Nhịp tim còn 27 lần/phút, người đàn ông không dám ngủ vì sợ không tỉnh lại

Bị hẹp nặng van động mạch chủ kèm vôi hóa suốt 10 năm, nam bệnh nhân 50 tuổi sống chung với những cơn ngất xỉu bất chợt, không dám ngủ vì sợ không tỉnh lại.

Phát hiện bệnh lý tim mạch suốt 10 năm nay, cuộc sống của anh Đ.B.L (50 tuổi, ngụ xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) là chuỗi ngày sống chung với mệt mỏi và những lần ngất xỉu bất ngờ. Khi đang làm việc, anh đột ngột thấy vã mồ hôi, hoa mắt, chóng mặt rồi ngã khuỵu.

Nhầm tưởng chỉ là kiệt sức thông thường, gia đình chỉ đi khám khi tình trạng rớt vào mức “báo động đỏ”. Nhịp tim của anh có lúc rớt xuống 27 lần/phút - chỉ bằng một phần ba người bình thường, kèm cơn mất trí nhớ tạm thời suốt 20 phút do thiếu máu não cấp tính.

Nhập viện Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm, nỗi sợ sinh tử bao trùm lấy gia đình. Chị Q.T.N (vợ anh L.) nghẹn ngào nhớ lại những ngày túc trực bên giường bệnh rằng anh mệt lắm nhưng không dám nhắm mắt vì sợ ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Cả nhà thức trắng 4 ngày 4 đêm chỉ để đặt tay lên ngực xem anh còn thở hay không.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành trực tiếp đại phẫu mổ tim hở cho bệnh nhân..

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu tại Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm, chẩn đoán bệnh nhân gặp tổn thương phối hợp hiếm gặp và vô cùng nặng nề: Hẹp nặng van động mạch chủ kèm vôi hóa lan rộng xuống đường ra thất trái, đồng thời mắc Block nhĩ thất cấp 3 - một dạng rối loạn dẫn truyền nhịp tim độ nặng nhất có nguy cơ đột tử rất cao.

Hội đồng chuyên môn do GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành - Phụ trách Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Cơ sở Linh Đàm trực tiếp chỉ đạo xác định bệnh nhân gặp tổn thương kép cực kỳ nặng. Anh bị hẹp nặng van động mạch chủ kèm vôi hóa lan rộng xuống đường ra thất trái, đồng thời mắc Block nhĩ thất cấp 3 với nguy cơ đột tử rất cao.

Do nhịp tim quá chậm, bệnh nhân không thể mổ tim hở ngay vì nguy cơ ngừng tim ngay trên bàn mổ. Ê-kíp đã đưa ra chiến lược đi 2 bước cực kỳ cẩn trọng: Trước tiên, đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn trước để nâng và ổn định nhịp thở. Khi thể trạng bình phục, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cùng PGS.TS Đỗ Anh Tiến và ê-kíp mới đại phẫu mổ tim hở.

Thách thức lớn nhất của ca mổ nằm ở mảng vôi hóa “cứng đầu” phong tỏa toàn bộ van động mạch chủ và ăn sâu vào đường ra thất trái. Khi bóc tách, phẫu thuật viên phải tỉ mỉ từng milimet, bởi chỉ một sơ suất nhỏ bóc quá tay sẽ gây thủng vòng van hay rách thành thất trái - tai biến cực kỳ thảm khốc trong mổ tim. Bên cạnh đó, trong quá trình nạo vét, những mảng vôi hóa nhỏ rất dễ bong ra, trôi theo dòng máu lên brain gây tắc mạch máu não (đột quỵ) tức thì.

Bằng kỹ thuật ngoại khoa thuần thục, ê-kíp đã loại bỏ hoàn toàn mảng vôi hóa, bảo vệ nguyên vẹn cấu trúc cơ tim và thay van động mạch chủ cơ học On-X thành công. Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục, được rút máy thở sau 2 giờ và chuyển về phòng bệnh thông thường sau 24 giờ.

Từ trường hợp này, các chuyên gia tim mạch cảnh báo người dân tuyệt đối không nên chủ quan với các biểu hiện mệt mỏi, hoa mắt, vã mồ hôi hay ngất xỉu. Bệnh lý van tim và vôi hóa đường ra thất trái diễn biến rất âm thầm nhưng để lại hậu quả đặc biệt nặng nề. Khi có các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa để kiểm tra và can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ đột tử đáng tiếc.