Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nặng nhập viện: Cảnh báo nhầm với cảm cúm

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tiếp tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue với bệnh cảnh đa dạng.

Liên tiếp ghi nhận các ca bệnh với biểu hiện khác nhau

Tại Khoa Virus - Ký sinh trùng, các bác sĩ đang điều trị cho những bệnh nhân mắc sốt xuất huyết với hoàn cảnh khởi phát và diễn biến khác nhau.

Trường hợp đầu tiên là chị L.T.T. (49 tuổi, Hà Nội). Sau chuyến công tác kéo dài 4 ngày tại TP.HCM, chị bắt đầu sốt cao khoảng 39°C, đau đầu, đau mỏi người và mệt nhiều.

Đến ngày thứ 3 của bệnh, chị nhập viện trong tình trạng da và niêm mạc xung huyết, sốt cao, đau mỏi và mệt nhiều. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu đã giảm xuống còn 45 G/L.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng sốt xuất huyết của bệnh nhân.

Một trường hợp khác là chị P.T.H. (37 tuổi, Hà Nội), làm nội trợ. Buổi sáng, chị xuất hiện sốt nóng và đau đầu. Nghĩ rằng mình chỉ bị cảm sốt thông thường, chị tự mua thuốc hạ sốt về uống.

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện. Đến chiều cùng ngày, chị đau đầu dữ dội, sốt cao trên 38°C, mệt mỏi, khó chịu và bắt đầu chảy máu chân răng. Ngay trong ngày thứ 2 của bệnh, chị đến bệnh viện thăm khám và được xét nghiệm xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.

Đang điều trị ung thư, bệnh nhân mắc thêm sốt xuất huyết

Đáng chú ý là trường hợp bà N.T.M. (58 tuổi, Hà Nội). Bà sang chăm sóc gia đình con gái ở khu vực cách nhà khoảng 500 m. Trước đó, nơi này đã ghi nhận 3 người mắc sốt xuất huyết.

Điều khiến trường hợp của bà M. được đặc biệt lưu ý là bệnh nhân đang điều trị hóa chất ung thư trực tràng. Khi mắc thêm sốt xuất huyết Dengue, bà xuất hiện sốt cao 39–40°C, đau rát họng, ho có đờm và da xung huyết.

Sự kết hợp giữa bệnh lý ung thư đang điều trị và sốt xuất huyết khiến việc theo dõi, đánh giá và xử trí bệnh nhân trở nên phức tạp hơn.

May mắn, bà M. được đưa đến bệnh viện ngay từ giai đoạn đầu của bệnh. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã hết sốt, số lượng tiểu cầu dần tăng trở lại. Dù tốc độ hồi phục còn chậm, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Dễ nhầm với cảm sốt thông thường

Theo BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, người dân vẫn có thể mắc một số sai lầm khiến việc phát hiện và theo dõi sốt xuất huyết bị chậm trễ.

Một trong những sai lầm thường gặp là tự mua thuốc sử dụng ngay khi mới xuất hiện sốt, đau đầu. Trường hợp của chị H. cho thấy tâm lý nghĩ mình chỉ mắc cảm sốt thông thường có thể khiến người bệnh chủ quan trong những ngày đầu.

Đặc biệt, khi chưa loại trừ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự ý sử dụng các thuốc chống viêm không steroid vì những thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Việc dùng thuốc hạ sốt cần thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Sốt xuất huyết cũng dễ bị nhầm với những bệnh nhiễm virus thông thường do có nhiều triệu chứng tương tự như sốt, đau đầu, đau mỏi người và mệt mỏi. Một số bệnh nhân còn có thể xuất hiện ho hoặc đau rát họng.

Nếu không được phát hiện và theo dõi đúng cách, bệnh có thể chuyển sang giai đoạn nguy hiểm với giảm tiểu cầu, tăng tính thấm thành mạch, cô đặc máu, xuất huyết và nguy cơ sốc.

Đặc biệt lưu ý người có bệnh nền

Các bác sĩ khuyến cáo những người có bệnh lý nền hoặc đang điều trị bệnh nặng như ung thư cần được thăm khám và theo dõi y tế sớm khi xuất hiện sốt. Tình trạng bệnh nền có thể khiến việc đánh giá và xử trí sốt xuất huyết trở nên phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, việc di chuyển, sinh sống hoặc chăm sóc người bệnh tại những khu vực đang ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết mà không thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt cũng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Để chủ động phòng chống sốt xuất huyết Dengue, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt đồng thời loại bỏ nơi sinh sản của muỗi.

Trong sinh hoạt hằng ngày, cần thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, loại bỏ những vật dụng có thể đọng nước. Các dụng cụ chứa nước khi không sử dụng cần được lật úp hoặc đậy kín.

Người dân cũng nên mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt phù hợp.

Khi xuất hiện sốt cao đột ngột, đặc biệt nếu kèm đau đầu, đau mỏi người, mệt nhiều hoặc các biểu hiện bất thường như chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ói..., người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và hướng dẫn theo dõi phù hợp. Không nên tự ý điều trị hoặc sử dụng thuốc không phù hợp.

Những người có bệnh lý nền, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ khi mắc sốt xuất huyết cần được theo dõi sát theo chỉ định của bác sĩ, bởi đây là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi bệnh diễn biến nặng.

Bên cạnh các biện pháp phòng muỗi, người dân có thể chủ động tìm hiểu và trao đổi với bác sĩ về việc tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết, phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và khuyến cáo hiện hành. Vắc xin là một trong những biện pháp góp phần phòng bệnh và giảm gánh nặng do sốt xuất huyết.