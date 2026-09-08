Vì sao Mỹ thả 1 tỷ con ruồi ra môi trường, cả nước sản xuất hết công suất vẫn không đủ nhu cầu?

Đây là phương pháp để cứu vãn hàng tỷ USD cho nước Mỹ.

Chính phủ Mỹ vừa thả con ruồi vô sinh thứ 1 tỷ tại tiểu bang Texas - nơi có ngành chăn nuôi trị giá 31 tỷ USD - nhằm ngăn chặn ấu trùng ruồi vít Tân Thế giới. Đây là loài ký sinh có thể gây thiệt hại 2,5 tỷ USD chỉ riêng tại khu vực Tây Nam nước này.

Số ruồi vô sinh này được sản xuất tại các cơ sở ở Mexico và Panama. Đây là biện pháp quan trọng để ngăn loài giòi ký sinh ăn thịt động vật tiếp tục lây lan.

Loài ruồi vít Tân Thế giới đẻ trứng trên động vật máu nóng, bao gồm cả con người. Ấu trùng ký sinh trên vật chủ, có thể gây nhiễm trùng và tử vong. Ruồi vít từng được coi là đã bị xóa sổ khỏi Mỹ, Mexico và phần lớn Trung Mỹ từ nhiều thập kỷ trước nhưng xuất hiện trở lại vào năm 2023 và lan dần về phía bắc.

Đến tháng 6, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận những ca đầu tiên tại Mỹ sau nhiều năm. Nước này ghi nhận tổng cộng 48 ca, gồm 30 ca trong tháng 6, 14 ca trong tháng 7 và 4 ca trong tháng 8. Kết quả này rái ngược với những dự đoán hồi đầu tháng 6 rằng các đàn gia súc của Mỹ sẽ bị tàn phá và phải mất cả thập kỷ mới có thể phục hồi.

Tuy nhiên, giới khoa học cảnh báo ruồi vít có tốc độ sinh sản rất nhanh. Một con cái có thể đẻ tới 3.000 trứng trong vòng đời khoảng 21 ngày. Năm 1971, Mỹ chỉ ghi nhận 473 ca nhưng một năm sau, con số tăng lên gần 100.000 động vật bị lây nhiễm.

Để tiêu diệt ruồi vít, các nhà khoa học nuôi ruồi với số lượng lớn, làm chúng vô sinh bằng bức xạ rồi thả vào vùng có dịch. Ruồi cái hoang dã chỉ giao phối một lần. Khi giao phối với ruồi đực vô sinh, chúng không thể sinh sản và quần thể ruồi sẽ dần suy giảm.

Mỹ từng sử dụng phương pháp này để xóa sổ ruồi vít, với khoảng 500 triệu con ruồi vô sinh được thả mỗi tuần trong những năm 1960-1970.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết hiện nước này cần khoảng 400-500 triệu con/tuần, trong khi cơ sở tại Panama chỉ có công suất 100 triệu con/tuần. Nhà máy mới tại Mexico cũng dự kiến đạt 100 triệu con/tuần.

Một nhà máy khác đang được xây dựng tại Texas, dự kiến có thể sản xuất 100 triệu con/tuần vào cuối năm 2027 và tăng thêm 300 triệu con/tuần vào cuối năm 2028.

Mỹ đồng thời đang thử nghiệm Novofly, công nghệ tạo ra ruồi đực biến đổi gene. Do khoảng một nửa số ruồi được sản xuất hiện nay là ruồi cái, việc chỉ tạo ra ruồi đực có thể giúp tăng gấp đôi công suất hữu ích.

Tháng 1, USDA cũng triển khai chương trình trị giá 100 triệu USD nhằm hỗ trợ các công nghệ giúp tăng sản lượng ruồi vô sinh.

Theo CNN