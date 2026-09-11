Loại quả được thế giới đánh giá tốt cho não bộ, Việt Nam hễ ra chợ là thấy

Tưởng chỉ là loại quả dân dã thường xuất hiện trong bữa cơm, nhưng bí ngô lại chứa nhiều dưỡng chất quý, mang đến những lợi ích đáng chú ý cho não bộ, gan và sức khỏe tổng thể.

Những lợi ích bất ngờ của bí ngô

Theo dữ liệu của bộ phận dinh dưỡng thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, một chén nhỏ bí ngô nấu chín không kèm muối chứa 49 calo, 1,76 g protein, 0,7 g chất béo, 12 g carbohydrate (trong đó có 2,7 g chất xơ và 5,1 g đường). Khẩu phần này cung cấp 100% vitamin A, 20% vitamin C, hơn 10% vitamin E hằng ngày.

Bí ngô còn chứa riboflavin, kali, đồng, mangan, thianin, folate, acid pantothenic, niacin, sắt, magiê và phốt-pho.

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Bí ngô không chỉ quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn chứa nhiều carotenoid, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Một số nghiên cứu cho thấy loại quả này có tiềm năng hỗ trợ sức khỏe não bộ, gan và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Bí ngô (Cucurbita moschata) là loại rau quả phổ biến, được sử dụng rộng rãi từ nông thôn đến thành thị. Theo Tiến sĩ, lương y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam, đây là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao.

Đáng chú ý, không chỉ phần thịt quả mà hạt, lá và vỏ bí ngô cũng chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Các bộ phận này cung cấp carotenoid, lutein, zeaxanthin, polyphenol, vitamin E, vitamin C, phytosterol, selen và axit linoleic.

Hỗ trợ bảo vệ não bộ

Bí ngô chứa nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng góp phần bảo vệ tế bào trước những tổn thương do stress oxy hóa. Đặc biệt, hạt bí ngô giàu tryptophan – axit amin được cơ thể sử dụng để tổng hợp serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh có vai trò liên quan đến tâm trạng và giấc ngủ. Đây là một trong những lý do hạt bí ngô được quan tâm trong các nghiên cứu về sức khỏe thần kinh.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận các hợp chất từ hạt và lá bí ngô có tiềm năng hỗ trợ bảo vệ mô não trước tổn thương do quá trình oxy hóa.

Có lợi cho sức khỏe gan

Không chỉ tốt cho não bộ, các sản phẩm từ hạt bí ngô như bột và dầu hạt bí cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chuyển hóa chất béo.

Một số kết quả cho thấy chúng có thể góp phần cải thiện cholesterol, triglyceride, LDL-cholesterol và các chỉ số liên quan đến chức năng gan, đồng thời tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể.

Giàu chất chống oxy hóa, tiềm năng phòng ngừa ung thư

Carotenoid, polyphenol và nhiều hợp chất chống oxy hóa trong bí ngô có khả năng giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy việc tiêu thụ hạt bí ngô có mối liên hệ với nguy cơ thấp hơn đối với một số loại ung thư phổ biến như ung thư vú, đại trực tràng và phổi. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn bí ngô có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư. Đây vẫn là thực phẩm hỗ trợ dinh dưỡng và cần được sử dụng trong một chế độ ăn đa dạng, cân bằng.

Gợi ý 7 món ngon từ bí ngô vừa dễ làm vừa bổ dưỡng

Ảnh minh họa

Pasta sốt bí ngô: Bí ngô nghiền kết hợp mascarpone, sữa và mì penne tạo nên món pasta béo thơm, mềm mịn và lạ miệng.

Súp bí ngô: Bí ngô nấu cùng hành tây, dầu ô liu và gia vị rồi xay nhuyễn, cho món súp sánh mịn, thơm ngon, thích hợp cho những ngày se lạnh.

Bánh mì bí ngô: Bí ngô nghiền trộn cùng trứng, bột mì, dầu và gia vị rồi đem nướng. Thành phẩm mềm thơm, vàng đẹp, thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa xế.

Cà ri đậu lăng bí ngô: Sự kết hợp của bí ngô, đậu lăng, nước cốt dừa cùng hành, tỏi và bột cà ri tạo nên món ăn chay đậm đà, giàu chất xơ và protein thực vật.

Sinh tố bí ngô: Bí ngô kết hợp sữa, sữa chua và một chút vani cho thức uống thơm béo, dễ uống. Có thể giảm lượng đường để món sinh tố lành mạnh hơn.

Bí ngô nướng: Bí ngô cắt miếng, trộn cùng dầu ô liu, bột tỏi và gia vị rồi nướng đến khi vàng mềm. Món ăn đơn giản nhưng giữ được vị ngọt tự nhiên của bí.

Yến mạch bí ngô qua đêm: Bí ngô nghiền trộn với yến mạch, sữa hạt, hạt lanh và vani, để trong tủ lạnh qua đêm. Đây là lựa chọn nhanh gọn cho một bữa sáng giàu chất xơ.