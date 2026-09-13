Ăn tỏi sống mỗi ngày suốt 5 tháng, người đàn ông 28 tuổi ngỡ ngàng khi đi khám

Đọc được thông tin trên mạng xã hội rằng ăn tỏi cực tốt cho thận lại chống ung thư, người đàn ông 28 tuổi kiên trì ăn mỗi ngày suốt 5 tháng. Tuy nhiên, trong lần tái khám gần nhất, kết quả xét nghiệm lại khiến nam bệnh nhân Trung Quốc bàng hoàng.

Mới 28 tuổi, anh Lý, một kỹ sư công nghệ thông tin tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) bất ngờ nhận chẩn đoán mắc viêm thận mạn tính trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Sau khi biết bản thân mắc bệnh, anh bắt đầu tìm kiếm đủ mọi phương pháp dân gian trên mạng xã hội để bảo vệ thận. Thấy nhiều bài đăng ca ngợi tỏi là "kháng sinh tự nhiên" có khả năng lọc độc tố và trị bách bệnh lại tốt cho sinh lý nên anh quyết định áp dụng "liệu trình tự chế" này ngay lập tức.

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Đều đặn mỗi ngày trong suốt 5 tháng, anh Lý nhai sống 3 tép tỏi vào buổi sáng khi bụng đói, bữa ăn nào cũng cho thật nhiều tỏi băm.

Tuy nhiên, trong lần tái khám gần nhất, kết quả xét nghiệm lại cho thấy chỉ số chức năng thận suy giảm nhanh chóng, nồng độ đạm niệu tăng vọt, đặc biệt nồng độ kali trong máu đã chạm ngưỡng báo động đỏ. Tình trạng này khiến bác sĩ điều trị vô cùng kinh ngạc và ngay lập tức nghiêm giọng hỏi: "Anh đã ăn gì trong thời gian qua vậy?".

Vì sao ăn quá nhiều tỏi có thể khiến bệnh viêm thận trở nên nghiêm trọng?

Phân tích về trường hợp này trên chương trình sức khỏe trực tuyến Health 2.0, bác sĩ chuyên khoa thận Hữu Lai (Youlai) cho biết, hoạt chất allicin tạo nên mùi hăng đặc trưng trong tỏi đúng là có khả năng kháng khuẩn, chống viêm nhẹ và hỗ trợ ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Tuy nhiên, viêm thận mạn tính là bệnh lý tổn thương cấu trúc mô thận, hoàn toàn không thể chữa khỏi bằng việc ăn tỏi. Ngược lại, thói quen tiêu thụ tỏi quá mức sẽ tạo ra áp lực nặng nề lên hệ bài tiết. Lượng allicin đậm đặc kích thích mạnh niêm mạc dạ dày và khiến thận phải làm việc hết công suất để chuyển hóa dư lượng.

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Nguy hiểm hơn, tỏi là thực phẩm chứa hàm lượng kali cao, trung bình 100g tỏi chứa tới 620mg kali. Với người có chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali qua đường tiểu bị hạn chế đáng kể. Việc nạp liên tục tỏi sống quá mức trong 5 tháng đã khiến anh Lý tiêu thụ hơn 1000mg kali mỗi ngày từ riêng loại gia vị này, dẫn đến tình trạng tăng kali máu cấp tính. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn nhịp tim, suy hô hấp và làm tăng nguy cơ ngưng tim đột ngột.

May mắn, sau khi dừng hẳn việc ăn tỏi sống và tuân thủ phác đồ điều trị y khoa cùng chế độ dinh dưỡng trong 2 tháng, các chỉ số sinh hóa của anh Lý đã từng bước ổn định trở lại.

Những thực phẩm người mắc bệnh thận nên tránh

-Thực phẩm giàu kali

Thận có chức năng loại bỏ chất thải và khoáng chất như natri, kali và phốt pho khỏi cơ thể. Thận bị bệnh cho phép kali tích tụ trong máu, có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về tim.

Trong trường hợp bạn bị bệnh thận, hãy tránh các thực phẩm giàu kali như rau bó xôi, rau mùi, khoai lang, chuối, khoai tây, củ cải đường, cà rốt, các loại đậu... để giảm tải cho thận.

