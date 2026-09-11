Sốt xuất huyết Dengue bùng phát, liên tiếp ca tử vong là người có bệnh nền

Đắk Lắk và Gia Lai vừa ghi nhận những ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trong năm 2026 - một thanh niên và một người cao tuổi, cả hai đều có tiền sử đái tháo đường típ 2. Điều này cho thấy bệnh có thể diễn tiến nặng ở mọi lứa tuổi và người có bệnh nền cần đặc biệt cảnh giác.

Sốt xuất huyết Dengue lan rộng trên khắp cả nước

Trong 8 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 78.338 ca mắc SXHD, trong đó có 13 ca tử vong - số ca mắc cao gấp 1,2 lần cùng kỳ năm 2025. Phía Nam tiếp tục là điểm nóng của SXHD, trong đó TP.HCM dẫn đầu về số mắc ( 31.032 ca); Đồng Nai 11.519 ca, trong đó có 6 ca tử vong. Tây Ninh 8.437 ca, t rong đó 1 ca tử vong. Tại phía Bắc, hơn 92% p hường/ xã tại Hà Nội (117/126) đã ghi nhận ca SXHD, với tổng số ca mắc là 2.382.

Không chỉ gia tăng về số mắc, SXHD còn là bệnh lý có thể diễn tiến nhanh và khó lường, đặc biệt ở những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan hoặc bệnh thận mạn tính. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của bệnh vẫn đang bị không ít người đánh giá thấp.

Đằng sau những con số thống kê là những người bệnh phải điều trị tại các khoa cấp cứu, hồi sức và những trường hợp diễn tiến nặng chỉ trong thời gian ngắn. Theo các chuyên gia, không ít trường hợp nhập viện muộn do chủ quan hoặc xuất phát từ những lầm tưởng vẫn còn phổ biến trong cộng đồng về căn bệnh này.

Những câu chuyện ấy được tái hiện trong vodcast "Sốt xuất huyết Dengue: Sự thật bất ngờ đằng sau khung ảnh" với sự tham gia của BS.CKII Phan Vĩnh Thọ - Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, qua đó mang đến góc nhìn rõ nét hơn về những lầm tưởng vẫn còn phổ biến trong cộng đồng và có thể khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ diễn tiến nặng.

Từ những khung hình được ghi nhận tại các bệnh viện, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An và BS.CKII Phan Vĩnh Thọ cùng nhìn sâu hơn vào những hiểm nguy phía sau SXHD.

Lầm tưởng 1: Sốt xuất huyết Dengue chỉ là sốt và xuất huyết

Theo BS. Thọ, xuất huyết nặng là biến chứng khiến nhiều người lo sợ nhất. Tuy nhiên, xuất huyết không chỉ là nôn ra máu hay chảy máu bên ngoài mà còn có thể xuất huyết trong cơ thể, ổ bụng hoặc những vị trí khó nhận biết.

Nguy hiểm hơn, SXHD có thể dẫn đến sốc sốt xuất huyết Dengue và suy đa tạng như suy gan, suy thận, viêm cơ tim, tổn thương não... đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ở người lớn tuổi, tổn thương gan là biến chứng đặc biệt cần lưu ý. "Tổn thương gan trong sốt xuất huyết như hình với bóng. Có những trường hợp viêm ồ ạt, men gan tăng rất cao và hoại tử tế bào gan rất dữ dội" - BS. Thọ cho biết.

Những gì chứng kiến tại bệnh viện cũng khiến nhiếp ảnh gia Hải An bất ngờ trước mức độ nghiêm trọng của SXHD: "Mình còn hỏi lại bác sĩ là cái này thật sự do sốt xuất huyết gây ra sao? Tại sao sốt xuất huyết thôi mà lại khủng khiếp đến vậy?"

Lầm tưởng 2: Hạ sốt là đã qua giai đoạn nguy hiểm

Nhiều người nghĩ hạ sốt là sắp khỏi bệnh. Nhưng với SXHD, đây có thể là lúc nguy hiểm nhất.

Theo BS. Thọ, giai đoạn nguy hiểm thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, khi người bệnh bắt đầu hạ sốt. Người bệnh có thể bị thoát huyết tương, tụt huyết áp, sốc và các biến chứng nặng. Đáng lưu ý, người bệnh vẫn có thể tỉnh táo, đi lại bình thường dù bệnh đã chuyển nặng. Năm 2022, BS. Thọ gặp một nam sinh viên có dấu hiệu cảnh báo nhưng từ chối nhập viện vì vẫn thấy khỏe. Sáng hôm sau, người bệnh quay lại trong tình trạng tím tái, nguy kịch.

