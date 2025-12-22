Lão nông 65 tuổi kiếm hơn 1.100 tỷ đồng trong vài năm dù “không làm gì mấy”, cảnh sát vào cuộc điều tra phát hiện điểm bất thường

Năm 2022, James Clayton Wolf, một nông dân 65 tuổi tại bang Minnesota, Mỹ đã phải hầu tòa với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán các loại nông sản kém chất lượng dưới danh nghĩa thực phẩm hữu cơ.

Lợi nhuận khổng lồ chỉ nhờ đổi mác

Theo cáo trạng từ tòa án liên bang, ông Wolf đã thu lợi bất chính khoảng 46 triệu USD, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng. Thủ đoạn của người đàn ông này là sử dụng ngô và đậu nành được trồng bằng phương pháp thông thường, có sử dụng hóa chất và phân bón hóa học, nhưng lại dán nhãn là sản phẩm hữu cơ để bán ra thị trường với giá cao.

Hệ thống ghi nhãn hữu cơ tại Mỹ vốn được kiểm soát rất nghiêm ngặt bởi Bộ Nông nghiệp, yêu cầu sản phẩm phải được trồng từ hạt giống không biến đổi gen và hoàn toàn không dùng hóa chất. Việc làm của ông Wolf không chỉ lừa dối người mua ngũ cốc mà còn phá hoại nghiêm trọng hệ thống chứng nhận nông sản của quốc gia này.

Đáng chú ý, giấy phép chứng nhận canh tác hữu cơ của ông Wolf thực tế đã bị thu hồi từ năm 2020. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, ông vẫn tiếp tục tuồn các loại ngũ cốc không đạt chuẩn ra thị trường thông qua một người trung gian để duy trì nguồn thu khổng lồ.

Ông Wolf ban đầu đã phủ nhận các cáo buộc trước tòa. Luật sư bào chữa cho rằng ông là một nông dân lâu năm, chưa từng gặp rắc rối với pháp luật và đang nỗ lực tìm cách chứng minh sự vô tội của mình.

Vụ án này là kết quả của sự phối hợp điều tra giữa Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Văn phòng Tổng thanh tra thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và những người nông dân làm ăn chân chính.

Kết cục đắt giá

Mãi đến cuối năm 2023, vụ án lừa đảo nông sản hữu cơ chấn động bang Minnesota, Mỹ đã đi đến hồi kết khi tòa án liên bang đưa ra những phán quyết nghiêm khắc đối với James Clayton Wolf và đồng phạm. Từ một nông dân triệu phú, ông Wolf phải đối mặt với án tù và việc bị tịch thu gần như toàn bộ tài sản khổng lồ thu được từ hành vi bất chính.

James Clayton Wolf đã chính thức thừa nhận tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi bị phát hiện phù phép 46 triệu USD, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng, tiền bán ngô và đậu nành thông thường dưới danh nghĩa thực phẩm hữu cơ. Để thực hiện trót lọt kế hoạch này trong nhiều năm, Wolf đã cung cấp các giấy chứng nhận canh tác hữu cơ giả mạo cho khách hàng, ngay cả khi giấy phép thực tế của ông đã bị thu hồi vào năm 2020.

Bên cạnh án tù lên đến 20 năm theo quy định của pháp luật, tòa án đã ra lệnh tịch thu tài sản của Wolf để thực hiện nghĩa vụ bồi thường lên tới 19,7 triệu USD, khoảng hơn 500 tỷ đồng. Danh sách tài sản bị phong tỏa và tịch thu bao gồm tiền mặt từ bảy tài khoản ngân hàng với tổng trị giá ít nhất 7 triệu USD, sáu khu đất canh tác, cùng hàng loạt máy móc thiết bị nông nghiệp. Không dừng lại ở đó, hai chiếc xe tải đầu kéo, ba xe bán tải và cả hai chiếc xe thể thao hạng sang của ông cũng bị đưa vào danh sách kê biên.

Đồng phạm của Wolf là Adam Clifford Olson, chủ sở hữu một công ty hạt giống địa phương, cũng đã thừa nhận tội đưa ra các tuyên bố sai sự thật để giúp sức cho hành vi lừa đảo này. Các công tố viên đã đề nghị mức án tù từ 8 đến 14 tháng đối với Olson.

Vụ án này không chỉ là một lời cảnh báo đanh thép đối với những hành vi trục lợi trên lòng tin của người tiêu dùng về thực phẩm sạch mà còn cho thấy sự quyết liệt của pháp luật Mỹ trong việc bảo vệ tính minh bạch của ngành nông nghiệp hữu cơ. Mọi tài sản có được từ sự gian lận cuối cùng đều bị tước bỏ, để lại sự nghiệp tiêu tan cho người nông dân này ở tuổi xế chiều.

