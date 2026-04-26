Những người phải ngủ chung với người ngủ ngáy sẽ trải qua những thay đổi gì về sức khỏe?

"Chồng tôi bắt đầu ngáy chỉ 3 giây sau khi chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm cạnh anh ấy, nghe tiếng ngáy lúc có lúc không, vừa lo lắng cho nhịp thở của chồng, vừa bực bội vì bản thân không thể chợp mắt". Đây là lời tâm sự đầy bế tắc của một người phụ nữ tại trung tâm điều trị rối loạn giấc ngủ.

Nếu bạn đang phải trằn trọc trong bóng tối vì tiếng ngáy của đối phương, hãy hiểu rằng đây không chỉ là sự phiền toái về âm thanh mà là một mối đe dọa thầm lặng đối với sức khỏe của chính bạn. Đáng kể đến như:

1. Giấc ngủ nông và sự kiệt sức của hệ thần kinh

Vấn đề lớn nhất khi ngủ chung với người ngủ ngáy không chỉ là chứng mất ngủ, mà là tình trạng ngủ không ngon giấc và giấc ngủ bị nông. Tiếng ngáy hoạt động như một chiếc đồng hồ báo thức thất thường. Ngay cả khi không khiến bạn tỉnh giấc hoàn toàn, nó vẫn buộc não bộ phải thoát khỏi trạng thái ngủ sâu để "tỉnh táo" hàng trăm lần mỗi đêm.

Khi thiếu hụt giấc ngủ sâu, cơ thể không thể phục hồi, dẫn đến tình trạng buồn ngủ ban ngày, trí nhớ suy giảm và hiệu quả công việc sa sút trầm trọng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, người bạn đời của người ngủ ngáy có nguy cơ gặp các vấn đề về giấc ngủ cao gấp 1,67 lần so với người bình thường.

2. Áp lực vô hình lên hệ tim mạch

Ít ai ngờ rằng việc tiếp xúc lâu dài với tiếng ngáy có thể gây căng thẳng cho hệ tim mạch của người nằm cạnh.

Tiếng ngáy với cường độ khoảng 60 đến 80 decibel tương đương với tiếng ồn giao thông đô thị rầm rộ. Cứ mỗi 10 decibel tăng lên trong tiếng ồn ban đêm, nguy cơ mắc bệnh tim mạch của người nghe phải tăng khoảng 3,2%. Điều này dễ dẫn đến tình trạng huyết áp cao và nhịp tim dao động bất thường vào ban đêm. Ngoài ra, việc thiếu ngủ mãn tính do tác động ngoại cảnh còn gây ra trạng thái lo âu, cáu gắt, làm rạn nứt mối quan hệ vợ chồng.

Làm thế nào nếu phải ngủ cùng/gần người ngủ ngáy?

Nếu bạn là người phải chịu đựng tiếng ồn từ người ngủ ngáy, hãy quan sát kỹ đối phương vì tiếng ngáy đôi khi là "tiếng kêu cứu" của cơ thể.

Ngủ ngáy về bản chất là sự cản trở quá mức ở đường hô hấp trên. Nếu tiếng ngáy quá to kèm theo những khoảng dừng dài, đó có thể là dấu hiệu của hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Tình trạng này khiến cơ thể bị thiếu oxy gián đoạn, làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch vành và suy tim. Thậm chí, những trường hợp nghiêm trọng không được điều trị có thể dẫn đến đột tử do tim hoặc mất trí nhớ do mạch máu não bị tổn thương lâu ngày.

Đêm tối không nên là một cuộc chiến giành giật sự yên tĩnh. Để bảo vệ sức khỏe cho người nằm cạnh, việc sử dụng nút bịt tai hoặc máy tạo tiếng ồn trắng có thể giảm bớt sự nhiễu loạn. Trong những trường hợp cần thiết, việc ngủ riêng giường hoặc riêng phòng nên được nhìn nhận như một cách bảo vệ sức khỏe khoa học thay vì sự cách biệt về cảm xúc.

Đối với người hay ngủ ngáy, việc thay đổi tư thế sang nằm nghiêng, kiểm soát cân nặng và tránh sử dụng rượu bia trước khi ngủ là những bước đầu tiên quan trọng. Nếu tiếng ngáy đi kèm triệu chứng buồn ngủ cực độ vào ban ngày hoặc đau đầu vào buổi sáng, việc thăm khám tại các chuyên khoa tai mũi họng hoặc phổi là điều bắt buộc. Can thiệp khoa học chính là cách thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm nhất với những người xung quanh.

Nguồn và ảnh: Sohu, ETtoday