Hiệu ứng kỳ lạ từ cơn sốt thuốc giảm cân của người Mỹ: Công ty Việt Nam 60 năm tuổi về tay người Hàn bất ngờ tăng 90% lợi nhuận
Cơn sốt thuốc giảm cân GLP-1 đang khiến người Mỹ ăn ít hơn, các hãng thực phẩm phải thu nhỏ khẩu phần. Khi thực phẩm càng được chia nhỏ, nhu cầu bao bì lại càng lớn. Trong lúc đó, Tân Tiến Packaging tại Việt Nam tăng doanh thu khoảng 20% và đẩy mạnh bán hàng sang Mỹ, Canada.
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