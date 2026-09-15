Céline Dion 58 tuổi tuần nào cũng tập đều 2 bộ môn, chiến đấu căn bệnh hiếm gặp

2 bộ môn này quá đỗi phù hợp với tình trạng của nữ danh ca Céline Dion!

Ở tuổi 58, Céline Dion vẫn duy trì lịch tập luyện đều đặn với pilates và múa balê, kết hợp cùng các phương pháp điều trị nhằm kiểm soát hội chứng người cứng, một rối loạn thần kinh tự miễn hiếm gặp mà nữ danh ca được chẩn đoán mắc từ năm 2022.

Duy trì 5 buổi tập mỗi tuần

Chia sẻ với Harper’s Bazaar, Céline Dion cho biết cô hiện dành 3 buổi mỗi tuần để tập pilates, mỗi buổi kéo dài khoảng 90 phút. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ có thêm 2 buổi học múa balê.

Céline Dion cho biết cô hiện dành 3 buổi mỗi tuần để tập pilates, mỗi buổi kéo dài khoảng 90 phút. (Ảnh: AFP)

Đây là lịch vận động khá dày, tập trung vào việc duy trì sức mạnh cơ bắp, độ dẻo dai và khả năng giữ thăng bằng. Đó đều là những yếu tố quan trọng đối với người gặp vấn đề về vận động.

Với Céline Dion, việc tập luyện không chỉ nhằm duy trì thể lực mà còn là một phần trong hành trình phục hồi để cô có thể trở lại sân khấu sau nhiều năm phải tạm dừng biểu diễn vì bệnh.

Hội chứng người cứng hiếm gặp đến mức nào?

Céline Dion được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (Stiff-person syndrome - SPS) vào năm 2022.

Theo Johns Hopkins Medicine, đây là một rối loạn thần kinh tự miễn rất hiếm gặp, với tỷ lệ khoảng 1-2 trường hợp trên một triệu người. Bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm các tế bào thần kinh có vai trò kiểm soát cơ bắp.

Céline Dion được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (Stiff-person syndrome - SPS) vào năm 2022. (Ảnh: News)

Người mắc bệnh có thể gặp tình trạng cơ bắp co cứng, khiến việc vận động và sinh hoạt trở nên khó khăn. Hiện chưa có phương pháp điều trị giúp chữa khỏi hoàn toàn hội chứng này. Vì vậy, người bệnh thường cần phối hợp với các chuyên gia để kiểm soát triệu chứng và duy trì khả năng vận động.

Một điều đáng chú ý là ở giai đoạn đầu, SPS đôi khi có thể bị nhầm với những vấn đề tâm lý như lo âu hoặc trầm cảm. Tỷ lệ nữ giới mắc bệnh cũng được ghi nhận cao hơn nam giới.

Vì sao Céline Dion chọn pilates và balê?

Bên cạnh phác đồ điều trị gồm thuốc, vật lý trị liệu, luyện thanh và liệu pháp điều hòa miễn dịch, Céline Dion duy trì các bài tập thể chất phù hợp với tình trạng của mình.

Theo huấn luyện viên Aimee Victoria Long, người sáng lập tổ chức Body Beautiful Method, pilates có thể giúp điều chỉnh tư thế, tăng sức mạnh nhóm cơ trung tâm gồm bụng, lưng và hông, đồng thời hỗ trợ sự cân bằng của hệ vận động.

Đối với người đang trong quá trình phục hồi, những yếu tố này có thể góp phần cải thiện khả năng vận động và hạn chế nguy cơ chấn thương khi tập luyện.

Múa balê cũng mang lại những lợi ích nhất định đối với khả năng vận động. Một nghiên cứu cho thấy chương trình tập balê cổ điển kéo dài 10 tuần có thể cải thiện thể lực và khả năng giữ thăng bằng ở phụ nữ trên 50 tuổi.

Bên cạnh phác đồ điều trị gồm thuốc, vật lý trị liệu, luyện thanh và liệu pháp điều hòa miễn dịch, Céline Dion duy trì các bài tập thể chất phù hợp với tình trạng của mình. (Ảnh: Instagram)

Céline Dion chỉ bắt đầu học balê khi đã lớn tuổi, nhưng bộ môn này dần trở thành một phần trong quá trình rèn luyện của cô.

Kiên trì để trở lại sân khấu

Để duy trì giọng hát và thể trạng, Céline Dion không chỉ tập luyện mà còn kết hợp nhiều phương pháp điều trị khác nhau dưới sự theo dõi của chuyên gia.

Sau nhiều năm đối mặt với bệnh tật, nữ danh ca đã trở lại sân khấu tại Paris vào tháng 9/2026. Với cô, những buổi tập pilates và balê không đơn thuần là hoạt động thể chất mà còn góp phần giúp cơ thể sẵn sàng cho những màn biểu diễn kéo dài.

Bên cạnh hành trình điều trị của bản thân, Céline Dion còn hỗ trợ nghiên cứu về các rối loạn thần kinh tự miễn. Quỹ từ thiện của cô đã quyên góp 2 triệu USD cho các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực này.

(Nguồn: Harper’s Bazaar, Women's Health)