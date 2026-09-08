Cách 2 người sống sót kỳ diệu sau 9 ngày kẹt trong đường hầm thủy điện ở Nepal

Sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm, Kabir Maharjan và Sanjay Sah được cứu sống một cách kỳ diệu, gia tăng hi vọng cho người nhà của những nạn nhân mất tích.

Ngày 26/8, tảng băng sụp đổ phía trên thung lũng Trishuli của Nepal chôn vùi hàng trăm công nhân thủy điện đang làm việc bên trong đường hầm. Kabir Maharjan và Sanjay Sah may mắn được cứu sống sau 9 ngày.

Khi được lực lượng cứu hộ phát hiện, Kabir Maharjan rơi vào trạng thái mê sảng, lúc tỉnh lúc mê, nằm trong vũng nước và xung quanh bao trùm bởi bóng tối. Anh được đưa đến bệnh viện và Maharjan không nhận ra vợ mình sau khi tỉnh dậy.

Đội tìm kiếm và cứu hộ khiêng Kabir Maharjan ra khỏi đường hầm. (Ảnh: Reuters)

Buổi sáng kinh hoàng

Khoảng 7h30 ngày 28/6, Maharjan gọi điện cho vợ trước khi bắt đầu ca làm việc tại dự án thủy điện Upper Trishuli 3A. “Anh phải vào trong đường hầm. Bên trong sẽ không có mạng”, anh nói với vợ mình.

Khoảng 60 phút sau, tảng băng trôi sụp đổ tại núi Langtang Lirung, cách đó khoảng 40 km nằm về phía thượng nguồn, gây ra vụ lở đất mạnh đến mức tạo thành bức tường nước san phẳng khu dân cư và nhấn chìm mạng lưới 12 nhà máy thủy điện với gần 900 công nhân bên trong.

Tại thủ đô Kathmandu, quan chức ngành điện đang theo dõi nguồn cung cấp điện cho dự án trên màn hình của họ. Rồi màn hình bắt đầu tối đen, trạm điện biến mất khỏi bảng điều khiển, mọi thứ sụp đổ như những quân cờ domino.

Kỹ sư Suraj Dahal làm việc tại Cơ quan Điện lực Nepal (NEA), người chỉ huy một phần công tác cứu hộ cho biết ban đầu ông không quá lo lắng, vì “lũ lụt là chuyện thường tình” ở Nepal. Nhưng sau đó, họ nhanh chóng nhận ra tình hình lần này hoàn toàn khác.

Khi họ liên lạc được với khoảng 40 công nhân ở bên trong, có ít nhất 2 dự án thủy điện ở thượng nguồn đã bị lũ đánh trúng.

Đến 9h15, vợ của Maharjan cố gắng liên lạc với chồng nhưng không thành công. Đúng thời điểm đó, các quan chức đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho khu 3A: “Sơ tán!”.

Sah, người làm việc trong phòng điều khiển kể lại anh chạy nhanh từ tầng này sang tầng khác, cảnh báo từng đồng nghiệp một. Bên ngoài đường hầm, công nhân đang cố gắng chạy trốn khỏi dòng nước lũ nhưng không đủ nhanh.

Thành viên đội cứu hộ nỗ lực tiến vào đường hầm tại Nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A để tìm kiếm người sống sót. (Ảnh: Reuters)

Trong đoạn phim do phương tiện truyền thông đăng tải cho thấy một nhóm khoảng 30 công nhân bị cuốn trôi bởi con sóng cao gấp nhiều lần chiều cao của họ. Ông Dahal cho biết lực lượng cứu hộ sau đó phát hiện ra chiếc thang thoát hiểm và nếu công nhân biết đến nó, họ có thể cứu được tới 2/3 số người bên trong. Nhưng họ “không biết phải đi đâu”.

Theo bản vẽ kỹ thuật mà Reuters thu thập được, trong số 4 lối vào đường hầm, có một lối dài hơn 180 m dẫn đến nhà máy điện ngầm, nhưng lực lượng cứu hộ tin lối này bị ngập hoàn toàn, không còn hy vọng tìm thấy người sống sót.

Thay vào đó, nghị sĩ Nepal Shri Ram Neupane chuyển sự chú ý sang đường hầm cáp ngắn hơn, dốc lên trên và ít bị ảnh hưởng bởi nước lũ. Đó là nơi Maharjan và Sah đã trú ẩn, chỉ cách lối ra 160 m, nằm “ở góc, ngay mép đường hầm”.