-Thực phẩm giàu đạm

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Người bị bệnh thận nên hạn chế tiêu thụ đồ biển, thịt và các thực phẩm có chứa đạm. Khi cơ thể tiêu thụ nhiều đạm, sẽ tạo ra độc tố và chất thải. Thận đảm nhiệm việc loại bỏ chất thải này. Ăn nhiều đạm có thể làm cho thận quá tải. Ngoài ra, ăn nhiều thực phẩm nhiều đạm sẽ làm tăng lượng axít uric trong nước tiểu, dẫn đến sỏi axít uric.

-Thực phẩm giàu oxalate

Người bị sỏi thận nên giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn oxalate ra khỏi chế độ ăn. Thực phẩm giàu oxalate bao gồm: trà đặc, cà phê, rau muống, dưa chuột, củ cải đỏ, măng tây, dâu tây, me, hạt tiêu, rau bó xôi, củ cải đường, sô cô la, cà chua và đậu phộng. Đây là những thực phẩm có chứa oxalate để tạo thành sỏi thận trong quá trình hình thành nước tiểu.

-Thực phẩm giàu natri

Lượng natri cao có thể dẫn đến tăng huyết áp làm tăng áp lực lên thận. Tránh các thực phẩm như dưa chua, khoai tây chiên muối, bỏng ngô và thịt xông khói, đồ hộp.

Nên ăn hơi nhạt, lượng natri khuyến cáo cho người bệnh thận là dưới 2 gram/ngày, theo The Health Site. Thay vì dùng muối, bạn có thể sử dụng các gia vị khác như thảo mộc hoặc gia vị.

-Thực phẩm chứa nhiều phốt pho

Hầu như mọi thực phẩm bạn ăn hằng ngày đều chứa phốt pho. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng những người đang mắc bệnh thận nên giảm lượng thức ăn giàu phốt pho như đường thốt nốt, đậu, chuối, sữa...

Đồ uống có gas như soda, đồ uống năng lượng và một số loại nước ép đóng chai cũng nên tránh.

Khi bị suy thận, phốt pho có thể tích tụ trong máu. Quá nhiều phốt pho trong máu dẫn đến rút bớt canxi từ xương, gây loãng xương, yếu và dễ gãy hơn. Lượng phốt pho trong máu cao cũng có thể gây ngứa da và đau xương khớp, khá nguy hiểm.

-Người bị suy thận tuyệt đối kiêng rượu bia

Rượu và bia có chứa nhiều chất độc có thể làm tổn thương thận.

Bên cạnh kiểm soát lượng ăn các thực phẩm trên, bệnh nhân mắc bệnh thận cần tuân thủ 4 quy tắc điều chỉnh lối sống để giảm tốc độ tiến triển của bệnh và tránh biến chứng nguy hiểm:

- Bổ sung đạm chất lượng cao vừa đủ: Ưu tiên chọn nguồn protein dễ hấp thu từ trứng, sữa, thịt nạc với dung lượng chuẩn từ 0.6 - 0.8g/kg cân nặng mỗi ngày. Phương pháp chế biến nên ưu tiên luộc hoặc hấp để hạn chế mỡ thừa.

- Uống nước vừa đủ: Không uống quá nhiều nước cùng một lúc. Duy trì lượng nước nạp vào khoảng 1.5 - 2 lít/ngày, chia nhỏ trong ngày và luôn điều chỉnh theo lượng nước tiểu thực tế.

- Theo dõi các chỉ số định kỳ: Duy trì kiểm tra nước tiểu hằng tháng và xét nghiệm chức năng thận mỗi quý. Người bệnh có thể sử dụng que thử nước tiểu tại nhà để kiểm tra chỉ số protein niệu (nước tiểu nổi bọt lâu tan).

- Thiết lập thói quen sinh hoạt khoa học: Tránh thức khuya sau 23h, duy trì giấc ngủ trưa khoảng 20 phút để cơ thể nghỉ ngơi, giảm bớt tải trọng tuần hoàn cho thận.

Bác sĩ Hữu nhắc nhở rằng, tỏi vẫn là thực phẩm tốt nếu ăn điều độ. Tuy nhiên, giống như tỏi, bất cứ thực phẩm nào dù tốt mấy mà bị lạm dụng cũng dễ "phản tác dụng". Nhất là với những người đang điều trị bệnh, trước khi thay đổi lớn trong chế độ ăn uống nhất định phải tham khảo ý kiến chuyên gia y tế kẻo rước họa vào thân.