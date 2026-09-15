Một quốc gia châu Á lần đầu vượt mốc 100.000 người thọ trên trăm tuổi, nữ giới chiếm đến 90%

Nhật Bản lần đầu ghi nhận hơn 100.000 người từ 100 tuổi trở lên, với 107.677 người tính đến ngày 1/9, đánh dấu năm thứ 56 liên tiếp nhóm dân số này tăng lên.

Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản tính đến ngày 1/9 đã đạt 107.677 người, lần đầu vượt mốc 100.000 kể từ khi nước này bắt đầu thống kê vào năm 1963, theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 15/9.

Đây cũng là năm thứ 56 liên tiếp số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản lập kỷ lục mới. So với năm trước, số người thuộc nhóm tuổi này tăng thêm 7.914 người.

Ảnh: The Jiji Press, Ltd.

Số liệu được tổng hợp dựa trên sổ đăng ký cư trú cơ bản của Nhật Bản. Trong tổng số 107.677 người từ 100 tuổi trở lên, có 94.298 người là nữ, chiếm gần 90%.

Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Kenichiro Ueno cho biết tại cuộc họp báo hôm 15/9: “Tôi vui mừng khi có nhiều người có thể duy trì cuộc sống năng động trong thời gian dài”. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng việc ngày càng nhiều người có thời gian sống khỏe mạnh kéo dài cũng có ý nghĩa quan trọng, bởi họ đang đóng góp cho xã hội.

Tính trên 100.000 dân, Nhật Bản hiện có 87,51 người từ 100 tuổi trở lên.

Xét theo từng tỉnh, Shimane đứng đầu với tỷ lệ 186,65 người từ 100 tuổi trở lên trên 100.000 dân. Đây là năm thứ 14 liên tiếp Shimane dẫn đầu cả nước về chỉ số này. Đứng sau là Kochi với 169,52 người và Tottori với 152,48 người trên 100.000 dân.

Nguồn: Nippon