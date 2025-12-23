Chùm ảnh: Chúng ta đã sống một năm 2025 như thế nào?

Thế giối đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện trong năm 2025. Sự trở lại nắm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tác động của nhiệm kỳ thứ hai mang tính lịch sử của ông. Sự qua đời của một vị giáo hoàng được yêu mến và sự lên ngôi của một vị giáo hoàng khác. Và những bằng chứng ngày càng đáng báo động về sự nóng lên toàn cầu.

Những sự kiện tin tức lớn này - với hàng loạt hình ảnh đáng kinh ngạc - đã phần nào định hình năm 2025. Và bên cạnh những mất mát, thiên tai, xung đột, chúng ta cũng đã chứng kiến những khoảnh khắc của niềm vui và sự kiên cường.

Chùm ảnh ghi lại những sự kiện ấn tượng trên thế giới năm 2025 không chỉ là nơi trưng bày những bức ảnh đẹp nhất trong năm mà còn là sự ghi nhận công sức không ngừng nghỉ của các nhiếp ảnh gia mỗi ngày trong việc cung cấp cho công chúng những bằng chứng trực quan về những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc diễn văn chia tay quốc dân từ Phòng Bầu dục Nhà Trắng vào ngày 15 tháng 1. Ảnh: AFP

Ngày 20 tháng 1, ông Donald Trump tuyên thệ trở thành Tổng thống Mỹ lần thứ 2. Nhiệm kỳ lần này của Tổng thống Trump gây chú ý với hàng loạt sắc lệnh hành pháp về nhiều chính sách trong nước Mỹ và quốc tế, bao gồm nhập cư, kinh tế và quan hệ đối ngoại. Ảnh: Reuters

Vào ngày 3 tháng 2, chỉ còn lại rất ít ngôi nhà đứng vững ở khu Pacific Palisades thuộc Los Angeles, Mỹ. Các vụ cháy rừng Eaton và Palisades năm nay là hai vụ cháy rừng tàn phá nhất trong lịch sử Nam California. Ảnh: Getty Images

Ngày 18 tháng 3, một tàu vũ trụ SpaceX chở ba phi hành gia NASA và một nhà du hành vũ trụ người Nga đã hạ cánh xuống ngoài khơi bờ biển Tallahassee, Florida, Mỹ. Phi hành đoàn đang trở về Trái đất từ Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Hai trong số các phi hành gia, Suni Williams và Butch Wilmore, đã ở trên ISS từ tháng 6 năm 2024. Ban đầu họ chỉ dự kiến ở đó một tuần, nhưng tàu vũ trụ của họ gặp sự cố và thời gian lưu trú trong không gian của họ đã được kéo dài thêm nhiều tháng. Ảnh cắt video của Reuters

Ngày 28 tháng 3, một trận động đất mạnh 7,7 độ đã xảy ra với tâm trấn gần Mandalay, Myanmar, gây thiệt hại nghiêm trọng trên khắp đất nước và các khu vực lân cận, bao gồm cả Thái Lan. Hơn 5.000 người được xác nhận đã thiệt mạng. Ảnh: The Guardian

Một tòa nhà cao tầng đang xây dựng tại Bangkok, Thái Lan bị sụp đổ do ảnh hưởng của động đất, ít nhất 89 người thiệt mạng. Ảnh: Bangkok Post

Sự ra đi của Giáo hoàng Francis vào tháng Tư đã gây ra một thời kỳ quốc tang trên toàn cầu , và hàng chục nghìn người đã đổ về Vatican để bày tỏ lòng kính trọng. Trong ảnh, các Hồng y bày tỏ lòng kính trọng khi thi hài Giáo hoàng Francis được quàn tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 23 tháng 4. Ảnh: Getty Images

Đức Giáo hoàng Leo XIV mới đắc cử xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 5. "Bình an đến với tất cả các bạn," ngài nói khi bắt đầu bài phát biểu của mình. Ảnh: Reuters

Hình ảnh này về tinh vân hành tinh NGC 2899 được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble và được công bố vào ngày 23 tháng 4. Nó nằm cách Trái đất khoảng 4.500 năm ánh sáng trong chòm sao Vela ở bán cầu nam. NASA/ESA/STScI

Bà Lesly Karen Cornett đứng giữa những gì còn sót lại của ngôi nhà mình ở London, Kentucky, Mỹ vào ngày 18 tháng 5. Một hệ thống bão dữ dội, gây ra lốc xoáy, đã càn quét khu vực miền trung nước Mỹ, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng ở Missouri và đông nam Kentucky. Bà Cornett và chồng đã trú ẩn trong bồn tắm của họ. Ảnh: Michael Swensen/Getty Images

Một cậu bé ngủ trên những bao rác dọc theo dòng sông Pasig ô nhiễm ở Manila, Philippines, ngày 5 tháng 6. Ảnh: Reuters

Một sĩ quan cảnh sát đang xem xét hiện trường vụ tai nạn máy bay chở khách rơi xuống khu dân cư ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở Ahmedabad, Ấn Độ, vào ngày 12 tháng 6. Theo hãng hàng không, chỉ có một trong số 242 người trên chuyến bay của Air India sống sót. Ngoài những người trên máy bay, nhiều người dưới mặt đất cũng thiệt mạng khi máy bay rơi xuống ký túc xá của Bệnh viện và Trường Y khoa BJ. Tổng cộng, ít nhất 290 người đã thiệt mạng. Ảnh: Adnan Abidi/Reuters

Người dân bơi lội trên sông Seine ở Paris, Pháp vào ngày 12 tháng 8. Một số khu vực của châu Âu đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Ảnh: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Mẹ của Rashik Khatiwada thương tiếc con trai trong lễ hỏa táng tại Kathmandu, Nepal, ngày 16 tháng 9. Khatiwada, 23 tuổi, đã qua đời trong cuộc bạo loạn xã hội đẫm máu nhất mà Nepal chứng kiến trong nhiều năm qua. Ảnh: Navesh Chitrakar/Reuters