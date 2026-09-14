Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ nặng 175kg trên biển

Nhiều người dân đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh con cá mú khổng lồ dài hơn 1,7 mét, nặng hơn 175 kg được đưa lên bờ.

Theo Sohu, sáng ngày 7/9, cảng cá ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, xuất hiện một con cá mú khổng lồ hiếm thấy.

Một tàu đánh cá đã cập bến và kéo lên con cá mú khổng lồ dài hơn 1,7 mét và nặng hơn 175 kg. Thân hình nó chắc khỏe và nguyên vẹn khiến những người có mặt tại hiện trường phải thốt lên "mở mang tầm mắt".

Do kích thước khổng lồ, các dụng cụ vận chuyển thông thường không thể sử dụng và cuối cùng cần đến sự phối hợp của 3 đến 4 người để khiêng và đặt nó đúng vị trí. Người buôn bán hải sản cho biết đây là con cá mú lớn nhất mà ông từng mua được trong hơn 20 năm kinh doanh.

Được biết, con cá mú khổng lồ đã được xẻ thịt và bán ở chợ.

Con cá mú khổng lồ nặng 175kg. Ảnh cắt từ clip.

Mùa đánh bắt năm ngoái, ngư dân Huian cũng bắt được một con cá mú khổng lồ dài khoảng 1,8 mét, nặng hơn 125 kg ở Đài Loan, Trung Quốc.

Những con cá mú khổng lồ này có chu kỳ sinh trưởng dài và số lượng khan hiếm. Lần đánh bắt này không chỉ phá vỡ kỷ lục gần đây về mẻ cá lớn nhất tại cảng cá Tuyền Châu mà còn khẳng định sự phong phú của nguồn tài nguyên thủy sản biển và vụ thu hoạch bội thu của mùa đánh bắt.

Cá mú thường được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Những loài cá này được biết đến với thân hình chắc khỏe và miệng lớn, thường có hoa văn màu sắc và đốm riêng biệt.

Con cá mú thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Ảnh: Sohu

Loài cá này ăn động vật giáp xác, cá, bạch tuộc, rùa biển chưa trưởng thành. Ngoài ra còn có cả cá mập và cá nhồng. Chúng được biết tới là loài thường tấn công thợ lặn, đồng thời được chứng kiến đã tấn công loài cá mập Chanh.

Cá mú được những người đam mê hải sản ưa chuộng vì thịt chắc và có hương vị. Chúng là con mồi tương đối dễ đánh bắt đối với các ngư dân bởi bản tính tò mò và không sợ hãi của mình.

Đây là loài cá bị cấm đánh bắt ở Mỹ và được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào danh mục vô cùng nguy cấp.