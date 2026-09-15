Đang ngồi chơi, hai trẻ bị chó dại lao vào tấn công

Một con chó bất ngờ lao vào sân nhà người dân, liên tiếp tấn công hai trẻ em chỉ trong khoảng 30 phút. Trước đó, con vật này cũng đã cắn hai con chó khác ở khu vực gần nhà hàng xóm.

Ngày 15/9, Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các biện pháp giám sát, xử lý sau vụ chó dại cắn hai trẻ nhỏ là C.T.L. (SN 2015) và B.M.T. (SN 2019), cùng trú tại xã Cư Jút.

Thông tin ban đầu vụ việc xảy ra chiều 11/9. Một con chó màu vàng, nặng khoảng 12 kg, của một hộ dân tại thôn 5 chạy rông trong khu vực. Theo chủ nuôi, trước khi tấn công người, con chó không có biểu hiện bất thường như bỏ ăn, chảy nước dãi hay sùi bọt mép và chưa được tiêm phòng dại.

Trước đó, con chó đã cắn hai con chó ở gần nhà hàng xóm. Khoảng 15h, con vật chạy vào sân nhà và cắn cháu C.T.L. Khoảng 30 phút sau, cháu B.M.T. đi ngang qua cũng bị con chó tấn công.

Sau khi tiếp tục tấn công một con chó khác, con vật bị lực lượng an ninh thôn vây bắt. Khoảng 17h, chó bị dí điện.

Cán bộ thú y sau đó lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tại Trạm Chẩn đoán và xét nghiệm thuộc Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II. Kết quả ngày 12/9 xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại.

Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, khi bị cắn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm vắc-xin. Ảnh: Shutterstock.

Ngay sau khi bị cắn, hai cháu được gia đình đưa đến cơ sở y tế xử lý vết thương, tiêm huyết thanh và vắc-xin phòng bệnh dại. Cơ quan chức năng cũng xác định, trước khi bị tiêu diệt, con chó này đã cắn thêm 3 con chó khác trong khu vực.

Hiện ngành Y tế và chính quyền địa phương đang khẩn trương giám sát dịch tễ, rà soát những trường hợp có nguy cơ tiếp xúc với con chó mắc bệnh dại để có biện pháp xử lý kịp thời.

Vụ việc tiếp tục gióng lên cảnh báo về nguy cơ bệnh dại, nhất là trong thời điểm nhiều địa phương ghi nhận chó thả rông, chó không được tiêm phòng.

Trước đó, ngày 7/9, một bé trai 6 tuổi ở xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai đã tử vong do bệnh dại sau khi từng hai lần bị chó cắn nhưng không được gia đình đưa đi tiêm phòng. Khi phát bệnh, cháu bé xuất hiện các triệu chứng co giật, tăng tiết nước bọt và dịch nhầy, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bệnh dại khi đã phát bệnh gần như không thể cứu chữa và tỉ lệ tử vong là 100%. Tuy nhiên, người bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn hoàn toàn có thể được bảo vệ nếu xử lý vết thương đúng cách và tiêm vắc-xin, huyết thanh phòng dại càng sớm càng tốt.

Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm cần làm gì? Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo, khi bị chó cắn, mèo cào, liếm cần: Rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút, nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch - đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó, mèo cắn. Sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%, cồn iod hoặc Povidone, Iodine. Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương. Đến ngay Trung tâm y tế gấn nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.

(t/h Công an Nhân Dân, Znews, Sức khỏe & Đời sống)