Hóc xương cá phải làm sao? Đừng nuốt cơm, làm 2 cách này hiệu quả, ai cũng làm được

Trong đời sống thường ngày, không ít người từng gặp cảnh đang ăn cá thì bất ngờ bị xương mắc lại trong cổ họng. Cảm giác vướng, đau rát khiến nhiều người lo lắng và lập tức tìm cách xử lý ngay tại chỗ. Trong dân gian, những mẹo như nuốt cơm thật nhanh hoặc uống giấm thường được truyền tai nhau như một giải pháp “cấp tốc”.

Tuy nhiên, theo thông tin đăng tải trên trang Aboluowang, các bác sĩ cho rằng những cách này đã lỗi thời và không phải lựa chọn tối ưu. Trong nhiều trường hợp, việc cố nuốt cơm có thể khiến xương cá cắm sâu hơn vào niêm mạc họng, làm tăng nguy cơ trầy xước hoặc nhiễm trùng. Thay vì áp dụng những mẹo thiếu cơ sở, người gặp tình huống này nên bình tĩnh và thử những cách xử lý an toàn hơn.

Thử ho nhẹ để đẩy xương cá ra ngoài

Khi xương cá mắc ở cổ họng, phản ứng tự nhiên của nhiều người là ho hoặc khạc mạnh. Thực tế, phản xạ này đôi khi lại có ích. Các bác sĩ giải thích rằng khi ho, áp lực trong ổ bụng và lồng ngực tăng lên đột ngột. Áp lực này có thể giúp tạo ra lực đẩy từ bên trong, khiến chiếc xương cá đang mắc ở vùng họng di chuyển ra ngoài.

Vì vậy, nếu xương cá nhỏ và mắc ở vị trí tương đối nông, người gặp tình huống này có thể thử ho nhẹ vài lần. Trong nhiều trường hợp, xương cá có thể tự bật ra theo phản xạ này.

Tuy vậy, phương pháp này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nếu sau khi thử ho nhẹ nhiều lần mà cảm giác vướng vẫn không giảm, hoặc cổ họng xuất hiện cảm giác đau rõ rệt, tốt nhất nên ngừng tự xử lý và tìm đến cơ sở y tế.

Lấy xương bằng dụng cụ chuyên môn

Với những chiếc xương cá lớn hoặc sắc nhọn, chúng có thể mắc chặt vào niêm mạc họng. Khi đó, các biện pháp xử lý tại nhà thường không thể giải quyết được vấn đề.

Theo các bác sĩ, cách an toàn nhất là đến bệnh viện để được kiểm tra và lấy xương bằng dụng cụ chuyên môn. Bác sĩ thường sử dụng phương pháp soi họng hoặc nội soi thanh quản để xác định chính xác vị trí của xương cá, sau đó dùng kẹp chuyên dụng để gắp ra.

Quy trình này thường diễn ra nhanh và khá đơn giản, đồng thời giúp hạn chế tối đa tổn thương cho cổ họng. Đặc biệt, nếu sau khi hóc xương cá xuất hiện các dấu hiệu như đau nhói, khó nuốt hoặc cảm giác dị vật kéo dài, người bệnh càng cần được kiểm tra sớm.

Sau khi xương cá được lấy ra, một số người vẫn cảm thấy cổ họng hơi vướng hoặc rát. Theo các bác sĩ, đây thường là do niêm mạc họng bị trầy xước nhẹ trong quá trình xương mắc lại. Trong hầu hết trường hợp, cảm giác này sẽ giảm dần sau vài ngày nếu người bệnh tránh ăn đồ cay nóng hoặc kích thích.

Làm thế nào để hạn chế hóc xương cá khi ăn?

Theo các chuyên gia y tế, cách xử lý tốt nhất với hóc xương cá vẫn là phòng tránh ngay từ đầu. Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ nhỏ và người cao tuổi – những nhóm dễ gặp tai nạn khi ăn cá.

Trước hết, nên ăn chậm và nhai kỹ, tránh thói quen vừa ăn vừa nói chuyện hoặc ăn quá vội. Khi ăn cá, đặc biệt là các loại cá nhiều xương nhỏ như cá rô, cá trắm, cá diếc…, người ăn nên tách thịt cá thành từng miếng nhỏ và kiểm tra kỹ trước khi đưa vào miệng. Việc ăn vội vàng hoặc nuốt cả miếng lớn dễ khiến xương cá lọt vào cổ họng mà không kịp nhận ra.

Bên cạnh đó, trong bữa ăn gia đình, nhiều người có thói quen gắp cá nguyên miếng lớn cho trẻ em hoặc người lớn tuổi. Các bác sĩ khuyến cáo nên gỡ xương trước khi cho trẻ ăn, đồng thời nhắc trẻ ăn chậm và tập trung vào bữa ăn. Với người cao tuổi, thị lực và cảm giác nhai có thể giảm, vì vậy việc lọc xương sẵn cũng giúp hạn chế rủi ro.

Một lưu ý khác là không nên ăn cá trong lúc mất tập trung, chẳng hạn vừa xem điện thoại, vừa nói chuyện hoặc vừa cười đùa. Khi sự chú ý bị phân tán, người ăn dễ nuốt nhanh và không phát hiện xương cá còn sót lại.

Các chuyên gia cũng cho rằng nếu gia đình thường xuyên ăn cá, có thể ưu tiên những loại cá ít xương hoặc cá đã được phi lê. Đây là cách đơn giản giúp giảm đáng kể nguy cơ hóc xương, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Tóm lại, hóc xương cá là tai nạn nhỏ nhưng có thể gây nhiều phiền toái. Việc ăn chậm, nhai kỹ, kiểm tra xương trước khi nuốt và giữ thói quen ăn uống tập trung là những cách đơn giản nhưng hiệu quả để hạn chế tình trạng này trong bữa ăn hằng ngày.

Theo aboluowang