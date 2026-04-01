Cuộc sống của một nam giám đốc 60 tuổi tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) vốn là hình mẫu lý tưởng cho việc chăm sóc sức khỏe. Ông không hút thuốc, không rượu bia, không nhai trầu và duy trì thói quen ngủ trước 22 giờ để dậy sớm tập thể dục mỗi ngày. Thế nhưng, bi kịch ập đến chỉ sau một lần soi gương rửa mặt vào buổi sáng, khi ông vô tình chạm phải một khối u nhỏ không đau ở phía cổ bên trái.

Vì công việc bận rộn, khối u này lại chẳng gây khó chịu gì nên ông quyết định cứ để theo dõi xem sao. Chẳng ngờ, bẵng đi một thời gian, khi soi gương trong phòng tắm ông nhận ra khối u có vẻ to lên. Sau khi liên kết với cảm giác vướng víu kỳ lạ trong cổ họng và sự mệt mỏi bất thường gần đây, nam giám đốc quyết định đến bệnh viện khám ngay buổi chiều hôm đó.

Tại phòng khám ban đầu của người quen, khối u được sờ nắn có kích thước khoảng 6x5cm. Tuy nhiên, khi chuyển đến Bệnh viện Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) để chụp MRI, các bác sĩ đã phải kinh ngạc khi phát hiện khối u thực tế dài tới 12cm, ẩn sâu trong vùng cổ.

Bác sĩ Teng Cheng-Tsung cho biết, khối u của nam giám đốc này dài 12cm

Kết quả sinh thiết đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của vị giám đốc vốn luôn tự hào về lối sống lành mạnh của mình: Ung thư biểu mô tế bào vảy di căn. Bác sĩ Teng Cheng-Tsung, người trực tiếp điều trị cho biết, bệnh nhân đã rất sốc và không thể chấp nhận được việc một cơ thể được bảo soát nghiêm ngặt lại có thể trở thành mục tiêu của tế bào ung thư.

Sự nguy hiểm của ung thư biểu mô tế bào vảy nằm ở khả năng ẩn nấp và xâm lấn âm thầm mà không gây đau đớn, khiến người bệnh dễ dàng bỏ qua "thời điểm vàng". Khi khối hạch ở cổ đã lộ diện, tế bào ác tính thực chất đã bắt đầu hành trình di căn, đe dọa tấn công hệ thống bạch huyết. Đáng sợ nhất là dù hạch cổ đã lớn tới 12cm nhưng bác sĩ vẫn không thể tìm thấy "ổ mẹ", khiến việc điều trị trở nên cực kỳ khó khăn do không thể tiêu diệt tận gốc nguồn cơn gây bệnh.

"Điều khó khăn nhất trong ca bệnh này là sau hàng loạt xét nghiệm từ nội soi vòm họng đến chụp PET-CT toàn thân, vẫn không thể tìm thấy vị trí của khối u nguyên phát. Đây là trường hợp điển hình của "ung thư nguyên phát không rõ nguồn gốc" (CUP), một tình trạng chiếm khoảng 5% các ca ung thư vùng đầu cổ" - bác sĩ Teng Cheng-Tsung chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Teng, thống kê y khoa cho thấy có tới 80% trường hợp tương tự có nguồn gốc từ khoang miệng, nhưng sự ẩn náu tài tình của tế bào ung thư đôi khi khiến các thiết bị hiện đại nhất cũng gặp khó khăn. Thay vì tìm kiếm nguyên nhân trong tuyệt vọng, đội ngũ y tế đã thuyết phục nam giám đốc dũng cảm đối mặt với sự thật để bắt đầu liệu trình hóa trị, xạ trị kết hợp y học cổ truyền.

3 dấu hiệu ở cổ tuyệt đối không được xem nhẹ

Bác sĩ Teng đưa ra lời cảnh báo về 3 thay đổi quan trọng nhất ở vùng cổ mà bạn cần đặc biệt lưu tâm để không rơi vào tình cảnh như vị giám đốc trên:

- Khối u không đau và phát triển liên tục: Đây là dấu hiệu đánh lừa nguy hiểm nhất. Đa phần các khối u ác tính di căn hạch cổ đều không gây đau nhức, khiến người bệnh lầm tưởng là sưng hạch thông thường do viêm họng.

Đừng chủ quan với các bất thường ở cổ, rất có thể là dấu hiệu ung thư (Ảnh minh họa)

- Khàn giọng không rõ nguyên nhân: Nếu tình trạng khàn tiếng kéo dài trên hai tuần mà không phải do cảm cúm, đó có thể là tín hiệu cho thấy dây thanh quản hoặc các dây thần kinh vùng cổ đang bị tế bào ung thư xâm lấn.

- Cảm giác vướng mắc khi nuốt: Cảm giác có vật lạ mắc kẹt trong cổ họng không biến mất là dấu hiệu cho thấy các khối u ở vùng hầu họng hoặc thực quản đang âm thầm lớn mạnh.

Câu chuyện này là lời nhắc nhở: Đừng chỉ tin tuyệt đối vào lối sống lành mạnh mà bỏ qua những thay đổi nhỏ nhất trên cơ thể. Phát hiện kịp thời khi khối u còn khu trú chính là cơ hội duy nhất để bạn giành lại sự sống từ tay tử thần.

Nguồn và ảnh: Top 1 Health, Sina, Aboluowang