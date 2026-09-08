Ngư dân bắt được con cá hải tượng long dài 2,44 mét, nặng 120kg trên sông

Con cá hải tượng long khổng lồ này dài 2,44 mét, nặng 120kg khiến các ngư dân kinh ngạc.

Một con cá hải tượng long (còn gọi là pirarucu) có kích thước đặc biệt lớn vừa được bắt trên sông Machado, tại thành phố Ji-Paraná, bang Rondônia, Brazil, Diário da Amazônia đưa tin.

Con cá được cho là dài khoảng 2,44 mét và nặng khoảng 120 kg. Nó được ngư dân Dorval Nunes Coelho bắt vào cuối tháng 8, với sự hỗ trợ của các ngư dân thuộc Hiệp hội Ngư dân Z-9.

Ảnh cắt từ clip.

Theo Manuel Dantas, Chủ tịch hiệp hội, con cá này được cho là con cá pirarucu lớn nhất từng được ngư dân trong khu vực đánh bắt.

Sự xuất hiện của loài cá này ở sông Machado cũng thu hút sự chú ý của những người sống bằng nghề đánh bắt cá. Theo các ngư dân, việc bắt gặp cá pirarucus ở sông ngày càng thường xuyên hơn.

Một giả thuyết cho rằng có thể một số cá thể đã đến con sông này sau khi trốn thoát khỏi các khu vực nuôi nhốt trong những đợt mưa lớn và lũ lụt.

Cá hải tượng long hay pirarucu, còn có tên khoa học là Arapaima, là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ vùng Nam Mỹ. Cá hải tượng long trưởng thành có thể đạt độ dài hơn 2 mét, nhiều con thậm chí đạt đến 2,5 mét và nặng hơn 100kg và nặng nhất có thể lên đến tận 200kg. Với kích cỡ "khủng" của mình, hải tượng long còn được biết đến với biệt danh "quái vật sông Amazon".

Thức ăn chủ yếu của hải tượng long là một vài loài cá da trơn. Thậm chí, chúng còn có thể nhảy ra khỏi mặt nước để bắt những con chim nhỏ đậu trên cành cây chìa ra bờ sông.

Loài cá này thường được đánh bắt để làm thực phẩm và được xem là một trong những món đặc sản tại các nước nhiệt đới Nam Mỹ. Tuy nhiên, vì đánh bắt quá nhiều nên trong tự nhiên, ngày càng hiếm những con hải tượng long có kích cỡ lớn như trước đây.

Bên cạnh việc dùng làm thực phẩm, hải tượng long còn có một lớp vảy với màu sắc bóng bẩy và khá bắt mắt, nên bên cạnh việc đánh bắt để làm thực phẩm, loài cá này cũng được tận dụng để nuôi làm cảnh.