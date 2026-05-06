Nuốt miếng cơm to để chữa hóc xương cá, người phụ nữ cả đời phải dùng hậu môn nhân tạo

Hóc xương cá vốn là tai nạn thường ngày trên bàn ăn, nhưng cách chúng ta đối phó với nó có thể tạo ra ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Một người phụ nữ 59 tuổi tại Hàng Châu (Trung Quốc) vừa trở thành nạn nhân của chính những "mẹo dân gian" truyền miệng, biến một chiếc xương cá nhỏ thành thảm kịch phải mang hậu môn nhân tạo suốt đời.

Sai lầm tai hại khi tự chữa hóc xương cá bằng mẹo dân gian

Trong lúc ăn cơm, người phụ nữ này vô tình bị hóc một chiếc xương cá. Thay vì đến bệnh viện, bà đã áp dụng ngay "tuyệt chiêu" quen thuộc của nhiều người: Nuốt thật nhanh những miếng cơm lớn với hy vọng áp lực từ cơm sẽ đẩy chiếc xương rơi xuống dạ dày.

Bà không ngờ rằng, hành động này không hề giải quyết được vấn đề mà trái lại, nó giống như một cú đẩy "hỗ trợ" giúp chiếc xương sắc nhọn đâm sâu hơn, xuyên qua các lớp niêm mạc mỏng manh.

Người phụ nữ suýt chết sau khi dùng cơm để chữa hóc xương cá

Ngày hôm sau, những cơn đau bụng bắt đầu xuất hiện âm ỉ rồi chuyển sang dữ dội. Đến ngày thứ tư, khi cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng, bà mới được đưa đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm khiến gia đình bàng hoàng: Lượng bạch cầu tăng cao đột biến, chiếc xương cá bị miếng cơm đẩy xuống đã đi lạc vào hệ tiêu hóa và đâm thủng ruột non, gây ra tình trạng viêm phúc mạc lan tỏa cấp tính. Đây là tình trạng nhiễm trùng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và tử vong trong thời gian ngắn.

Dù ca phẫu thuật lấy dị vật diễn ra ngay lập tức nhưng do tình trạng nhiễm trùng ruột non đã quá nghiêm trọng, bác sĩ buộc phải thực hiện thủ thuật mở hậu môn nhân tạo (đưa một phần ruột ra ngoài thành bụng để đào thải chất thải). Từ một người khỏe mạnh, chỉ vì sai lầm trong cách xử lý hóc xương, người phụ nữ này giờ đây phải đối mặt với những tháng ngày điều trị dài dẳng và sự bất tiện khủng khiếp khi phải dùng hậu môn nhân tạo suốt đời.

4 hành động tuyệt đối không được làm khi hóc xương cá

Trên thực tế, một chiếc xương cá lọt vào thực quả nguy hiểm hơn rất nhiều so với chúng ta thường nghĩ. Bác sĩ điều trị cho biết, chiếc xương cá khi lọt vào khoang bụng giống như một "mũi tên độc" không thể kiểm soát. Nếu nó đâm thủng thực quản hoặc động mạch chủ gần thực quản, bệnh nhân có thể tử vong ngay lập tức do xuất huyết ồ ạt.

Còn nếu lọt xuống dạ dày gây thủng dạ dày, hoặc vào ruột gây thủng ruột như trường hợp trên, hậu quả sẽ là viêm nhiễm diện rộng. Thậm chí, nếu chiếc xương đi sâu đến hậu môn, nó vẫn có thể gây ra áp xe vô cùng đau đớn.

Để tránh những bi kịch tương tự, các chuyên gia y tế khẩn thiết nhắc nhở cộng đồng tuyệt đối không thực hiện 4 hành động "tự sát" sau khi bị hóc xương thường được truyền miệng như:

- Không cố nuốt thêm cơm nắm: Hành động này chỉ làm xương đâm sâu hơn hoặc gây tổn thương xuyên thấu các cơ quan nội tạng.

- Không cố uống nhiều nước: Nước không thể làm trôi xương mà có thể khiến xương di chuyển đến những vị trí nguy hiểm hơn.

- Không uống giấm để "làm mềm xương": Đây là quan niệm sai lầm hoàn toàn, axit trong giấm không đủ mạnh để làm mềm xương ngay lập tức mà còn gây bỏng rát niêm mạc thực quản.

- Không cố nuốt bất kỳ loại thức ăn nào: Việc nạp thêm thức ăn chỉ làm tăng áp lực lên vùng bị hóc, khiến việc bác sĩ can thiệp gắp xương sau này trở nên khó khăn hơn.

Ngay khi phát hiện bị hóc, bạn phải ngừng ngay việc ăn uống và giữ bình tĩnh để tránh làm xương đâm sâu hơn vào niêm mạc họng. Hãy há miệng to để người thân dùng đèn pin kiểm tra, nếu thấy xương ở vị trí nông thì dùng kẹp y tế gắp nhẹ nhàng, tuyệt đối không móc họng hay nuốt thêm cơm. Cách an toàn nhất là đến bệnh viện để bác sĩ nội soi gắp dị vật, giúp ngăn chặn triệt để nguy cơ xương di chuyển xuống sâu gây thủng ruột hoặc viêm phúc mạc nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: HK01, China News