Trung Quốc phát hiện mỏ vàng dưới biển lớn nhất châu Á

Một loạt phát hiện cho thấy trữ lượng vàng của Trung Quốc có thể lớn hơn đáng kể so với ước tính trước đây (Ảnh: AFP)

Trung Quốc đã phát hiện mỏ vàng dưới đáy biển đầu tiên lớn nhất châu Á, đánh dấu một bước đột phá khi Bắc Kinh đẩy mạnh hoạt động thăm dò kim loại quý này trên toàn quốc.

Theo chính quyền thành phố Yên Đài (tỉnh Sơn Đông), mỏ vàng được phát hiện ngoài khơi thành phố Lai Châu (Laizhou) đã nâng tổng trữ lượng vàng đã được chứng minh của Lai Châu lên hơn 3.900 tấn (137,57 triệu ounce), chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng vàng cả nước. Nhờ đó, Lai Châu hiện đứng đầu Trung Quốc cả về trữ lượng lẫn sản lượng vàng.

Theo South China Morning Post, thông tin trên được công bố tại hội nghị tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm hiện tại và định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, quy mô cụ thể của mỏ vàng dưới biển chưa được tiết lộ.

Phát hiện này nối dài chuỗi các mỏ vàng lớn được công bố gần đây, cho thấy trữ lượng vàng của Trung Quốc có thể lớn hơn đáng kể so với các ước tính trước đó.

Vào tháng 11/2025, Trung Quốc thông báo phát hiện mỏ vàng siêu lớn nhưng hàm lượng thấp đầu tiên tại tỉnh Liêu Ninh (phía Đông Bắc), với trữ lượng xác nhận đạt 1.444,49 tấn (50,95 triệu ounce). Bộ Tài nguyên Thiên nhiên xác nhận đây là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được phát hiện kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949.

Cũng trong tháng 11/2025, giới chức công bố phát hiện một mỏ vàng tại dãy núi Côn Lôn, gần khu vực biên giới phía Tây Khu tự trị Tân Cương, với trữ lượng ước tính vượt 1.000 tấn (35,27 triệu ounce).

Trước đó, tháng 11/2023, tỉnh Sơn Đông cho biết đã xác định khoảng 1/4 trữ lượng vàng của Trung Quốc, trong đó có hơn 3.500 tấn tập trung tại bán đảo Giao Đông - vành đai khai thác vàng lớn thứ ba thế giới, nơi thành phố Lai Châu tọa lạc.

Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, quốc gia này hiện là nơi sản xuất quặng vàng lớn nhất thế giới, với sản lượng đạt 377 tấn (13,3 triệu ounce) trong năm 2024. Tuy dẫn đầu về sản lượng, Trung Quốc vẫn đứng sau Nam Phi, Australia và Nga về trữ lượng vàng đã được chứng minh.

Ngoài vai trò là "hầm trú ẩn" trước biến động tiền tệ và rủi ro tài chính, vàng cũng rất quan trọng trong các ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực điện tử và hàng không vũ trụ. Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò khoáng sản. Các nhà địa chất Trung Quốc đã phát triển nhiều công cụ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo, hệ thống radar xuyên đất mạnh hàng đầu thế giới và các vệ tinh thăm dò khoáng sản có độ nhạy cao. Nỗ lực này không chỉ mang lại kết quả với vàng. Theo Tân Hoa Xã, một khoáng vật mới do các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện, mang tên Jinxiuite, đã được Hiệp hội Khoáng vật học Quốc tế công nhận.

Jinxiuite là hợp chất sulfua của niken-bismuth-antimon-asen, chứa các kim loại có ứng dụng quan trọng trong các ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, hóa chất và sản xuất pin. Việc phát hiện ra Jinxiuite đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Trung Quốc đang thiếu hụt nghiêm trọng cobalt.

Năm 2024, Trung Quốc đầu tư 115,99 tỷ Nhân dân tệ (16,47 tỷ USD) cho công tác thăm dò địa chất. Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, kể từ khi bắt đầu kế hoạch 5 năm vào năm 2021, tổng vốn đầu tư cho thăm dò khoáng sản của Trung Quốc đã xấp xỉ 450 tỷ Nhân dân tệ và dẫn đến việc phát hiện ra 150 mỏ khoáng sản.

Các phát hiện diễn ra trong bối cảnh giá vàng toàn cầu tiếp tục tăng mạnh, được thúc đẩy bởi biến động tiền tệ, căng thẳng địa chính trị và làn sóng mua vào quyết liệt của các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi nhằm đa dạng hóa dự trữ.