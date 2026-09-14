Trước khi ăn buffet có nên tiêm "thuốc giảm cân" để bớt thèm? Bác sĩ nói thẳng 1 điều nhiều người đang hiểu sai

Trên mạng xã hội thậm chí xuất hiện những mẹo như uống rượu trước bữa ăn để "ức chế cảm giác thèm ăn", hoặc sử dụng "thuốc giảm cân" nhóm GLP-1 trước khi đi ăn buffet để hạn chế lượng thức ăn nạp vào.

Đang giảm cân nhưng gặp tiệc buffet, nhiều người nghĩ đến cách "đối phó" như uống rượu để giảm cảm giác thèm ăn hoặc tiêm thuốc GLP-1 trước bữa tiệc. Bác sĩ cảnh báo đây đều không phải lựa chọn an toàn. Thay vào đó, chỉ cần áp dụng 5 bước đơn giản vẫn có thể thưởng thức một bữa buffet mà không khiến kế hoạch giảm cân "đổ bể".

Đang trong quá trình giảm cân nhưng bất ngờ nhận được lời mời dự tiệc sinh nhật với một bữa buffet thịnh soạn, không ít người rơi vào thế khó: Ăn thì sợ tăng cân, không ăn lại mất vui.

Trên mạng xã hội thậm chí xuất hiện những mẹo như uống rượu trước bữa ăn để "ức chế cảm giác thèm ăn", hoặc sử dụng "thuốc giảm cân" nhóm GLP-1 trước khi đi ăn buffet để hạn chế lượng thức ăn nạp vào.

Tuy nhiên, bác sĩ y học gia đình Hầu Ngang Đình, Bệnh viện Tân Doanh, Đài Loan (Trung Quốc), cho rằng đây là những hiểu lầm cần tránh.

Uống rượu trước khi ăn không giúp bạn ăn ít hơn

Theo bác sĩ Hầu Ngang Đình, quan niệm "uống một chút rượu trước khi ăn sẽ khiến mình bớt đói" không có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định.

Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp 22 nghiên cứu với 701 người tham gia cho thấy, sau khi uống rượu, lượng thức ăn được tiêu thụ trong bữa tiếp theo không giảm tương ứng với lượng calo đã nạp từ đồ uống.

Ngược lại, những người uống rượu còn tiêu thụ trung bình nhiều hơn khoảng 82 kcal trong bữa ăn tiếp theo so với người không uống. Nếu tính cả lượng calo từ rượu, tổng năng lượng nạp vào có thể tăng thêm khoảng 256 kcal.

Nghiên cứu chủ yếu thực hiện trên nhóm người từ 18-37 tuổi nên chưa thể áp dụng cho tất cả đối tượng. Tuy nhiên, kết quả này ít nhất cho thấy không nên xem rượu như một phương pháp kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Đặc biệt, buffet vốn đã là môi trường dễ khiến mọi người ăn quá mức với hàng loạt món hấp dẫn như đồ chiên, pizza, thịt nướng, món nhiều tinh bột, kem và bánh ngọt.

Nếu cộng thêm lượng calo từ bia, rượu, cocktail..., bữa ăn có thể trở thành "combo" năng lượng dư thừa, khiến nỗ lực giảm cân khó duy trì hơn.

Đừng tự tiêm "thuốc giảm cân" chỉ để đối phó một bữa buffet

Một hiểu lầm khác đang được nhiều người quan tâm là sử dụng thuốc giảm cân nhóm GLP-1 trước những bữa ăn nhiều món.

Các thuốc thuộc nhóm này có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và tăng cảm giác no ở những người được chỉ định điều trị. Tuy nhiên, đây không phải loại thuốc có thể sử dụng tùy tiện như một "phao cứu sinh" trước mỗi bữa tiệc.

Theo bác sĩ, với semaglutide dạng tiêm dưới da, thuốc cần thời gian để đạt nồng độ cao trong máu. Vì vậy, việc tiêm thuốc vào buổi chiều với kỳ vọng đến tối có thể lập tức "khóa" cảm giác thèm ăn là không thực tế.

Quan trọng hơn, thuốc GLP-1 cần được sử dụng theo chỉ định, liều lượng và lịch dùng thuốc do bác sĩ đưa ra.

Tự ý bắt đầu sử dụng thuốc, tiêm sớm hơn lịch hoặc tăng liều chỉ vì sắp có một bữa ăn lớn có thể làm tăng nguy cơ gặp các tác dụng phụ như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng.

