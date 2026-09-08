Một 'cá mập' vừa mua vàng 22 tháng liên tiếp, có trong tay gần 2.400 tấn

"Cá mập" này tiếp tục mua thêm vàng trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ 22 liên tiếp tăng dự trữ kim loại quý.

Theo số liệu Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) công bố ngày 7/9, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua thêm khoảng 20,2 tấn vàng trong tháng 8. Đây là lượng mua hàng tháng lớn nhất của cơ quan này kể từ tháng 10/2023.

Tháng 7, Trung Quốc đã bổ sung khoảng 19,9 tấn vàng, khi đó cũng là mức cao nhất trong gần ba3năm. Chỉ trong 2 tháng gần nhất, PBOC đã mua thêm khoảng 40 tấn vàng.

Sau giao dịch mới nhất, tổng dự trữ vàng của Trung Quốc tăng từ khoảng 2.366 tấn vào cuối tháng 7 lên 2.386,6 tấn cuối tháng 8. Giá trị kho vàng của PBOC cũng tăng mạnh, từ 306,35 tỷ USD lên 350,08 tỷ USD chỉ sau 1 tháng, tương đương mức tăng gần 43,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, phần lớn mức tăng này không đến từ việc mua thêm vàng mà do giá kim loại quý đi lên trong tháng 8. Nói cách khác, PBOC chỉ bổ sung khoảng 20 tấn vàng vật chất, còn hàng chục tỷ USD tăng thêm chủ yếu phản ánh việc số vàng đang sở hữu được định giá cao hơn.

20 tấn không phải con số quá lớn so với thị trường toàn cầu. Sản lượng khai thác vàng thế giới đạt kỷ lục khoảng 3.672 tấn năm 2025, đồng nghĩa lượng Trung Quốc mua trong tháng 8 chỉ tương đương khoảng 0,55% sản lượng khai thác của cả năm.

Song, điều đáng chú ý hơn là PBOC hiện đã mua vàng 22 tháng liên tiếp, chuỗi dài nhất từng được ghi nhận, bất chấp giá kim loại quý biến động rất mạnh.

Vàng từng lập kỷ lục trên 5.500 USD/ounce hồi tháng 1, sau đó giảm gần 30% về vùng thấp 4.000 USD vào cuối tháng 6 trước khi phục hồi lên khoảng 4.300 USD. Ngày 7/9, giá vàng giao dịch quanh 4.395 USD mỗi ounce.

Việc PBOC tiếp tục mua cả khi giá tăng mạnh lẫn khi thị trường điều chỉnh cho thấy chiến lược này không đơn thuần nhằm tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Xu hướng của Trung Quốc cũng diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới ngày càng đa dạng hóa dự trữ.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tỷ trọng USD trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã giảm từ khoảng 72% năm 2000 xuống khoảng 57% hiện nay. Vàng và nhiều tài sản khác đang dần hấp thụ một phần sự dịch chuyển này.

Khảo sát Dự trữ vàng Ngân hàng Trung ương năm 2026 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy 89% ngân hàng trung ương tham gia khảo sát dự báo lượng vàng dự trữ chính thức toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới. Đáng chú ý, kỷ lục 45% cho biết chính tổ chức của họ có khả năng tăng lượng vàng nắm giữ.

Gu Fengda, trưởng nhóm chuyên gia phân tích tại Guoxin Futures, nhận định hoạt động tích lũy vàng của Trung Quốc là một chiến lược phân bổ dự trữ mang tính dài hạn và có tính toán, thay vì giao dịch ngắn hạn.

Theo GoldSilver