhất trong chè xanh và là chủ đề của hầu hết các nghiên cứu.

Catechin chống oxy hóa cũng có trong các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật lành mạnh khác như táo, quả mọng và cacao.

Tốt cho sức khỏe não bộ

Nếu bạn đang tìm cách giữ cho bộ não luôn nhạy bén khi về già, hãy cân nhắc việc bổ sung trà xanh vào chế độ ăn uống của mình. Trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi ở người được công bố trên Tạp chí Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ, những người tham gia uống trà xanh hoặc bổ sung L-theanine chiết xuất từ trà đã cải thiện được tình trạng suy giảm nhận thức nhẹ.

Trong một thử nghiệm về khả năng chú ý và mức độ tỉnh táo tự báo cáo, trí nhớ được cải thiện sau khi uống trà so với giả dược.

Theo một nghiên cứu khác, trà xanh đã được chứng minh là cải thiện trí nhớ và chức năng điều hành ở người cao tuổi và cũng được phát hiện là giúp giảm căng thẳng oxy hóa.

Giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2

Nhiều nghiên cứu tiết lộ rằng trà xanh giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói và nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường type 2.

Trà xanh cũng đã được chứng minh là giúp tăng độ nhạy insulin, do đó insulin mà tuyến tụy sản xuất có thể duy trì lượng đường trong máu bình thường hiệu quả hơn.

Trà xanh giúp bảo vệ các tế bào sản xuất insulin và flavonoid trong trà có thể giúp loại bỏ các gốc tự do có hại và giảm viêm.

Tốt cho tim của bạn

Các catechins polyphenolic có trong trà xanh đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện mức cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (có hại), đây là hai yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim.

Trong một nghiên cứu mang tính bước ngoặt dựa trên dân số được báo cáo trên Tạp chí Y khoa Hoa Kỳ với hơn 40.000 người Nhật trưởng thành được theo dõi trong hơn 11 năm, kết quả cho thấy uống hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày giúp giảm 26% nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ so với những đối tượng cho biết uống ít hơn 1 cốc trà xanh mỗi ngày. Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng châu Âu cho thấy uống trà xanh 3 lần trở lên mỗi tuần có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tim tổng thể của bạn.

Những điều cần lưu ý khi uống nước chè xanh

Báo Thanh Niên dẫn lời bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết chè xanh tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý những điều dưới đây:

Nên uống nóng

Chè xanh tính hàn cho nên không dùng lạnh vì quá hàn sẽ sinh đờm. Do đó nên uống nóng. Có nơi trong và ngoài nước có tập quán uống chè phải nóng, có khi còn cho vào chè một lát gừng tươi.

Không dùng lúc đói và buổi tối

Chè xanh chứa hàm lượng caffeine lớn, có thể gây chóng mặt, cồn cào, hoa mắt nếu dùng lúc bụng đói. Caffeine trong lá trà xanh có tác dụng hưng phấn thần kinh trung ương nhằm tăng mức độ tập trung và hoạt động của não bộ. Do đó nếu uống trà xanh vào buổi tối có thể gây khó ngủ và mất ngủ. Nên dùng trà xanh vào sáng sớm để đầu óc tỉnh táo và tăng hiệu suất làm việc, học tập,…

Không dùng ngay sau khi ăn

Tránh dùng nước chè xanh ngay sau khi ăn vì chất tannin có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt và chất dinh dưỡng trong thực phẩm.

Không dùng cho người táo bón, uống thuốc tan máu đông

"Hoạt chất tannin trong chè xanh có tác dụng cầm tiêu chảy, vì vậy người bị táo bón nên hạn chế sử dụng. Không dùng lá chè cho người đang uống thuốc làm tan máu đông vì trong chè xanh có vitamin K - làm tăng khả năng đông máu", bác sĩ Vũ lý giải.

Ngoài ra, người bị suy nhược thần kinh, mất ngủ, cao huyết áp cũng nên hạn chế dùng chè xanh, do trong chè xanh chứa nhiều caffeine có tác dụng kích thích thần kinh, gia tăng gánh nặng cho tim, làm tăng nhịp tim và tăng huyết áp.