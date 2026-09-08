Một số phương tiện có chiều dài tới 23 m, đòi hỏi quá trình vận chuyển được tính toán kỹ lưỡng từ cảng xuất phát ở Trung Quốc cho tới điểm tập kết.

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Một đoàn phương tiện bảo dưỡng đường sắt nặng tới 111 tấn đã được vận chuyển từ Trung Quốc tới São Paulo (Brazil), vượt gần 20.000 km đường biển trong thời gian lên tới 70 ngày, trước khi tiếp tục hành trình bằng đường bộ đến xưởng TIC Trens.

Theo InfoMoney, lô thiết bị được nhập khẩu để phục vụ công tác bảo trì tuyến 7-Rubi, do TIC Trens quản lý. Một số phương tiện có chiều dài tới 23 m, đòi hỏi quá trình vận chuyển được tính toán kỹ lưỡng từ cảng xuất phát ở Trung Quốc cho tới điểm tập kết tại São Paulo.

Đây không phải các đoàn tàu chở khách mà là nhóm phương tiện chuyên dụng phục vụ bảo trì đường sắt, hệ thống điện trên cao và các công trình hỗ trợ vận hành. Trong số đó có máy đầm nén đá dằn, bộ điều chỉnh đá dằn và các phương tiện chuyên dụng cho hệ thống đường dây điện trên cao. Những thiết bị này đóng vai trò duy trì sự ổn định của đường ray và hỗ trợ các hoạt động bảo dưỡng định kỳ.

TIC Trens đặt mua một phần thiết bị từ CRRC, nhà sản xuất đường sắt Trung Quốc đồng thời là đối tác trong liên danh vận hành tuyến. Trước khi sản xuất, hai bên phối hợp xây dựng thiết kế nhằm điều chỉnh phương tiện phù hợp với đặc điểm tuyến đường, yêu cầu vận hành và các tiêu chuẩn kỹ thuật tại São Paulo.

Theo TIC Trens, thời gian từ khi ký hợp đồng với nhà sản xuất đến khi thiết bị được giao tại São Paulo kéo dài khoảng 12 tháng, với các đợt giao hàng diễn ra từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026. Quá trình này có sự tham gia của các bộ phận mua hàng, kỹ thuật, hậu cần, nhập khẩu, pháp lý cùng các đơn vị vận tải và môi giới hải quan.

Hành trình đường biển từ các cảng Taicang và Zhangjiagang của Trung Quốc tới cảng Santos kéo dài khoảng 45-70 ngày. Sau khi cập cảng, hàng hóa mất thêm khoảng 10 ngày để dỡ hàng, kiểm tra chứng từ và hoàn tất thủ tục hải quan. TIC Trens đồng thời theo dõi hành trình của tàu bằng hệ thống GPS để chuẩn bị phương án tiếp nhận.

Khâu vận chuyển từ Santos tới São Paulo cũng đặt ra nhiều yêu cầu đặc biệt. Các xe tải chuyên dụng, phương tiện hộ tống và lực lượng hỗ trợ giao thông được huy động, thường di chuyển vào sáng sớm nhằm hạn chế ảnh hưởng của mật độ phương tiện.

Một số đoạn đường có cầu vượt với khoảng không hạn chế, buộc đơn vị vận chuyển phải điều chỉnh phương tiện. Trong một trường hợp, lốp xe tải được xì bớt hơi để giảm chiều cao tổng thể, giúp thiết bị đi qua gầm cầu.

Sau khi đến nơi, các phương tiện vẫn chưa thể lập tức chạy trên đường ray. TIC Trens phải tiến hành các cuộc thử nghiệm để đánh giá khả năng tương thích với hạ tầng, quy trình an toàn và điều kiện vận hành trước khi đưa thiết bị vào sử dụng thường xuyên.

Từ khi ký hợp đồng, TIC Trens đã tiếp nhận khoảng 50 phương tiện phục vụ bảo trì tuyến 7-Rubi, song không công bố chi phí cụ thể cho việc mua sắm đội xe phụ trợ. Công ty dự kiến đầu tư 14,5 tỷ real Brazil vào dự án tuyến này, bao gồm vận hành, bảo trì và hiện đại hóa hạ tầng.