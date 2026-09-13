Đau đầu tăng dần sau khi ngã xe đạp, đến viện phát hiện tụ máu não

Bé gái 9 tuổi vẫn tỉnh táo sau khi ngã xe đạp nhưng đau đầu, buồn nôn tăng dần, đi khám phát hiện tụ máu ngoài màng cứng và phải mở sọ cấp cứu khẩn cấp.

Bé gái 9 tuổi, ở phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, bị ngã xe đạp. Sau tai nạn, bé vẫn tỉnh táo nhưng xuất hiện đau đầu, đau người và buồn nôn. Ban đầu, gia đình không nghĩ chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, các triệu chứng không giảm mà tăng dần theo thời gian nên người nhà đưa bé đến bệnh viện kiểm tra.

Tại bệnh viện, bé tỉnh, Glasgow 14 điểm, các chỉ số sinh tồn ổn định. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não lại cho thấy tụ máu ngoài màng cứng vùng trán - thái dương. Đây là tổn thương có thể diễn tiến nhanh. Khi khối máu tụ lớn lên, áp lực trong sọ tăng, mô não bị chèn ép, người bệnh có thể rơi vào hôn mê, tổn thương thần kinh nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Các bác sĩ chỉ định mở sọ lấy máu tụ. Ca mổ được thực hiện ngay sau đó. Kíp phẫu thuật mở sọ, tiếp cận vùng tổn thương, lấy khối máu tụ ngoài màng cứng ở vùng trán - thái dương và kiểm tra các tổn thương liên quan.

Sau mổ, bé tỉnh táo, nhận biết tốt. Những triệu chứng sau chấn thương giảm dần. Sau một tuần điều trị, bé có thể tự đi lại nhẹ nhàng, vui vẻ trò chuyện và tương tác với bố mẹ.

BSCKII Phan Thanh Hải thăm khám cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

BSCKII Phan Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết chấn thương sọ não ở trẻ cần được đánh giá thận trọng bởi tình trạng bên ngoài không phải lúc nào cũng phản ánh đúng mức độ tổn thương bên trong.

Trẻ có thể vẫn tỉnh, nói chuyện bình thường, các chỉ số sinh tồn ổn định nhưng vẫn có tổn thương nội sọ. Một số trường hợp máu tụ tiếp tục tăng lên sau chấn thương, đến khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt thì tình trạng đã nặng.

Theo bác sĩ Hải, trường hợp của bé gái được phát hiện kịp thời nhờ gia đình nhận thấy đau đầu và buồn nôn không thuyên giảm, có xu hướng tăng lên. Việc đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra giúp phát hiện khối máu tụ trước khi gây biến chứng nghiêm trọng.

Gia đình rất bất ngờ khi nghe bác sĩ thông báo con bị chấn thương sọ não và cần phẫu thuật. Trước đó, mọi người chỉ nghĩ bé bị đau sau cú ngã xe đạp thông thường. “ Những ngày đầu sau mổ, tôi luôn hồi hộp theo dõi từng thay đổi của con. Đến khi thấy con tỉnh táo, nói chuyện, tự đi lại được, cả gia đình mới thực sự yên tâm” , mẹ bé gái nói.

Bác sĩ Hải khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi trẻ sau các cú ngã hoặc va đập vùng đầu, ngay cả khi trẻ vẫn tỉnh táo và được đánh giá ban đầu là ổn định. Đau đầu xuất hiện hoặc tăng dần, nôn nhiều hay nôn liên tục, lơ mơ, ngủ nhiều bất thường, khó đánh thức, co giật, thay đổi hành vi, yếu hoặc tê tay chân, đi lại khó khăn, mất thăng bằng là những dấu hiệu cần được chú ý.

Nếu các biểu hiện không giảm mà ngày càng rõ, trẻ cần được đưa trở lại cơ sở y tế để đánh giá. Phụ huynh không nên chỉ dựa vào việc trẻ còn tỉnh hay có thể nói chuyện bình thường để loại trừ chấn thương sọ não.

Phòng ngừa tai nạn vẫn là cách bảo vệ trẻ tốt nhất. Khi cho trẻ đi xe đạp, cha mẹ nên sử dụng mũ bảo hiểm phù hợp, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông và lựa chọn khu vực ít phương tiện, hạn chế nguy cơ va chạm.

Với trẻ nhỏ hoặc trẻ mới tập đi xe, người lớn cần giám sát trong quá trình vui chơi, không để trẻ tự đạp xe ở những khu vực có nhiều phương tiện hoặc địa hình dễ té ngã.