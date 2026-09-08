Trung Quốc mở cuộc thi cai thuốc lá, bỏ hút thuốc 90 ngày sẽ được vinh danh

Chỉ cần ngừng hút thuốc trong 90 ngày, những người nghiện thuốc lá tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) sẽ được trao giấy chứng nhận danh dự. Chương trình này là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm tỷ lệ người hút thuốc, khi mỗi năm có hơn một triệu người tại nước này tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Một phụ nữ đi qua tấm biển cấm hút thuốc nơi công cộng. (Ảnh: Reuters)

Theo chính quyền địa phương, cuộc thi cai thuốc diễn ra trên toàn tỉnh Cát Lâm từ ngày 1/9. Trong đó, người tham gia sẽ được hỗ trợ trực tiếp bởi các bác sĩ, bao gồm cả tư vấn tâm lý và hỗ trợ y tế.

Cuộc thi áp dụng với người từ 18 tuổi trở lên và đã hút thuốc hơn một năm.

Những người này sẽ trải qua quá trình tư vấn ban đầu và các buổi tái khám, kết thúc bằng bài kiểm tra nồng độ carbon monoxide trong hơi thở để xác nhận xem đã thực sự bỏ thuốc hay chưa.

Người cai nghiện thành công sẽ được trao giấy chứng nhận danh dự.

Thời gian đăng ký kéo dài đến ngày 20/9, và đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng.

Theo tin từ trang tin địa phương Jimu News dựa trên dữ liệu từ cổng đăng ký trực tuyến của cuộc thi, tính đến tối 1/9 - ngày đầu tiên mở đăng ký, hơn một nửa số phòng khám tham gia chương trình đã kín chỗ.

Tình trạng nghiện thuốc vẫn là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng tại Trung Quốc. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, mỗi năm có hơn một triệu người tại nước này tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Do đó, Trung Quốc đang nỗ lực giảm hơn nữa tỷ lệ người hút thuốc.

Kế hoạch y tế quốc gia của nước này cho giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) kêu gọi tăng cường các dịch vụ cai thuốc lá và mở rộng phạm vi các khu vực không khói thuốc.

Thành phố Thượng Hải đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng về kiểm soát thuốc lá đến năm 2026, trong đó tăng cường thực thi lệnh cấm hút thuốc trong nhà và khuyến khích không hút thuốc tại các không gian công cộng ngoài trời như trạm xe buýt.

Các cơ quan y tế tại tỉnh Hà Bắc (miền Bắc Trung Quốc) đã tổ chức chuỗi cuộc thi cai thuốc lá mang tên "100 người, 100 ngày" kể từ năm 2021, với các sự kiện diễn ra tại nhiều thành phố như Thạch Gia Trang, Tần Hoàng Đảo, Đường Sơn và Hàm Đan.

Cuộc thi năm 2026 tại Thạch Gia Trang mang lại nhiều lợi ích hơn là chỉ để "khoe thành tích". Được phát động vào tháng 5, cuộc thi dành cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng cho những người cai thuốc thành công, với giải nhất trị giá 3.000 nhân dân tệ.