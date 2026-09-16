Người sống thọ thường ăn gì? 5 thực phẩm chợ Việt bán đầy

Không phải cao lương mỹ vị, 5 thực phẩm quen thuộc, chợ Việt bán đầy lại thường xuất hiện trong chế độ ăn của những người sống thọ.

Sống lâu và khỏe mạnh là mong muốn của nhiều người, trong đó chế độ ăn uống hằng ngày được xem là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và quá trình lão hóa. Dù văn hóa ẩm thực và thói quen ăn uống của những người sống đến 100 tuổi trên thế giới có nhiều khác biệt, thực đơn của họ vẫn có những điểm tương đồng đáng chú ý.

Các nghiên cứu về những cộng đồng có tuổi thọ cao cho thấy, chế độ ăn thường ưu tiên thực phẩm tự nhiên, giàu dinh dưỡng và ít qua chế biến như rau xanh, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và một số nguồn protein lành mạnh.

Cách lựa chọn thực phẩm này góp phần cung cấp đa dạng dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và chuyển hóa, qua đó tạo nền tảng cho quá trình lão hóa khỏe mạnh.

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Các loại đậu

Đậu là một trong những nhóm thực phẩm quan trọng trong khẩu phần của nhiều cộng đồng có tuổi thọ cao. Đậu đen, đậu đỏ, đậu gà, đậu lăng và đậu nành cung cấp protein thực vật, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Nhờ giàu chất xơ và thường có chỉ số đường huyết thấp, các loại đậu giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và sức khỏe đường ruột. Chất xơ hòa tan trong đậu cũng có thể góp phần duy trì mức cholesterol trong giới hạn có lợi. Việc thường xuyên đưa các loại đậu vào khẩu phần còn giúp tăng tỷ lệ protein thực vật, thay thế một phần nguồn protein từ thịt.

Rau lá xanh

Rau bina, cải xoăn, cải cầu vồng và nhiều loại rau lá xanh khác là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất thực vật. Đặc biệt những thực phẩm này chứa nhiều chất chống oxy hóa cùng các hợp chất như lutein, folate và beta-carotene. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu rau xanh có liên quan đến sức khỏe tim mạch và quá trình lão hóa nhận thức lành mạnh. Chế độ ăn đa dạng nhiều loại rau với màu sắc khác nhau giúp cơ thể nhận được nhiều nhóm dưỡng chất hơn.

Nghệ

Nghệ là loại gia vị phổ biến trong nhiều nền ẩm thực, đặc biệt tại châu Á. Hoạt chất được nghiên cứu nhiều nhất trong nghệ là curcumin, một hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm trong các nghiên cứu thực nghiệm.

Nghệ có thể được sử dụng trong món ăn, súp hoặc đồ uống. Một số nghiên cứu đang xem xét tiềm năng của curcumin đối với sức khỏe não bộ và các bệnh mạn tính liên quan đến tuổi tác. Tuy nhiên, không nên xem nghệ như một phương pháp điều trị hoặc yếu tố quyết định tuổi thọ.

Khoai lang

Khoai lang, đặc biệt là khoai lang tím, là thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn truyền thống của người dân Okinawa. Loại củ này cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin và nhiều hợp chất thực vật. Khoai lang tím còn chứa anthocyanin - nhóm sắc tố thực vật có đặc tính chống oxy hóa. Đây là nguồn tinh bột có thể kết hợp với rau, đậu và các nguồn protein khác để tạo thành một bữa ăn cân đối.

Cá và hải sản

Cá cung cấp protein chất lượng cao, trong khi các loại cá béo như cá mòi, cá thu hay cá hồi giàu acid béo omega-3. Đây là những dưỡng chất được biết đến với vai trò đối với sức khỏe tim mạch và não bộ.

Việc sử dụng cá thay cho một phần thịt đỏ cũng là đặc điểm thường thấy trong nhiều mô hình ăn uống có lợi cho sức khỏe.

Một chế độ dinh dưỡng tốt là nền tảng sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình. Bữa ăn lành mạnh với các thực phẩm lành mạnh và chế biến phù hợp giúp cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu để cơ thể khỏe mạnh, đồng thời hỗ trợ hệ thống miễn dịch hoạt động tích cực hơn. Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh như ăn thực phẩm bổ dưỡng và tích cực hoạt động thể chất giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần tăng tuổi thọ của bạn.

(t/h Sức khỏe & Đời sống, Tuổi Trẻ)