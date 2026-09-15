Xương cá xuyên vào gan, cụ ông 82 tuổi sốc nhiễm trùng

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) vừa điều trị thành công cho bệnh nhân 82 tuổi bị sốc nhiễm trùng do áp xe gan trái bởi dị vật xương cá dài khoảng 3 cm.

Cụ ông N.V.H. (82 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) nhập viện ngày 29/8 với chẩn đoán suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận cấp, sốc nhiễm trùng, áp xe gan trái do dị vật. Cách thời điểm nhập viện 1 giờ, bệnh nhân xuất hiện chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi sau khi đi vệ sinh và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, có nguy cơ diễn tiến suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng. Trước diễn tiến nhanh của bệnh, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê-kíp ghi nhận ổ áp xe gan trái kích thước khoảng 3 x 4 cm, chứa nhiều mủ màu nâu đục. Kiểm tra kỹ bên trong ổ áp xe, các bác sĩ phát hiện một dị vật xương cá dài khoảng 3 cm nằm trong ổ áp xe. Dị vật được lấy ra, ổ áp xe được xử trí và dẫn lưu, đồng thời kiểm soát nguồn nhiễm trùng.

Bệnh nhân sốc nhiễm trùng do áp-xe gan trái bởi dị vật xương cá. (Ảnh BVCC)

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi trong 3 ngày. Tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, sau đó được chuyển về Khoa Ngoại tổng hợp điều trị tiếp. Đến ngày thứ 8 sau phẫu thuật, ống dẫn lưu được rút. Hiện bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống và đi lại bình thường.

Theo ThS.BS Trần Nam, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, áp xe gan là tình trạng tổ chức gan bị tổn thương, hoại tử và hình thành các ổ chứa mủ bên trong. Phần lớn áp xe gan do nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng, trong khi áp-xe gan do dị vật đường tiêu hóa là biến chứng rất hiếm gặp.

“Dị vật sắc nhọn như xương cá, xương gia cầm hoặc các mảnh xương nhỏ có thể vô tình được nuốt vào nhưng người bệnh không nhận biết. Trong một số trường hợp, dị vật có thể xuyên qua thành dạ dày hoặc ruột, di chuyển đến các cơ quan lân cận, gây nhiễm trùng và hình thành ổ áp-xe”, ThS.BS Trần Nam cho biết.

Bác sĩ lưu ý, người bệnh có thể không nhớ hoặc không cảm nhận được thời điểm nuốt phải dị vật, khiến việc xác định nguyên nhân ban đầu gặp khó khăn. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng kéo dài, sốt, rét run, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, chán ăn, đặc biệt ở người lớn tuổi, cần đi khám sớm.

Khi nhiễm trùng diễn tiến nặng, người bệnh có thể rơi vào tình trạng nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm trùng, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng nặng mới đi khám. Đặc biệt, người trung niên và cao tuổi nên duy trì khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn và yếu tố nguy cơ.

Đối với những trường hợp có đau bụng kéo dài hoặc tái diễn, sốt không rõ nguyên nhân, rối loạn tiêu hóa, sụt cân, chán ăn, buồn nôn hoặc mệt mỏi bất thường, người dân nên chủ động đến cơ sở y tế thăm khám, thay vì tự điều trị kéo dài tại nhà.