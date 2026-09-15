Láng giềng Việt Nam bất ngờ phát hiện "kho báu" khủng dưới đáy đại dương, chứa hàm lượng vàng, bạc cực cao

Chuyến thám hiểm 18 ngày của các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện một mỏ thủy nhiệt lớn ở tây Thái Bình Dương, với quặng chứa hàm lượng vàng và bạc cao hơn thông thường.

Nhóm khảo sát gồm các nhà nghiên cứu từ Viện Kỹ thuật Đại dương thuộc Đại học Thanh Hoa, Viện Địa chất Biển Thanh Đảo và Đại học Giao thông Thượng Hải. Chuyến thám hiểm khởi hành từ Thâm Quyến vào ngày 10/8 trên tàu Tương Dương Hồng 10 và kéo dài 18 ngày, với 7 lần lặn sâu dưới nước.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, khu vực phát hiện nằm trong một "lưu vực vòng cung phía sau ở phía tây Thái Bình Dương", thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, tọa độ chính xác của mỏ không được công bố.

Khu vực được phát hiện là một hệ thống thủy nhiệt dưới đáy biển, nơi các dòng nước giàu khoáng chất và có nhiệt độ rất cao phun trào qua những khe nứt trong lớp đáy đại dương. Khi dòng chất lỏng siêu nóng này tiếp xúc với nước biển có nhiệt độ rất thấp, quá trình làm lạnh đột ngột khiến các kim loại kết hợp với lưu huỳnh và kết tủa thành những khoáng chất sunfua rắn.

Các mỏ hình thành theo cơ chế này thường chứa đồng, kẽm và chì, đồng thời có thể tích tụ vàng và bạc. Trong khu vực mà nhóm nghiên cứu khảo sát, các thân quặng được xác định chủ yếu gồm những khoáng vật như chalcopyrite, pyrite và sphalerite.

Các phân tích sơ bộ trong phòng thí nghiệm cho thấy thân quặng chủ yếu bao gồm các khoáng chất có giá trị kinh tế.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu cho biết quặng tại đây có hàm lượng kim loại quý cao hơn đáng kể so với nhiều mỏ trên đất liền thông thường. Hàm lượng vàng trong quặng đạt tối đa 15,4 gram/tấn, trong khi bạc lên tới 1,27kg/tấn. Đáng chú ý, hàm lượng bạc ở những mẫu quặng giàu nhất đều vượt 1kg/tấn.

Ông Song Shiji - Viện Kỹ thuật Đại dương thuộc Đại học Thanh Hoa đánh giá, khu vực khai thác đáy biển này có giá trị khai thác "cực kỳ cao". Phát hiện mới không hoàn toàn xuất hiện một cách bất ngờ. Trước chuyến thám hiểm, nhóm nghiên cứu đã thực hiện hơn chục cuộc khảo sát sơ bộ tại khu vực.

Các nhiệm vụ trước đó đã xác định hàng chục miệng phun thủy nhiệt nhiệt độ cao nằm ở độ sâu từ 700 đến 1.500m. Nhiệt độ của chất lỏng phun ra tại một số điểm vượt quá 315 độ C. Dựa trên kết quả khảo sát, các nhà khoa học xác định một khu vực thủy nhiệt "mới và rất lớn" trong lưu vực. Mỏ quặng liên quan gồm ba gò sunfua khổng lồ có dạng hình nón.

Việc phát hiện những thân quặng này cho thấy khu vực đáy biển không chỉ có các miệng phun thủy nhiệt riêng lẻ mà còn hình thành những cấu trúc khoáng sản có quy mô đáng kể.

Vùng phía tây Thái Bình Dương có mạng lưới các khu vực thủy nhiệt trải rộng trên một phạm vi lớn. Theo một nghiên cứu được các nhà khoa học biển Trung Quốc công bố năm 2016, khu vực này kéo dài từ phía bắc Nhật Bản đến vùng biển phía đông bắc New Zealand.

Điều này khiến đáy biển phía tây Thái Bình Dương trở thành khu vực đáng chú ý đối với hoạt động nghiên cứu địa chất và khoáng sản.

Tuy nhiên, giá trị của khu vực không chỉ nằm ở các kim loại quý. Song Shiji lưu ý nơi đây còn tồn tại những quần xã sinh vật đặc biệt thích nghi với điều kiện biển sâu khắc nghiệt. Các hệ sinh thái xung quanh miệng phun thủy nhiệt cung cấp thêm dữ liệu cho các nhà khoa học nghiên cứu khả năng duy trì sự sống trong môi trường có nhiệt độ, áp suất và điều kiện hóa học khác biệt lớn so với bề mặt Trái Đất.

Vì vậy, phát hiện lần này vừa mở rộng hiểu biết về các nguồn khoáng sản dưới đáy đại dương, vừa cung cấp thêm thông tin về những hệ sinh thái tồn tại trong môi trường biển sâu.