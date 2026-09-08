Chuyện gì đã xảy ra với người duy nhất sống sót trên ghế 11A vụ rơi máy bay Air India?

Ký ức về cảnh tượng tại hiện trường vụ tai nạn, sự thoát chết kỳ diệu và cái chết của người anh trai vẫn ám ảnh Vishwas Ramesh.

Nhiều người coi anh là một trong những người may mắn nhất thế giới còn sống sót. Nhưng đối với Vishwas Kumar Ramesh, người sống sót duy nhất trong vụ rơi máy bay Air India ngày 12 tháng 6 năm 2025, việc vượt qua bi kịch khủng khiếp này là một cuộc chiến vô cùng dai dẳng.

Anh hiện đang phải nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ tâm thần để tìm cách đối phó với chấn thương tâm lý này, anh họ của anh cho biết. Khi chiếc Boeing 787 Dreamliner trên hành trình tới London bị rơi chỉ vài giây sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad, Vishwas (40 tuổi), một công dân Anh gốc Ấn, là hành khách duy nhất còn sống sót bước ra khỏi hiện trường. Anh trai anh, Ajay, nằm trong số 241 người khác trên chuyến bay đã thiệt mạng, cùng với 19 người tử vong dưới mặt đất.

Cách Vishwas Kumar Ramesh sống sót đã khiến cả thế giới kinh ngạc

Ký ức về hiện trường vụ tai nạn, sự thoát chết kỳ diệu và cái chết của người anh trai vẫn tiếp tục ám ảnh Vishwas, Sunny - anh họ của anh - chia sẻ.

"Rất nhiều người, bao gồm cả bà con thân thích ở nước ngoài, gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của Vishwas. Nhưng cậu ấy không nói chuyện với ai cả. Cậu ấy vẫn chưa vượt qua được cú sốc tâm lý từ vụ tai nạn và sự ra đi của anh trai. Cậu ấy vẫn hay giật mình tỉnh dậy giữa đêm và rất khó ngủ lại. Chúng tôi đã đưa cậu ấy đến gặp bác sĩ tâm thần hai ngày trước để điều trị. Cậu ấy chưa có kế hoạch quay lại London vì quá trình điều trị mới chỉ bắt đầu," Sunny nói thêm.

Đúng 1 năm sau tai nạn, vào tháng 6 năm nay, Ramesh cho biết anh vẫn tiếp tục "sống với những vết sẹo tâm lý nghiêm trọng" sau cái chết của anh trai mình trong vụ tai nạn.

Anh ấy nói rằng việc mất đi người anh ruột đã "lấy đi tất cả hạnh phúc của tôi" sau "phép màu" sống sót của chính mình.

Sau 1 năm, người đàn ông vẫn đang đi tìm câu trả lời cho mình

Trong một tuyên bố ngắn gọn nhân kỷ niệm ngày này, Ramesh nói: "Điều mà nhiều người có lẽ chưa thực sự hiểu là nỗi đau không kết thúc vào ngày xảy ra thảm họa. Tôi phải sống chung với những vết sẹo tâm lý sâu sắc, nỗi mất mát người anh trai và những câu hỏi không lời giải đáp về việc chuyện này đã xảy ra như thế nào và vì sao. Tôi biết những câu hỏi đó không chỉ xuất hiện trong tâm trí tôi mà còn trong tâm trí của mọi gia đình bị ảnh hưởng. Trên hết, mọi người cần sự trung thực, minh bạch và câu trả lời. Không gì có thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng các gia đình xứng đáng được biết sự thật."

Các nhà điều tra vẫn chưa công bố kết quả điều tra cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn.

Vishwas Ramesh xuất viện khỏi Bệnh viện Dân sự Ahmedabad vào ngày 17 tháng 6 năm ngoái. Cùng ngày hôm đó, thi thể của anh trai Ajay đã được bàn giao cho gia đình sau khi có kết quả xét nghiệm DNA trùng khớp.

Vishwas và Ajay đang trên đường trở lại London bằng chuyến bay của Air India sau khi về thăm gia đình ở Diu, một phần thuộc Lãnh thổ Liên bang Dadra và Nagar Haveli.

Một ngày sau vụ tai nạn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm người sống sót duy nhất tại bệnh viện và hỏi thăm sức khỏe của anh.

Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 260 người cả trên máy bay lẫn dưới mặt đất

Trong một cuộc phỏng vấn với đài Doordarshan lúc đó, Vishwas nhớ lại rằng chiếc máy bay dường như đã bị mất đà (thất tốc) chỉ vài giây sau khi cất cánh. Anh cho biết chỗ ngồi của mình là 11A, nằm gần cửa thoát hiểm ở phía bên trái.

"May mắn thay, phần máy bay nơi tôi ngồi đã rơi xuống khu vực tầng trệt của ký túc xá (trường đại học y) sau khi va chạm. Khi thấy cánh cửa đã vỡ, tôi tự nói với bản thân rằng mình có thể thử thoát ra ngoài. Và cuối cùng tôi đã ra được," anh chia sẻ với các phóng viên.

Trong một đoạn video lan truyền do người dân địa phương quay lại chỉ vài phút sau vụ tai nạn, người ta thấy Kumar bước đi về phía xe cấp cứu, rời xa khỏi đống đổ nát. Nhưng có lẽ, để bước ra khỏi những ký ức ám ảnh ấy sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.

Nguồn: BBC, NDTV