Cách "giảm cân bằng trứng" năm 2026 vẫn gây sốt: Cư dân mạng đã thử nghiệm và giảm 5kg trong một tháng

“Giảm cân bằng trứng” lại trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm.

Trứng giàu protein, tiện chế biến và có thể giúp tăng cảm giác no. Tuy nhiên, bí quyết không nằm ở việc ăn thật nhiều trứng mà là cách kết hợp trứng với rau xanh, chất xơ và tinh bột phù hợp để tạo nên một bữa ăn cân bằng.

Trong các phương pháp giảm cân được chia sẻ trên mạng xã hội, “chế độ ăn với trứng” đang trở lại và được nhiều người thử nghiệm. Một số người thậm chí cho biết giảm khoảng 5kg sau một tháng áp dụng.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng thường không khuyến khích việc chỉ dựa vào một loại thực phẩm để giảm cân. Trứng có thể là một nguồn protein tốt trong chế độ ăn giảm cân, nhưng không phải thực phẩm có khả năng tự đốt cháy mỡ thừa.

“Giảm cân bằng trứng” thực chất là gì?

Tên gọi có thể khiến nhiều người nghĩ rằng phương pháp này đồng nghĩa với việc ăn trứng luộc trong cả 3 bữa.

Thực tế, cách tiếp cận hợp lý hơn là đưa trứng vào chế độ ăn như một nguồn protein, đồng thời kết hợp với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các nhóm thực phẩm khác.

Trứng cung cấp protein chất lượng cao, giúp bữa ăn có cảm giác no lâu hơn. Điều này có thể hỗ trợ việc kiểm soát lượng thức ăn nạp vào trong ngày, đặc biệt khi trứng được dùng để thay thế những món ăn nhiều đường hoặc chất béo.

Chẳng hạn, một bữa sáng với trứng + rau xanh + một lượng vừa phải khoai lang hoặc bánh mì nguyên cám sẽ cân bằng hơn nhiều so với việc chỉ ăn vài quả trứng rồi bỏ qua các nhóm thực phẩm khác.

Điểm quan trọng nhất vẫn là tổng lượng năng lượng nạp vào và tiêu hao trong ngày, chứ không phải một loại thực phẩm riêng lẻ.

“Phiên bản nâng cấp” năm 2026: Ăn trứng cùng rau và chất xơ

Nếu muốn sử dụng trứng trong chế độ giảm cân, một thay đổi đơn giản có thể giúp bữa ăn cân bằng hơn là bổ sung thực phẩm giàu chất xơ.

Thay vì chỉ ăn trứng luộc, có thể kết hợp với:

Rau lá xanh.

Cà chua.

Nấm.

Dưa chuột.

Khoai lang.

Các loại rau củ khác.

Sự kết hợp giữa protein + chất xơ + lượng tinh bột phù hợp giúp bữa ăn đa dạng và tạo cảm giác no tốt hơn.

Ví dụ, một bữa sáng có thể gồm trứng luộc, rau xanh và một phần nhỏ khoai lang. Bữa trưa hoặc tối có thể tiếp tục sử dụng trứng nhưng luân phiên với cá, thịt nạc, thịt gia cầm, đậu phụ hoặc các sản phẩm từ sữa.

Như vậy, người giảm cân không bị phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất mà vẫn đảm bảo chế độ ăn đa dạng.

Bên cạnh dinh dưỡng, vận động thường xuyên, uống đủ nước và ngủ đủ giấc cũng là những yếu tố quan trọng nếu muốn kiểm soát cân nặng lâu dài.

Có người giảm 5kg trong 1 tháng, nhưng không phải ai cũng giống nhau

Trên mạng xã hội có không ít trường hợp chia sẻ rằng họ đã giảm khoảng 5kg sau một tháng khi áp dụng chế độ ăn với trứng.

Những câu chuyện này có thể tạo động lực, nhưng không nên xem đó là kết quả có thể áp dụng cho tất cả mọi người.

Mức giảm cân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cân nặng ban đầu, tổng lượng calo nạp vào, mức độ vận động, giấc ngủ và tình trạng giữ nước của cơ thể.

Đặc biệt, nếu cân nặng giảm nhanh trong thời gian ngắn, không phải toàn bộ số cân giảm được đều là mỡ. Một phần có thể đến từ sự thay đổi lượng nước và glycogen trong cơ thể.

Vì vậy, mục tiêu hợp lý hơn là giảm mỡ từ từ và duy trì được kết quả, thay vì cố gắng giảm thật nhiều kg trong thời gian ngắn.

6 điều cần nhớ nếu muốn ăn trứng để hỗ trợ giảm cân

1. Đừng biến trứng thành món duy nhất trong cả ngày

Ăn quá đơn điệu dễ khiến chế độ ăn thiếu chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Trứng nên là một phần của chế độ ăn cân bằng, không phải toàn bộ chế độ ăn.

2. Ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ

Trứng luộc, hấp hoặc chế biến với lượng dầu vừa phải thường dễ kiểm soát năng lượng hơn so với trứng chiên ngập dầu.

Không nên nghĩ rằng món ăn vẫn là “trứng” thì cách chế biến nào cũng có tác động giống nhau đến tổng lượng calo.

3. Protein nên đến từ nhiều nguồn

Ngoài trứng, có thể luân phiên sử dụng cá, thịt gia cầm, thịt nạc, đậu phụ, các loại đậu và sản phẩm từ sữa tùy nhu cầu dinh dưỡng.

Sự đa dạng giúp chế độ ăn dễ duy trì hơn.

4. Không cần loại bỏ hoàn toàn tinh bột

Khoai lang, gạo lứt, yến mạch và các loại ngũ cốc nguyên hạt có thể được đưa vào khẩu phần với lượng phù hợp.

Cắt bỏ hoàn toàn carbohydrate không phải điều kiện bắt buộc để giảm cân.

5. Tổng lượng calo vẫn là yếu tố quan trọng

Trứng không phải “thực phẩm giảm cân thần kỳ”.

Nếu ăn quá nhiều trứng hoặc kết hợp với các món nhiều dầu mỡ, sốt, đồ ăn vặt… tổng năng lượng vẫn có thể vượt nhu cầu của cơ thể.

6. Người có bệnh lý đặc biệt cần thận trọng

Những người đang mắc bệnh mạn tính hoặc có yêu cầu dinh dưỡng riêng nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi đáng kể chế độ ăn.

Trứng có thể hỗ trợ giảm cân, nhưng không thể thay thế một chế độ ăn khoa học

“Giảm cân bằng trứng” có thể nghe hấp dẫn vì trứng dễ mua, dễ chế biến và giàu protein. Nhưng không có bằng chứng cho thấy cứ ăn nhiều trứng là cơ thể tự động đốt mỡ nhanh hơn.

Nếu muốn tận dụng lợi thế của trứng trong quá trình giảm cân, cách hợp lý hơn là đưa trứng vào một bữa ăn cân bằng gồm protein, rau củ, chất xơ và lượng tinh bột phù hợp, đồng thời duy trì vận động và giấc ngủ tốt.

Nói cách khác, bí quyết không nằm ở việc ăn bao nhiêu quả trứng, mà nằm ở cách xây dựng cả chế độ ăn.

Và nếu có một “chiêu” đáng áp dụng từ xu hướng này, đó có lẽ là: Đừng chỉ thêm trứng vào bữa ăn – hãy thêm cả rau và chất xơ.