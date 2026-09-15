Chàng trai độ tuổi 20 tử vong vì ung thư hạch, phút cuối vẫn hối hận khi xem nhẹ 2 khó chịu về đêm

Các triệu chứng ung thư thường rõ ràng hơn vào ban đêm nhưng không phải ai cũng biết điều này!

Bác sĩ cấp cứu Wu Zhaoxin (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo, đổ mồ hôi hay sốt bất thường, nhất là vào ban đêm rất có thể là dấu hiệu của bệnh tật nguy hiểm, bao gồm cả bệnh ung thư.

Trong chương trình y tế trực tuyến “Doctor Is So Hot”, bà chia sẻ rằng mình từng gặp không ít trường hợp xem nhẹ các dấu hiệu này, dẫn tới phát hiện ung thư quá muộn và cuối cùng tử vong. Đặc biệt là với những người trẻ trong độ tuổi 20, 30. Bởi vì họ quá bận rộn lại chủ quan với sức khỏe của mình.

Trong đó có một trường hợp khiến bà tiếc nuối nhất là nam thanh niên ngoài 20 tuổi đã qua đời vì ung thư hạch.

Chàng trai mới ngoài 20 tuổi đã tử vong vì ung thư hạch (Ảnh minh họa)

Anh này họ Trần, khi phát hiện bệnh thì đang vừa học vừa làm tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Theo lời kể của người nhà và hồ sơ bệnh án, anh Trần vốn cao to, chơi thể thao từ nhỏ nên ít khi đau ốm. Bản thân anh cũng rất chủ quan với sức khỏe, khi thấy mình đột nhiên bị sốt dai dẳng và đổ mồ hôi vào ban đêm 1 tuần liền thậm chí còn không mua thuốc uống.

Khi tình trạng này kéo dài gần 2 tuần, anh Trần mua thuốc uống thì thấy các triệu chứng chỉ đỡ đi rồi một vài hôm sau lại tiếp diễn. Anh cho rằng thân nhiệt mình cao, vận động nhiều lại đang mùa nắng nóng nên cũng không quan tâm nữa. Cứ như vậy, anh sống chung với 2 cảm giác khó chịu đó vào ban đêm hơn 3 tháng. Khi vừa bước sang tháng thứ 4, tai phải của anh bị sưng tấy, phía sau tai có một cục u lớn gây đau đớn. Lúc này, anh mới chịu đi thăm khám.

Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương nghi ngờ anh Trần bị ung thư hạch và yêu cầu làm thêm sinh thiết. Anh rất ngạc nhiên và không tin mình bị ung thư nên nhất quyết chỉ xử lý vấn đề về tai. Hơn một năm sau, anh nhập viện cấp cứu tại bệnh viện của bác sĩ Wu Zhaoxin trong tình trạng đau cấp tính, suy hô hấp, tinh thần không tỉnh táo.

Lần này, kết quả chỉ ra rõ ràng anh Trần bị ung thư hạch lympho không Hodgkin. Gần 5 năm sau đó, anh qua đời vì bệnh này khi mới ở độ tuổi 20 sau thời gian dài chỉ nằm trong bệnh viện. Càng đến những ngày cuối đời, anh càng hối hận vì sự chủ quan trước kia của mình. Anh từng nói với bác sĩ: "Giá như cháu đi khám ngay khi khó chịu mỗi đêm, chịu nghe lời bác sĩ khi bị hạch ở tai thì có lẽ mọi chuyện đã khác".

Các dấu hiệu cảnh báo ung thư hạch tuyệt đối không được coi thường

Theo các số liệu y học, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân ung thư hạch lympho không Hodgkin ở giai đoạn đầu có thể đạt từ 70% đến hơn 80%. Tuy nhiên, nếu bỏ lỡ thời điểm vàng và để bệnh tiến triển sang giai đoạn muộn, tỷ lệ sống sót sau 5 năm sẽ sụt giảm nghiêm trọng xuống dưới 30 - 40%, nguy cơ tử vong tăng cao do các khối u di căn và tàn phá đa cơ quan.

Câu nói của anh Trần không hề sai, nếu anh không chủ quan và điều trị sớm hơn, anh sẽ không tử vong khi còn trẻ đến vậy. Thông qua câu chuyện của anh, bác sĩ Wu Zhaoxin nhấn mạnh mỗi người, đặc biệt là giới trẻ bận rộn, cần đi thăm khám ngay nếu xuất hiện các biểu hiện sau:

- Hạch phì đại (hạch ở cổ, nách, bẹn..): Ở giai đoạn sớm, hầu hết bệnh nhân không có cảm giác đau. Cảm giác đau xuất hiện khi bệnh ở giai đoạn tiến triển. Các hạch bạch huyết phát triển lớn dần, có độ cứng trung bình, đồng nhất. Các hạch này thường không bám dính vào da, có thể di chuyển được dưới da. Khi bệnh ở giai đoạn cuối, các hạch phát triển to, kết hợp lại thành 1 khối.

Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư hạch là sưng hạch bất thường (Ảnh minh họa)

- Triệu chứng trên da: Những bệnh nhân ung thư hạch sẽ có một loạt các biểu hiện về da như ban đỏ, mụn nước, mưng mủ… Những bệnh nhân ung thư hạch giai đoạn cuối khả năng miễn dịch giảm, nên da bị nhiễm trùng thường lở loét, tiết dịch.

- Triệu chứng toàn thân: Bao gồm sốt, mệt mỏi, chán ăn, đổ mồ hôi đêm, sụt cân đột ngột và đáng kể không rõ lý do (Giảm 5 - 10% trọng lượng cơ thể trong 3 - 6 tháng).

- Thiếu máu, giảm khả năng vận động, khó thở: Ngoài thiếu máu do khối u lớn dần, các hạch to có thể chèn ép đường thở gây khó thở, chèn ép mạch máu gây phù chi và khó vận động.

- Triệu chứng thần kinh (nếu U lympho xâm lấn hệ thần kinh trung ương): Như nhức đầu, hôn mê, co giật…

Ngoài ra, ung thư hạch giai đoạn tiến triển còn có thể gây rối loạn đại-tiểu tiện do chèn ép tủy sống, tiểu ra máu, nôn ra máu, suy gan, suy giảm thị lực, rối loạn nhịp tim hoặc suy tim.

Nguồn và ảnh: Tw.bg3, Doctor Is So Hot