Vì vậy, nếu đang sử dụng thuốc giảm cân, khi có tiệc buffet, cách an toàn hơn là duy trì lịch dùng thuốc như bình thường, thay vì tự điều chỉnh để "đối phó" với một bữa ăn.

5 cách ăn buffet mà không biến một bữa tiệc thành "thảm họa giảm cân"

Theo bác sĩ Hầu Ngang Đình, giảm cân không đồng nghĩa với việc phải tuyệt đối tránh mọi cuộc gặp gỡ, tiệc sinh nhật hay những bữa ăn yêu thích.

Điều quan trọng là biết cách kiểm soát khẩu phần và quay lại nhịp sinh hoạt bình thường sau đó.

1. Đừng nhịn đói cả ngày để "dành bụng"

Đây là sai lầm nhiều người mắc phải.

Vì biết buổi tối sẽ ăn buffet, họ cố tình bỏ bữa sáng, ăn rất ít vào buổi trưa với suy nghĩ có thể "dành calo" cho buổi tối.

Nhưng việc để cơ thể quá đói có thể khiến bạn mất kiểm soát khi đứng trước hàng loạt món ăn hấp dẫn.

Hãy ăn uống bình thường trong ngày, chỉ cần điều chỉnh khẩu phần hợp lý.

2. Đừng vội lấy thức ăn ngay khi bước vào nhà hàng

Buffet có quá nhiều lựa chọn nên rất dễ rơi vào tình trạng thấy gì cũng muốn lấy.

Thay vì cầm đĩa và lấy món ngay, hãy đi một vòng quan sát toàn bộ quầy thức ăn trước.

Sau đó mới quyết định mình thực sự muốn ăn gì và sắp xếp thứ tự lựa chọn.

3. Ưu tiên protein và rau ở lượt đầu tiên

Ở lượt lấy thức ăn đầu tiên, hãy ưu tiên những thực phẩm giàu protein như cá, hải sản, thịt, trứng cùng các loại rau.

Nên ưu tiên thực phẩm gần với trạng thái tự nhiên, ít chế biến và ít nước sốt.

Cách này giúp bữa ăn có nền tảng dinh dưỡng tốt hơn thay vì ngay từ đầu đã tập trung vào đồ chiên, bánh pizza hay các món nhiều tinh bột.

4. Sau đó mới thưởng thức món chiên và tinh bột

Không cần phải "cấm cửa" hoàn toàn những món yêu thích.

Sau khi đã ăn protein và rau, bạn có thể chọn một lượng vừa phải các món như đồ chiên, pizza, mì, cơm hoặc các món giàu tinh bột.

Điểm mấu chốt là chọn món mình thực sự thích thay vì lấy tất cả chỉ vì "đã trả tiền buffet".

5. Tráng miệng: Chọn món mình thích nhất

Quầy tráng miệng thường là nơi dễ khiến lượng calo tăng vọt.

Thay vì mỗi món thử một chút, hãy chọn một món tráng miệng mà bạn thực sự yêu thích, lấy một phần nhỏ và thưởng thức chậm rãi.

Điều này vừa giúp bạn không cảm thấy mình đang "ăn kiêng khắc khổ", vừa hạn chế việc ăn quá nhiều chỉ vì có quá nhiều lựa chọn.

Một bữa buffet không thể xóa sạch cả quá trình giảm cân

Điều đáng nhớ nhất khi giảm cân là đừng biến một bữa ăn thành lý do để từ bỏ cả kế hoạch.

Một bữa tiệc sinh nhật nhiều món không có nghĩa mọi nỗ lực trước đó đã trở thành vô ích. Điều quan trọng là sau bữa ăn, hãy quay lại chế độ ăn uống, vận động và giấc ngủ bình thường.

Như lời bác sĩ Hầu Ngang Đình: "Ăn thỏa thích" là tên của nhà hàng, không phải nhiệm vụ của thực khách.

Vì vậy, thay vì tìm cách uống rượu để ép cơn đói hoặc tự ý dùng thuốc để "gỡ điểm", hãy cho phép bản thân tận hưởng một bữa tiệc có kiểm soát.

Giảm cân bền vững không phải là không bao giờ được ăn món mình thích, mà là biết cách ăn và biết quay trở lại đúng nhịp sau đó.