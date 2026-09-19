Những bức ảnh chụp tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phản ánh thực trạng hơn cả ngàn lời diễn tả...

Ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 18 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cho thấy đông đảo người bệnh đã đến đăng ký khám từ rất sớm, khiến khu vực tiếp nhận đông đúc. Cùng nhiều khoa khám rơi vào tình trạng chật kín.

BSCKII Lê Trung Nhân (Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy), cho biết mỗi ngày khoa tiếp nhận trung bình hơn 8.000 lượt bệnh nhân. Khoa hiện tổ chức khám tại 3 khu vực với khoảng 150 bác sĩ gồm. Khu khám chính với khoảng một trăm bác sĩ; khu nhà D; khu khám ung bướu và phòng khám theo yêu cầu. Lượng người đến phòng khám chủ yếu gồm 2 nhóm: người bệnh ngoại trú đến tái khám và những người phải đến bệnh viện thường xuyên để lãnh thuốc. Trong đó, nhóm bệnh thường gặp là các bệnh mạn tính không lây như đái tháo đường, cao huyết áp, suy thận mạn.

Tình trạng đông đúc tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Y dược TP. Hồ Chí Minh trong ngày 18/9. (Video: Di Anh)

Trong khi đó, TS.BS Trần Viết Thắng (Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh), cho biết, những ngày qua bệnh viện tiếp nhận lượng bệnh nhân đông đảo, trung bình cũng hơn 8.000-8.500 bệnh nhân mỗi ngày, chủ yếu tập trung ở những chuyên khoa liên quan bệnh mãn tính như bệnh lý tim mạch, tiêu hóa, nội tiết, thận, cơ xương khớp.

BS Thắng cho biết khoảng một năm qua, bệnh viện đã triển khai ứng dụng UMC CARE giúp người dân chủ động đăng ký lịch khám trước. Hiện khoảng 95% bệnh nhân đặt lịch qua ứng dụng, qua đó bệnh viện có thể chủ động nắm lượng người đến khám để phân bổ theo từng ngày và từng khung giờ, góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông và ùn tắc.

Chùm ảnh ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh trong ngày 18/9:

Chùm ảnh ghi nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong ngày 18/9:

Trước tình trạng đông đúc, các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh vẫn luôn căng mình để bất cứ ai đến khám cũng được đảm bảo quyền lợi. hía sau mỗi cánh cửa phòng bệnh là một sinh mạng đang chờ được cứu chữa, còn phía sau những bước chân vội vã của người thầy thuốc là áp lực của một bệnh viện đang quá tải từng ngày. Dẫu mệt mỏi, họ vẫn tiếp tục công việc của mình, bởi chỉ cần chậm một phút, có thể đánh đổi bằng cả một cơ hội sống. Và trong guồng quay ấy, câu chuyện về bệnh viện quá tải không chỉ là những con số, mà còn là câu chuyện về sức chịu đựng, trách nhiệm và sự tận tâm của những người đang ngày đêm giữ lấy sự sống cho người bệnh.

(Ảnh: Di Anh)

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