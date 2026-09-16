Bộ Y tế bãi bỏ 2 thủ tục hành chính liên quan đến thuốc lá

Bộ Y tế công bố bãi bỏ 2 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng bệnh thuộc Bộ Y tế quản lý liên quan đến thuốc lá điếu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận vừa ký ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế công bố kèm theo Quyết định này 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ về công bố hợp quy đối với thuốc lá điếu quy định tại Thông tư số 51/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu và Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 9/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ Y tế bãi bỏ danh mục 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Mục 1 Phần I và nội dung chi tiết tương ứng tại Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1820/QĐ-BYT ngày 22/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực phòng bệnh quy định tại Thông tư số 51/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu, gồm: thủ tục hành chính mã số 1.013896 và thủ tục hành chính mã số 1.013898.

Danh mục 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

Bộ Y tế nêu rõ công bố hợp quy đối với thuốc lá điếu được thực hiện theo Điều 13 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN; trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng bị lỗi hoặc chưa hoàn thiện hạ tầng thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy thực hiện trách nhiệm theo Điều 14 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc lá điếu đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm sản phẩm phù hợp QCVN 16-1:2025/BYT và các quy định pháp luật có liên quan.

Bộ Y tế nêu rõ, sản phẩm thuốc lá điếu đã được sản xuất trước ngày QCVN 16-1:2025/BYT có hiệu lực thi hành, hồ sơ công bố hợp quy đã nộp trước thời điểm này và Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đã được cấp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BYT được thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 51/2025/TT-BYT. Các tổ chức, cá nhân đã thực hiện công bố hợp quy thực hiện theo Điều 17 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN.