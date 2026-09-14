Đang cuốc ruộng, người dân phát hiện cảnh tưởng "nổi da gà" trong bụi cây

Đang lúi húi cuốc ruộng, người phụ nữ bất ngờ thấy một con vật "khổng lồ" dài gần 1,6 m xuất hiện ngay trước mắt, khiến chị hoảng hốt vứt cuốc bỏ chạy.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), sự việc xảy ra tại một ruộng măng ở khu vực Hướng Thiện, Puli, Nam Đầu. Một nhóm người đang làm việc ngoài ruộng thì phát hiện một con thằn lằn có kích thước lớn đang nằm bên bờ.

Con kỳ đà xanh dài gần 1,6 m được phát hiện tại ruộng măng ở Puli, Nam Đầu, Đài Loan, (Trung Quốc).



Bất ngờ trước sự xuất hiện của con vật, một người phụ nữ hoảng hốt, la hét rồi bỏ chạy và báo lại cho chủ ruộng. Nhận được tin, chủ ruộng cùng người thân nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra.



Do được thông báo con vật có kích thước lớn, chủ ruộng mang theo một chiếc vợt lưới cỡ lớn để bắt. Sau một hồi phối hợp, họ khống chế được con vật mà không gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, con kỳ đà gần như không tìm cách bỏ chạy hay chống trả dữ dội.

Qua quan sát, người dân ước tính con vật dài khoảng 1,5-1,6 m tính từ đầu đến đuôi và nặng 7-8 kg. Với kích thước đặc biệt lớn, nó được người dân ví von là "Godzilla phiên bản nhỏ".

Một số người địa phương nghi ngờ đây có thể là thú nuôi bị bỏ rơi. Họ cho rằng việc một con kỳ đà xanh đạt kích thước lớn như vậy tại khu vực này là điều khá bất thường và không loại trừ khả năng con vật từng được con người nuôi dưỡng.

Đáng chú ý sau khi bắt được kỳ đà, chủ ruộng ban đầu còn có ý định buộc dây giữ lại để nuôi. Tuy nhiên, lo ngại con vật có thể tiếp tục trốn thoát, gia đình sau đó quyết định bàn giao cho lực lượng cứu hỏa xử lý.

Nhận được tin báo Cơ quan Nông nghiệp địa phương khuyến cáo người dân không tự ý nuôi nhốt hoặc thả động vật hoang dã, đặc biệt là các loài ngoại lai. Khi phát hiện những trường hợp tương tự, người dân nên thông báo và bàn giao cho cơ quan chức năng hoặc đơn vị chuyên môn để có biện pháp xử lý phù hợp.