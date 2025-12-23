Máy bay Air India hạ cánh khẩn cấp do động cơ ngừng hoạt động giữa không trung

Máy bay của hãng hàng không Air India (Ảnh: Air India)

Máy bay Boeing 777 - mang số hiệu chuyến bay A1887 của hãng hàng không Air India, cất cánh lúc 6h10 ngày 22/12 (giờ địa phương) - đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi vào khoảng 6h52 cùng ngày. Máy bay đã gặp phải sự cố áp suất dầu động cơ thấp ở động cơ số 2 trong quá trình thu cánh tà sau khi cất cánh. Ngay sau đó, áp suất dầu động cơ giảm xuống bằng 0.

Theo quy trình vận hành tiêu chuẩn, phi hành đoàn đã tắt động cơ bị ảnh hưởng và quyết định quay trở lại sân bay New Delhi như một biện pháp phòng ngừa. Sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp, tất cả hành khách đã được đưa xuống máy bay an toàn. Máy bay 2 động cơ này đã hạ cánh an toàn chỉ với 1 động cơ.

Theo báo cáo, Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) đang điều tra sự cố động cơ ngừng hoạt động này. Hội đồng Điều tra thường trực của Air India dưới sự giám sát của Giám đốc An toàn Hàng không (Khu vực phía Bắc) và DGCA sẽ phối hợp triển khai việc điều tra.

Hãng hàng không nỗ lực đảm bảo giảm thiểu tối đa sự bất tiện cho hành khách có mặt trên máy bay. Theo đó, Air India đã sắp xếp phương án đi lại thay thế, bố trí một máy bay Boeing 777 khác để đưa họ đến điểm đến. Đồ ăn nhẹ đã được cung cấp tại cửa lên máy bay.

Máy bay mang số hiệu A1887 của Air India quay trở lại sân bay ở New Delhi sau sự cố động cơ ngừng hoạt động giữa không trung (Ảnh: X)

Người phát ngôn của Air India khẳng định việc quay trở lại sân bay ở New Delhi được thực hiện theo quy trình hoạt động tiêu chuẩn, nhấn mạnh rằng an toàn của hành khách vẫn là ưu tiên hàng đầu của hãng.

Vụ việc xảy ra vài tháng sau vụ tai nạn máy bay Dreamliner của Air India. Đây được coi là một trong những vụ tai nạn thảm khốc nhất liên quan đến hãng hàng không này - trong đó toàn bộ 12 thành viên phi hành đoàn và 230 hành khách trên máy bay thiệt mạng, chỉ có 1 hành khách sống sót.

Máy bay Boeing 787-8 Dreamliner do Air India vận hành trong chuyến bay chở khách quốc tế theo lịch trình từ sân bay Ahmedabad ở Ấn Độ đến sân bay Gatwick ở London, Anh. Máy bay đã gặp nạn chỉ 32 giây sau khi cất cánh vào ngày 12/6.

Đầu tháng 12, Air India đã bị giám sát chặt chẽ sau khi có báo cáo về việc hãng hàng không này vận hành một máy bay với giấy phép đủ điều kiện bay - yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các máy bay để đảm bảo an toàn cho hành khách - đã hết hạn. Cụ thể, Air India vận hành 8 lần một máy bay Airbus A320 164 chỗ ngồi với giấy phép đủ điều kiện bay đã hết hạn vào ngày 24 - 25/11. Máy bay này đã bị ngừng hoạt động sau khi vấn đề được một kỹ sư phát hiện.