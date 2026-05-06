Gắp ra 17 con ve trên cơ thể người đàn ông bị sốt cao kéo dài

Một người đàn ông tại An Huy (Trung Quốc) đã rơi vào tình trạng nguy hiểm với các triệu chứng sốt cao không dứt, không thiết ăn uống và cơ thể suy kiệt hoàn toàn.

Lúc đầu, cho là bị cảm lạnh nên anh tự mua thuốc về uống. Mãi không thấy đỡ, người nhà đưa anh đến một phòng khám nhỏ trong khu phố để điều trị, kết quả tình trạng ngày càng tệ. Cuối cùng, anh được chuyển thẳng tới phòng cấp cứu của bệnh viện tuyến tỉnh. Tại đây, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện nguyên nhân không nằm ở virus cảm cúm mà đến từ 17 con ve bét đang ẩn nấp và hút máu trên khắp cơ thể bệnh nhân.

Cuộc tấn công âm thầm của "sát thủ" tí hon

Ve bét là loài ký sinh trùng có kích thước ban đầu chỉ nhỏ như hạt mè màu đỏ sẫm, nhưng sau khi hút no máu, chúng có thể phình to bằng hạt đậu nành hoặc hạt ngô. Điều đáng sợ nhất là bộ phận miệng của chúng có cấu tạo như một mũi khoan điện mini có gai, giúp đâm xuyên sâu vào da thịt.

Khi tấn công, ve bét tiêm một chất gây tê tự nhiên khiến vật chủ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn hay ngứa rát. Từ đó cho phép chúng thoải mái hút máu và chui sâu vào cơ thể người trong nhiều ngày mà không bị phát hiện.

Với trường hợp nam bệnh nhân này, các bác sĩ đã tiến hành gắp bỏ 13 con ve bét bám chặt ở vùng bụng dưới, ngực và lưng của bệnh nhân. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình làm sạch tóc và khám tổng quát, đội ngũ y tế tiếp tục phát hiện thêm 4 con nữa đang ẩn mình kín đáo ở da đầu và nếp gấp cơ thể.

Việc bị cùng lúc 17 con ve bét tấn công đã khiến bệnh nhân nhiễm virus Bunyavirus, dẫn đến tình trạng sốt cao lên tới 40 độ C, cơ thể mệt mỏi, chân tay rệu rã và chán ăn nghiêm trọng. Nếu không được phát hiện kịp thời, độc tố và mầm bệnh từ ve có thể gây xuất huyết nướu, bầm tím da và suy đa tạng.

Lời nhắc quan trọng để bảo vệ bản thân trước ve bét và côn trùng khác

Bác sĩ điều trị của nam bệnh nhân này cho biết, từ tháng tư đến tháng mười hàng năm là mùa cao điểm hoạt động của ve bét. đặc biệt là ở các vùng đồng cỏ và rừng rậm. Chúng không chỉ ẩn nấp trong đồng cỏ, bụi rậm, rừng cây mà còn ký sinh dày đặc trên các loại gia súc như trâu, bò, dê và cả thú cưng như chó, mèo.

Khi tham gia hoạt động ngoài trời hoặc tiếp xúc với động vật, bạn cần mặc áo dài tay, quần dài màu sáng để dễ phát hiện côn trùng, nhét ống quần vào tất và tuyệt đối không đi dép xỏ ngón. Việc sử dụng thuốc xịt chống côn trùng chứa deet lên da hở và cổ tay áo là vô cùng cần thiết để ngăn chặn chúng bám vào.

Sau khi về nhà, hãy tắm ngay và kiểm tra kỹ các vùng da mỏng như tóc, sau tai, nách, rốn, bẹn; đồng thời phải vệ sinh sạch sẽ cho thú cưng để loại bỏ nguy cơ ve truyền virus Bunyavirus sang người. Đặc biệt, cần xử lý ve bét sau khi bị cắn thật cẩn thận để tránh làm tình trạng thêm tồi tệ.

Nhiều người khi phát hiện ve bám trên da thường có thói quen dùng tay giật mạnh hoặc đánh chết chúng. Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm vì đầu của ve bét có gai móc, nếu giật mạnh sẽ khiến phần đầu bị đứt rời và kẹt lại sâu trong da, gây nhiễm trùng nặng và tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập thẳng vào máu.

Cách xử lý đúng là dùng nhíp nhọn kẹp sát phần đầu ve ở bề mặt da, từ từ kéo thẳng lên theo chiều dọc rồi khử trùng vết thương ngay lập tức. Sau đó, bệnh nhân cần theo dõi sát sao trong 2 đến 4 tuần để phát hiện sớm các dấu hiệu phát ban hay sốt lạ. Hoặc tốt nhất, khi phát hiện liền đến ngay cơ sở y tế để được các bác sĩ loại bỏ ve bét một cách an toàn.

Nguồn và ảnh: China News, QQ, The Paper