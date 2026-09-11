Hơn 10.000 lượt người bệnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngay sau kỳ nghỉ lễ 2/9: "Đông cũng phải chịu nhưng bác sĩ làm việc rất nghiêm túc..."

Chỉ trong ngày 7/9, tổng số lượt người bệnh đến bệnh viện Chợ Rẫy đã vượt mốc 10.000, tạo áp lực lớn lên hệ thống khám, điều trị và tiếp đón.

Ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ghi nhận lượng người bệnh đến khám ngoại trú và điều trị trong ngày tăng mạnh. Chỉ trong ngày 7/9, tổng số lượt người bệnh đến bệnh viện đã vượt mốc 10.000, tạo áp lực lớn lên hệ thống khám, điều trị và tiếp đón.

Theo thống kê của Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, trong ngày 7/9, bệnh viện tiếp nhận 8.819 lượt khám bệnh ngoại trú và 1.181 lượt điều trị trong ngày, tổng cộng 10.000 lượt người bệnh.

Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy, vượt qua kỷ lục trước đó là 9.021 lượt người bệnh vào ngày 6/5.





Người bệnh đồng loạt trở lại sau kỳ nghỉ

Theo ghi nhận tại bệnh viện, lượng người bệnh đến khám tăng mạnh ngay sau khi các hoạt động khám chữa bệnh được vận hành trở lại bình thường.

BSCKII Lê Trung Nhân, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết lượng người đến phòng khám chủ yếu gồm hai nhóm: người bệnh ngoại trú đến tái khám và những người phải đến bệnh viện thường xuyên để lãnh thuốc.

Trong đó, nhóm bệnh thường gặp là các bệnh mạn tính không lây như đái tháo đường, cao huyết áp, suy thận mạn. Sau quá trình điều trị, những người bệnh này cần tái khám định kỳ nên khi kỳ nghỉ kéo dài, lịch khám của họ có thể được dồn lại sau lễ.

Theo BS Nhân, kỳ nghỉ 5 ngày được xem là một trong những nguyên nhân khiến lượng người bệnh tăng cao sau lễ. Sau nhiều ngày tạm hoãn lịch khám, không ít người đồng loạt trở lại bệnh viện ngay khi hoạt động khám chữa bệnh bình thường.

Tình trạng đông người bệnh cũng không phải điều xa lạ với những người thường xuyên đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Văn Thông, ngụ phường An Phú Đông, TP.HCM, cho biết dù lượng người đến khám đông nhưng ông đánh giá quy trình làm việc tại bệnh viện nghiêm túc, người đến trước được khám trước, người đến sau khám sau.

"Đông thì phải chịu thôi, nhưng làm việc rất nghiêm chỉnh. Ai đến trước thì khám trước, ai đến sau thì khám sau", ông Thông chia sẻ.

Trong khi đó, chị Kiều Phương, đến từ Đồng Tháp, cho biết những lần trước chị đến bệnh viện cũng thường gặp tình trạng đông người tương tự.

“Mấy lần trước đi cũng đông tương tự như vậy, lúc nào cũng đông hết. Chỉ có đường xe thôi, nhưng đến đây bác sĩ hỗ trợ tốt lắm, em không có ngại”, chị Phương nói.

Bệnh viện kích hoạt hệ thống vận hành ở mức cao

Trước lượng người bệnh tăng đột biến, Bệnh viện Chợ Rẫy đã kích hoạt hệ thống vận hành ở mức cao.

Theo BSCKII Lê Trung Nhân, từ các phòng khám, khu điều trị trong ngày đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên hỗ trợ đều được tăng cường để đáp ứng nhu cầu khám bệnh.

Nhân viên y tế được bố trí tại các vị trí tiếp nhận, đồng thời tăng cường phân luồng, điều phối người bệnh và tối ưu quy trình khám chữa bệnh nhằm hạn chế ùn tắc, giảm thời gian chờ và đảm bảo người bệnh được tiếp nhận, điều trị kịp thời.

Bên cạnh đội ngũ y tế, bệnh viện còn có sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ, nhân viên y tế xã hội và sinh viên tình nguyện trong việc hướng dẫn, điều phối người bệnh.

BS Nhân cho biết với những người bệnh lớn tuổi, sự hỗ trợ này đặc biệt cần thiết để họ có thể thuận lợi hơn trong quá trình đến khám.

Tuy nhiên, lượng người bệnh vượt mốc 10.000 lượt cũng khiến những hạn chế về cơ sở vật chất tại bệnh viện bộc lộ rõ hơn.

Theo BS Nhân, mặt bằng bệnh viện còn hạn chế nên việc tiếp đón và sắp xếp trật tự vào những thời điểm đông người có thể trở nên chật chội. Một số điều kiện phục vụ người bệnh như máy lọc không khí, máy lạnh, điều hòa cũng chưa đáp ứng đủ khi lượng người tăng cao.

"Xin thay mặt Khoa Khám bệnh, các anh em là nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy thì thành thật xin lỗi bệnh nhân với những ngày bệnh nhân đông như thế. Và làm sao tốt nhất về mặt chuyên môn cho bệnh nhân", BS Nhân nói.

Trưởng khoa Khám bệnh cũng chia sẻ lời xin lỗi tới người bệnh về những khó khăn liên quan đến cơ sở vật chất mà bệnh viện đang phải đối mặt.

Áp lực có thể tiếp tục tăng sau những kỳ nghỉ dài

Mốc hơn 10.000 lượt người bệnh trong một ngày cho thấy áp lực rất lớn đối với hệ thống khám và điều trị của một bệnh viện tuyến cuối.

Theo BS Nhân, nếu trong những dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết kéo dài, lượng người bệnh tiếp tục tăng lên khoảng 11.000-12.000 lượt trong ngày, bệnh viện sẽ phải tiếp tục huy động nội lực và tối ưu hệ thống để đáp ứng.

“Với nội lực của Bệnh viện Chợ Rẫy cộng với phần mềm để chạy tốt như thế thì các anh sẽ cố gắng giải quyết tốt cho bệnh nhân”, BS Nhân chia sẻ.