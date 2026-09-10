Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 1,74 mét, nặng 80kg trên sông

Việc câu được con cá trê khổng lồ dài 1,74 mét, nặng 80kg khiến người đàn ông vô cùng phấn khích.

Một chuyến câu cá cuối tuần cùng bạn bè đã trở thành kỷ niệm khó quên đối với Eliseu Taroco, 50 tuổi, doanh nhân người Costa Rica.

Giữa sông Taquari (ở Alcinópolis, bang Mato Grosso do Sul, Brazil), Eliseu đã câu được một con cá trê khổng lồ. Theo lời ông con cá dài 1,74 m và nặng 80 kg.

Vụ bắt cá diễn ra vào Chủ nhật (ngày 30/8) trong một buổi câu cá mà Eliseu tổ chức cùng bạn bè. Ông thường cùng bạn bè tổ chức câu cá mỗi tháng một lần.

Eliseu đã có khoảng 30 năm kinh nghiệm câu cá và thường xuyên lui tới một trang trại trong khu vực.

Ảnh: Arquivo pessoal/Campo Grande News

Khi con cá cắn câu, dù đã có kinh nghiệm câu cá lâu năm, Eliseu vẫn không tránh được cảm giác hồi hộp. "Tôi chưa bao giờ bắt được con cá nào lớn như vậy. Lúc đó chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ có cảm giác phấn khích dâng lên, cả lúc cá cắn câu lẫn khi thả nó. Rất đáng nhớ. Bắt được một con cá lớn như thế thực sự không dễ", ông Eliseu kể.

Những người bạn có mặt khi đó đã chứng kiến sự việc và ghi lại khoảnh khắc Eliseu câu được con cá khổng lồ. Eliseu cho biết ông đã quay video, chụp ảnh rồi thả con cá trở lại sông.

Đáng chú ý, người đàn ông phải mất hơn 5 giờ đồng hồ mới câu được con cá. Eliseu bắt đầu câu từ khoảng 6h30 sáng, và mãi gần 12h trưa con cá mới được đưa lên bờ.