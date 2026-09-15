Vì sao người bơi giỏi vẫn có thể gặp nạn trên sông?

Một người biết bơi, thậm chí bơi rất giỏi, từng nhiều lần bơi những chặng dài vẫn có thể gặp nạn ở những vùng nước tự nhiên như sông, hồ, biển, đặc biệt là khi cứu người hoặc cố bơi theo để lấy vật gì đó đang trôi xa.

Những nguy hiểm khi bơi trên sông?

Trên sông, các điều kiện về độ sâu, nhiệt độ, chất lượng nước… đều rất phức tạp và không được kiểm soát.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), ở những vùng nước tự nhiên như sông, hồ và biển có thể ẩn chứa những mối nguy hiểm như dòng chảy mạnh, đá, cây cỏ dưới nước và tầm nhìn hạn chế. Độ sâu ở sông cũng có thể thay đổi đột ngột, trong khi nước đục có thể khiến người bơi khó nhận biết vật cản hay xác định phương hướng.

Các yếu tố môi trường cũng có thể góp phần gây ra tai nạn ở nơi sông nước, ngay cả đối với những vận động viên nhiều kinh nghiệm, theo trang My Swim Pro. Việc bơi trong nước có nhiệt độ cao hay thấp đều tiềm ẩn nguy hiểm, khiến người bơi có thể bị kiệt sức vì nhiệt (khi thời tiết nóng và nước ấm) hoặc sốc lạnh (khi bơi trong nước lạnh), ngay cả với những người bơi rất giỏi.

Ngoài ra, những người bơi giỏi nếu thở gấp hoặc cố nín thở dưới nước một lúc lâu cũng có thể bị ngất và đuối nước, bị nước cuốn đi. Tình trạng này đôi khi được gọi là "ngất do thiếu oxy" hoặc "ngất ở vùng nước nông", theo CDC.

Cứu người đuối nước cũng cần kỹ năng

Bên cạnh đó, cứu một người dưới nước khó hơn nhiều so với bơi một mình. Người cứu vừa phải giữ mình nổi, vừa phải cố giữ đường thở của nạn nhân trên mặt nước và đưa cả hai đến nơi an toàn.

Ảnh minh họa.

Người đang đuối nước có thể hoảng loạn, vùng vẫy hoặc bám chặt vào người đến cứu. Trên trang web của Bộ Công an có khuyến cáo, trong trường hợp nạn nhân đang vùng vẫy mạnh, người cứu tuyệt đối không được trực tiếp ôm nạn nhân và không để nạn nhân bám vào người mình, bởi cả hai có thể cùng gặp nguy hiểm.

Nói chung, ngay cả những người bơi giỏi cũng có thể gặp nạn ở những vùng nước tự nhiên như sông, hồ, biển, đặc biệt là khi cứu người hoặc cố bơi theo để lấy vật gì đó đang trôi xa.

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Tony Coffey (người Úc), chuyên gia cấp cứu ngoại viện, đồng sáng lập và cố vấn chuyên môn doanh nghiệp xã hội kỹ năng sinh tồn SSVN (Tp.HCM), cho biết: "Theo tôi, chỉ biết bơi vẫn là chưa đủ, bởi nhiều người bơi giỏi vẫn gặp nạn do cố gắng cứu người khác hoặc không nhận biết được nguy cơ trong môi trường nước. Điều cần thiết là phải hiểu các nguy hiểm, biết cách phòng tránh, cũng như nắm vững kỹ thuật cứu hộ dưới nước và hồi sức tim phổi (CPR) hiệu quả sau khi đưa nạn nhân lên bờ".

Theo ông Tony, bạn trẻ cần học cách "đọc" mặt nước và hiểu cách dòng nước hoạt động. Trên bãi biển, người lướt sóng và nhân viên cứu hộ có thể nhận biết dòng rút và tận dụng hướng chảy của nước. Tương tự, trong sông ngòi, việc nhận diện dòng chảy là cần thiết, nhưng các nguy hiểm dưới mặt nước thường khó phát hiện hơn.

Ông Tony lưu ý thêm rằng hoảng loạn là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ đuối nước, bởi nó ngăn cản suy nghĩ lý trí khiến nạn nhân lặng lẽ chìm xuống nước. Học bơi là tốt, nhưng ít nhất cần biết cách nổi ngửa để tránh đuối nước và có thời gian lên kế hoạch thoát hiểm. Bên cạnh đó, bạn cần nắm vững cách đọc mặt nước, thực hiện kỹ thuật cứu hộ và sơ cứu đúng cách…

Ông Tony khuyến cáo bạn không nên bơi ở vùng nước nguy hiểm, nhận diện dòng rút, tránh các khu vực nước sâu hoặc đục. Nếu phát hiện người đuối nước, cần đưa họ lên bờ an toàn và thực hiện CPR thay vì dốc ngược nạn nhân để "đổ nước ra". "Chết đuối là điều có thể phòng tránh được", ông nói.