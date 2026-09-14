Đào sâu 45 cm, phát hiện kho báu phá kỷ lục hơn 130 năm: 4,5 kg tiền và trang sức trị giá gần 260 triệu đồng

Kho báu gồm hàng nghìn đồng tiền, trang sức và những miếng bạc, với tổng trọng lượng khoảng 4,5 kg.

Kho báu được phát hiện trong một khu rừng gần thị trấn Sysmä, cách thủ đô Helsinki của Phần Lan khoảng 150 km về phía bắc.

Nhà khảo cổ Esko Tikkala tại Bảo tàng Lịch sử Lahti cho biết số hiện vật được chia thành hai phần và chôn trong các vật chứa làm từ vỏ cây bạch dương. Chúng nằm giữa những tảng đá, ở độ sâu khoảng 45 cm dưới mặt đất. Hai vị trí chôn cách nhau khoảng 12 m.

Các đồng tiền và đồ trang sức được xác định có niên đại khoảng năm 1000-1050. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ chưa xác định chính xác thời điểm kho báu được chôn xuống.

Đáng chú ý, toàn bộ số hiện vật vẫn chưa được làm sạch, phân loại và kiểm đếm hoàn chỉnh.

"Có khá nhiều đồng tiền trong kho báu này. Tôi vẫn chưa có thời gian xem xét hết chúng", nhà khảo cổ Tikkala cho biết.

Theo ước tính ban đầu, kho báu chứa hàng nghìn hiện vật. Các đồng tiền có nguồn gốc từ những khu vực ngày nay thuộc Đức, Thụy Điển và Anh.

Các nhà khảo cổ còn tìm thấy một số đồng dirham bằng bạc có nguồn gốc từ thế giới Hồi giáo. Những đồng dirham từng được phát hiện tại Phần Lan trước đây thường có niên đại khoảng năm 800-1050.

Ngoài tiền xu, kho báu còn chứa nhiều đồ trang sức, trong đó có một chiếc vòng tay bằng bạc.

Một phần đáng chú ý khác là những mảnh bạc được sử dụng để thanh toán. Chúng có thể được cắt thành những phần nhỏ hơn và trao đổi dựa trên trọng lượng.

Chỉ tính riêng giá trị của lượng kim loại quý, 4,5 kg bạc có giá trị gần 10.000 USD (khoảng 260 triệu VNĐ). Tuy nhiên, con số này không phản ánh giá trị khảo cổ và lịch sử của hàng nghìn hiện vật trong kho báu.

Dù có niên đại từ thời Viking, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh phát hiện này không đồng nghĩa kho báu thuộc về người Viking.

Theo ông, không có nguồn tư liệu cho thấy khu vực Phần Lan ngày nay từng thuộc thế giới Viking theo cách tương tự các vùng đất hiện thuộc Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch. Các nhà sử học và khảo cổ Phần Lan chủ yếu sử dụng thuật ngữ "thời Viking" để chỉ giai đoạn lịch sử tương ứng.

Các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục nghiên cứu hai vị trí phát hiện kho báu và khu vực xung quanh. Sau đó, các chuyên gia về tiền xu thời Viking sẽ xác định nguồn gốc và đặc điểm của từng đồng tiền trước khi công bố báo cáo chi tiết.

Phát hiện mới cũng phá kỷ lục tồn tại hơn 130 năm tại Phần Lan. Trước đó, kho bạc thời Viking lớn nhất nước này được tìm thấy tại Nousiainen vào năm 1895. Kho báu cũ chứa hơn 1.700 đồng bạc, nhưng tổng trọng lượng chỉ bằng khoảng một nửa phát hiện mới.

Theo Live Science