Tiết lộ quốc gia tốt nhất trên thế giới để sống sót qua tận thế, nhưng đi kèm một sự thật phũ phàng

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình nên đi đâu nếu sự kiện tận thế xảy ra? Các nhà nghiên cứu đã có câu trả lời cho bạn.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Global Challenges đã đưa ra danh sách các quốc gia tốt nhất và tồi tệ nhất để sống sót qua thời tận thế - dựa trên việc đánh giá dân số, đặc điểm địa lý và sự dồi dào của các nhu cầu thiết yếu cho con người.

Những địa điểm lý tưởng nhất để vượt qua ngày tận thế thường là những nơi hẻo lánh, dồi dào thực phẩm và nguồn năng lượng, đồng thời có một chính phủ đủ năng lực để duy trì sự ổn định trong những thời điểm khó khăn.

Các chuyên gia cho biết những người muốn sinh tồn cũng nên tránh xa các khu vực đô thị, nơi rất dễ trở thành "bẫy tử thần" nếu thảm họa toàn diện xảy ra.

Dựa trên những yếu tố đó, nghiên cứu chỉ ra rằng Nước Úc - đặc biệt là bang Tasmania - "có lẽ là nơi có khả năng chống chịu tốt nhất trên Trái Đất."

Theo các nhà nghiên cứu, Úc, đặc biệt là bang Tasmania, "có lẽ là nơi kiên cường nhất trên Trái đất" nhờ vị trí địa lý xa xôi, nguồn khoáng sản dồi dào phục vụ sản xuất năng lượng và sản lượng lương thực cao

Theo tờ The Times of London, điều này có được là nhờ vị trí hẻo lánh, trữ lượng khoáng sản sản xuất năng lượng phong phú và sản lượng lương thực cao của quốc gia này.

Florian Jehn, giáo sư tại Đại học Goethe Frankfurt, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết những ai muốn sống sót qua ngày tận thế nên tránh những nơi như Nga.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia cũng nhận định rằng những người muốn cố thủ tại một quốc gia như Anh sẽ phải chấp nhận rủi ro lớn.

Sự cô lập tương đối của Anh với tư cách là một đảo quốc mang lại sự bảo vệ nhất định, và hệ thống y tế của nước này sẽ phát huy tác dụng tốt trong trường hợp đại dịch. Tuy nhiên, Vương quốc Anh vẫn là một mục tiêu tấn công hạt nhân và nằm ở khu vực dễ chịu ảnh hưởng bởi thời tiết vũ trụ xấu - điều có thể khiến mọi công nghệ trở nên hoàn toàn vô dụng trong kịch bản tận thế.

Mặc dù Úc nhận được đánh giá cao cho các kế hoạch chuẩn bị tận thế, nghiên cứu cũng chỉ ra một số điểm hạn chế - bao gồm lũ lụt và cháy rừng.

Ngoài ra, sự hẻo lánh của quốc gia này so với phần còn lại của thế giới về lâu dài vừa là lợi thế nhưng cũng là bất lợi, vì bất kỳ xã hội phát triển nào cuối cùng cũng sẽ cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Dù đưa ra những địa điểm hấp dẫn để chống chọi qua thảm họa, các nhà nghiên cứu vẫn đưa ra một lời cảnh báo phũ phàng và thẳng thắn:

"Thực sự không có nơi nào để trốn đâu."

Nguồn: NYPost