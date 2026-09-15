Hơn 40 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm mới mở ở Quảng Trị

Có khoảng hơn 40 người có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm mới mở ở xã Cam Lộ (Quảng Trị).

Trưa 15/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị ) xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc tập thể. Sau khi nắm thông tin chính quyền địa phương xác minh nguyên nhân, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tập trung điều trị, chăm sóc người dân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Lộ.

Một số bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cam Lộ (Quảng Trị)

Đồng thời, địa phương cũng đang phối hợp với ngành y tế theo dõi tình hình sức khỏe của những người có liên quan. Chỉ đạo các thôn rà soát, vận động các trường hợp ăn bánh mì nghi có liên quan đến sự việc đi kiểm tra sức khỏe dù không có các triệu chứng bất thường.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, hiện đang ở trong Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ để thăm hỏi, tặng quà và động viên các trường hợp bệnh nhân nghi do ngộ độc và làm việc với lãnh đạo bệnh viện để nắm thêm thông tin.

Trước đó, tối 14/9, hơn 20 người có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt ... được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, số người nhập viện sau đó tăng dần.

Đến sáng 15/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ (Quảng Trị) đang tiếp nhận điều trị cho 26 trường hợp có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Còn 16 trường hợp khác có triệu chứng nhẹ hơn đang được theo dõi tại nhà. Phần lớn các bệnh nhân nhập viện kèm các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt và dấu hiệu mất nước…

Điều tra dịch tễ cho thấy toàn bộ bệnh nhân ăn bánh mì mua tại cùng một cơ sở mì mới khai trương ở xã Cam Lộ trước khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm độc đường tiêu hóa. Hiện chưa rõ bao nhiêu người mua và sử dụng sản phẩm từ cửa hàng này.

Lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra khu vực chế biến thực phẩm tại cơ sở bánh mì mới khai trương ở xã Cam Lộ

Để đáp ứng việc điều trị khi tiếp nhận nhiều bệnh nhân cùng lúc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ khẩn trương huy động lực lượng y, bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa, phòng để tổ chức thăm khám, phân loại và điều trị cho người bệnh. Đồng thời bố trí nhân lực theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, chủ động xử trí nếu có trường hợp diễn biến nặng.

141 người trong vụ nghi ngộ độc ở Công ty Scavi Huế được xuất viện Liên quan vụ nghi ngộ độc xảy ra tại Công ty Scavi Huế , theo Sở Y tế TP Huế, đến sáng 15/9, có 141/217 bệnh nhân được xuất viện. Trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 có 119/193 bệnh nhân xuất viện, Trung tâm Y tế Phong Điền có 22/24 bệnh nhân xuất viện. Vụ nghi ngộ độc tập thể xảy ra vào khoảng 10h ngày 11/9. Theo báo cáo nhanh ban đầu của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, 14h45 ngày 11/9 có 41 người có biểu hiện ngộ độc và được đưa đến bệnh viện, sau đó số ca phải nhập viện liên tục tăng. Liên quan đến sự việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Huế khẩn trương chỉ đạo bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân tập trung nguồn lực điều trị cho họ.



