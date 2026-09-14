Siêu sân vận động hơn 92.000 chỗ, lớn gấp 2 lần sân Mỹ Đình: vốn đầu tư tương đương 70.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029

Đây là sân vận động được sử dụng vào World Cup 2034.

Ả Rập Xê Út đang triển khai dự án Sân vận động King Salman tại phía Bắc thủ đô Riyadh, với sức chứa dự kiến hơn 92.000 khán giả. Công trình được quy hoạch hoàn thành vào quý IV/2029 và nằm trong nhóm dự án thể thao trọng điểm chuẩn bị cho World Cup 2034.

Dự án do công ty thiết kế Populous thực hiện, nằm trên đường King Salman, liền kề Công viên King Abdulaziz. Sau khi hoàn thành, sân vận động được định hướng trở thành sân nhà chính của đội tuyển bóng đá quốc gia Ả Rập Xê Út, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA đối với những trận đấu cấp cao.

Siêu sân vận động này có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 2,7 tỷ USD (tương đương khoảng gần 70.000 tỷ đồng).

Kiến trúc mô phỏng hạt giống nảy mầm

Điểm đáng chú ý trong thiết kế King Salman là ý tưởng lấy cảm hứng từ hình ảnh một hạt giống nảy mầm giữa sa mạc. Theo Populous, hình thức kiến trúc này được phát triển từ đặc điểm tự nhiên của khu vực và được áp dụng xuyên suốt quy hoạch tổng thể.

Thay vì tạo ra một sân vận động tách biệt khỏi môi trường xung quanh, các công trình trong khu phức hợp được bố trí theo địa hình, kết hợp những đường nét hữu cơ với không gian xanh và khu vực công cộng.

Mái sân vận động được thiết kế cảnh quan, kết hợp với các mảng tường cây xanh và hệ thống lối đi rộng. Cách tiếp cận này nhằm tăng khả năng sử dụng công trình ngoài thời điểm diễn ra các trận đấu, đồng thời tạo sự kết nối giữa sân vận động với khu vực công viên bên cạnh.

Tổ hợp thể thao hoạt động quanh năm

King Salman sẽ không chỉ phục vụ bóng đá. Quy hoạch tổng thể còn bao gồm trung tâm thể thao dưới nước với bể bơi Olympic, sân vận động điền kinh, nhà thi đấu trong nhà, sân tập, khu vực dành cho người hâm mộ và các không gian thương mại.

Một số khu vực được bố trí cho các môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ và padel. Toàn bộ tổ hợp còn có đường chạy thể thao dài khoảng 9 km, kết nối các cơ sở khác nhau trong khu vực.

Các tuyến đường và không gian cảnh quan này được thiết kế để phục vụ lượng lớn người tham dự trong những sự kiện quy mô lớn. Tuy nhiên, ngoài ngày thi đấu, chúng vẫn có thể được sử dụng cho hoạt động thể thao, giải trí và thương mại thường ngày.

Việc kết hợp sân vận động với Công viên King Abdulaziz cũng giúp dự án hướng tới mô hình một khu phức hợp thể thao mở, thay vì chỉ hoạt động vào những thời điểm có sự kiện.

Bố trí khu VIP và tầm nhìn toàn cảnh

Bên trong sân vận động, hệ thống khán đài được thiết kế theo hướng đưa khán giả đến gần mặt sân hơn, qua đó tạo không khí sôi động trong các trận đấu quốc tế.

Khu vực phục vụ khách mời cao cấp được đầu tư riêng với 300 ghế VVIP và 2.200 ghế VIP. Dự án cũng bố trí các phòng VIP, khu vực tiếp khách và những khu vườn trong nhà.

Một điểm nhấn khác là lối đi trên cao nằm ở khu vực trần sân vận động, cho phép quan sát toàn cảnh Công viên King Abdulaziz. Các màn hình bên trong sân được bố trí nhằm phục vụ khán giả trong những sự kiện thể thao lớn.

Ả Rập Xê Út được FIFA xác nhận là quốc gia đăng cai World Cup 2034. Trong kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu, King Salman nằm trong nhóm công trình được ưu tiên triển khai. Với thời điểm dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029, sân vận động sẽ có thời gian đi vào vận hành trước khi World Cup 2034 diễn ra.

Khi hoàn thành, dự án sẽ kết hợp một đấu trường hơn 92.000 chỗ với các cơ sở thể thao, không gian xanh và tiện ích công cộng, trở thành một trong những khu phức hợp thể thao quy mô lớn được quy hoạch tại Riyadh.