Nỗi sợ hãi về điều tệ nhất

Trong 9 ngày tiếp theo, vùng không khí từng cứu sống họ lại trở thành nhà tù. Sah cho biết anh đọc kinh cầu nguyện của đạo Hindu để giữ vững tinh thần. Trong khi vợ của Maharjan kể chồng cô phải uống chính thứ nước bùn mà anh ngủ trong đó để sống sót.

Quan chức tin địa phương tin những túi oxy nằm rải rác trong đống đổ nát có thể giúp một số công nhân sống sót.

Theo người đứng đầu cơ quan ứng phó thảm họa của Nepal Dharam Raj Uprety, có hơn 7.500 ngôi nhà bị phá hủy trên khắp thung lũng, lực lượng cứu hộ phải đưa ra những quyết định khó khăn về việc ưu tiên đào bới ở đâu trước.

Nhưng khu vực dự án Upper Trishuli 3A được xếp gần đầu danh sách, vì mọi người đều hy vọng cấu trúc nhiều tầng với các tuabin và hệ thống thông gió có thể giữ lại được túi khí, giúp nhiều người sống sót.

Đêm trước khi những người sống sót được tìm thấy, lực lượng cứu hộ gặp phải bức tường chắn đầy bùn đất mà họ không thể di chuyển. Nhóm cứu hộ ứng biến bằng cách khai thác kênh tự nhiên cách đường hầm khoảng 15 m và dùng vòi phun nước áp lực cao để đẩy nước qua đó, giúp thông thoáng từ 4 đến 5 m trong vài phút thử nghiệm.

Rồi cơn mưa ập đến, gây ra sự sụp đổ một phần khiến một số nhân viên cứu hộ bị mắc kẹt trong giây lát. Chiến dịch cứu hộ bị đình trệ hàng giờ trước khi đồng nghiệp thuyết phục họ quay trở lại bên trong và đội cứu hộ gia cố lối đi bằng tấm kim loại, lưới thép.

Lúc 4h ngày thứ 10, lực lượng cứu hộ nhận được cuộc gọi từ người điều khiển máy móc hạng nặng khi họ nghe thấy điều gì đó. Một tiếng động, có thể là có người sống sót hoặc cũng có thể chỉ là tiếng vọng của chính giọng nói của những người cứu hộ đang gọi trong bóng tối.

Khoảnh khắc 2 công nhân mắc kẹt ở đường hầm thủy điện được giải cứu sau 9 ngày.

Tại hiện trường, người chỉ huy đội cứu hộ Ganga Baral cho biết họ bắt đầu nghe thấy tiếng động khi khoan vào đường hầm. Hết lần này đến lần khác, họ tắt máy để lắng nghe. “Chúng tôi gọi to, ‘Bạn ở đâu? Bạn có ở đó không?’. Đôi khi chúng tôi có cảm giác như có một người đang cố gắng giao tiếp với chúng tôi”, ông Baral kể lại.

Họ vẫn không thể nghe rõ nhưng ước tính nguồn phát ra âm thanh chỉ cách họ 15 - 20m. Sau đó, dưới ánh đèn, họ nhìn thấy một bàn tay.

Vẫn còn 5 - 10m đường hầm đầy bùn chắn giữa họ và người sống sót. Đến 7h sáng, các binh sĩ phá một lỗ nhỏ xuyên qua. Từ bên trong vang lên một câu duy nhất: “Chúng tôi ở đây”.

Cả Maharjan và Sah đều không thể đứng vững khi lực lượng cứu hộ kéo họ ra khỏi đường hầm. Sah mặt lấm lem bùn đất, phải cần sự hỗ trợ của một nhân viên cứu hộ cõng ra ngoài. Anh cố gắng giơ một tay về phía máy quay. Trong khi Maharjan với những chấn thương nghiêm trọng hơn được đưa ra bằng cáng.

Dhakal, người chỉ huy chiến dịch từ bên ngoài nhưng chưa từng trực tiếp vào đường hầm bật khóc khi nhìn thấy 2 người đàn ông bước ra. “Tôi không thể kìm được nước mắt”, ông Dhakal nói.