Nếu có các dấu hiệu cảnh báo như giảm sốt nhưng mệt đừ nhiều hơn, đau bụng nhiều, nôn ói nhiều, chảy máu cam, chảy máu chân răng, ói ra máu, tay chân lạnh... người bệnh phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất, không cần chờ đến đúng lịch hẹn.

Lầm tưởng 3: Sốt xuất huyết Dengue chỉ là bệnh của trẻ em

Nhiều người vẫn nghĩ SXHD là bệnh của trẻ em. Thực tế, số mắc ở người lớn những năm gần đây đã tăng đáng kể.

Người trên 60 tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền như béo phì, tim mạch, huyết áp, bệnh gan thận... có nguy cơ diễn tiến nặng cao hơn, phải nhập viện để theo dõi sát.

Không chỉ vậy, SXHD có thể mắc đến 4 lần. Từng mắc bệnh không đồng nghĩa với miễn dịch hoàn toàn, thậm chí ở lần nhiễm thứ 2 còn có nguy cơ diễn tiến nặng hơn do cơ chế miễn dịch đặc thù của vi-rút Dengue.

Những lầm tưởng ấy không chỉ khiến người bệnh diễn tiến nặng, mà còn kéo theo gánh nặng cho gia đình và hệ thống y tế. Trong những ngày tác nghiệp tại bệnh viện cho dự án phóng sự ảnh, Hải An ghi lại nhiều khoảnh khắc phản ánh tác động nặng nề của sốt xuất huyết Dengue: những em nhỏ nằm điều trị giữa chằng chịt dây truyền dịch, người thân kiệt sức sau nhiều đêm thức trắng và các y bác sĩ tất bật theo dõi từng diễn biến. "Chụp xong bộ ảnh, mình về nhà mà cảm giác đó vẫn theo mình suốt một, hai ngày" , anh chia sẻ.

"Một đứa trẻ hay một người đang khỏe mạnh, chỉ sốt 3-4 ngày rồi diễn tiến rất nặng, phải thở máy, lọc máu. Nếu không qua khỏi, đó là nỗi đau quá lớn với gia đình", BS. Thọ chia sẻ.

Phía sau một ca bệnh nặng không chỉ là cuộc chiến trong phòng hồi sức, mà còn là hàng trăm triệu đồng chi phí điều trị, những ngày nghỉ học, nghỉ làm, mất thu nhập và biết bao dự định phải tạm gác lại.

Chủ động phòng bệnh từ những điều nhỏ nhất

Trong bối cảnh SXHD xuất hiện quanh năm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ động phòng bệnh vẫn là điều quan trọng nhất.

Người dân cần chủ động tránh muỗi đốt và đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc SXHD. Việc thăm khám và thực hiện các xét nghiệm phù hợp có thể hỗ trợ phát hiện bệnh sớm, từ đó giúp theo dõi và xử trí kịp thời.

BS. Thọ cho biết việc kết hợp tiêm chủng với các biện pháp phòng SXHD giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở các đối tượng nguy cơ cao.

BS. Thọ nhấn mạnh rằng hiện nay bên cạnh các biện pháp phòng bệnh truyền thống, tiêm chủng là giải pháp bổ sung giúp phòng ngừa chủ động, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng. Theo bác sĩ, khi kết hợp tiêm chủng với kiểm soát lăng quăng, diệt muỗi và phát hiện sớm để điều trị kịp thời, mỗi người đều có thể chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước SXHD.

Chương trình được thực hiện bởi Công ty TNHH Dược Phẩm Takeda với sự đồng hành của Báo Điện tử Chính phủ và tư vấn, phê duyệt chuyên môn bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam. Mọi thông tin y khoa được trình bày khách quan và không đại diện cho quan điểm thương mại của bất kỳ công ty nào.

Nội dung này nhằm mục đích giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, không nhằm mục đích chẩn đoán hoặc thay thế cho việc tư vấn với nhân viên y tế. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn thêm.

C-ANPROM/VN/NON/0216 August 2026