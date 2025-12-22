Dò kim loại, 2 người dân đào được kho báu chứa vàng, ngọc hồng lựu

Hai người đam mê dò tìm cổ vật đã phát hiện ra bộ sưu tập gồm 4 mặt dây chuyền vàng và một mảnh trâm cài vàng trên sườn đồi ở làng Donington on Bain, cách London, Anh, khoảng 200 km về phía bắc, vào mùa xuân năm 2023. Họ đã báo cáo phát hiện của mình theo Chương trình Cổ vật Di động của Vương quốc Anh và nhà khảo cổ học Lisa Brundle, cán bộ liên lạc về cổ vật của hạt Lincolnshire, đã nghiên cứu những món trang sức quý hiếm này.

Brundle đã tiết lộ những phát hiện của mình trong một nghiên cứu được công bố ngày 24/11 trên Tạp chí Khảo cổ học Oxford.

4 mặt dây chuyền bằng vàng, 1 trâm cài áo bằng vàng và ngọc hồng lựu có niên đại từ thế kỷ thứ bảy đã được tìm thấy ở Lincolnshire, Anh. (Nguồn ảnh: The Portable Antiquities Scheme (CC BY 2.0))

Brundle viết rằng, mặc dù mặt dây chuyền vàng và ngọc hồng lựu là phụ kiện khá phổ biến đối với phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu ở Anh thế kỷ thứ bảy, nhưng các nhà khảo cổ học thường tìm thấy chúng trong các ngôi mộ, chứ không phải là một nhóm trên sườn đồi. Những mặt dây chuyền này cũng cho thấy dấu hiệu hao mòn, hư hỏng và sửa đổi, có nghĩa là chúng có thể là đồ cổ - ít nhất 60 năm tuổi - vào thời điểm được chôn cất.

Không tìm thấy hiện vật hay xương người nào khác cùng với mặt dây chuyền Donington, điều này cho thấy có thể ai đó đã cố tình thu thập các phụ kiện này rồi chôn chúng để bảo quản hoặc trong một nghi lễ, Brundle viết.

Vật phẩm nặng nhất trong bộ sưu tập là một mặt dây chuyền hình chữ D nặng khoảng 0,2 ounce (6,7 gram). Viên ngọc hồng lựu lớn được gắn vào một ô vàng hình vỏ sò ở phía dưới mặt dây chuyền. "Bản thân hình dạng vỏ sò có ý nghĩa biểu tượng quan trọng", Brundle viết, "thường liên quan đến sự sinh sản và có thể mang ý nghĩa Kitô giáo".

4 món phụ kiện còn lại đều có hình tròn với họa tiết ngôi sao và hạt cườm. 3 trong số đó là mặt dây chuyền, nhưng một cái là phần hình vòm của một chiếc trâm cài áo đã được tách ra để tái sử dụng. Việc tái sử dụng phần vòm trung tâm từ một chiếc trâm cài áo đặc biệt đáng chú ý, Brundle viết, bởi vì chỉ có khoảng hơn chục ví dụ như vậy tồn tại.

Brundle lưu ý rằng nhóm trang sức Donington khó có thể là một bộ dây chuyền được tìm thấy trong mộ của một phụ nữ Anglo-Saxon, bởi vì không tìm thấy hạt hoặc vật trang trí nào cho thấy chúng được xâu chuỗi lại với nhau. Để cố gắng làm sáng tỏ bí ẩn này, Brundle đã tìm kiếm những lời giải thích khác về lý do tại sao những món đồ này lại được tìm thấy cùng nhau.

Brundle viết: "Một khả năng là bộ sưu tập này có nguồn gốc từ kho báu của một người thợ rèn".

Trong thế kỷ thứ bảy, nguồn cung ngọc hồng lựu đang cạn kiệt và một người thợ kim hoàn lang thang có thể đã thu thập một số đồ trang sức cổ để chế tác thành những món đồ trang sức mới. Tuy nhiên, cách thức người thợ kim hoàn thu thập chúng vẫn còn gây tranh cãi, vì Brundle viết trong nghiên cứu rằng những kẻ trộm mộ được biết đến là đã nhắm mục tiêu vào mộ của những phụ nữ có địa vị cao để lấy đi những đồ trang sức quý giá của họ.

Nhưng cũng có khả năng một hoặc nhiều người phụ nữ chỉ đơn giản là thu gom đồ trang sức của mình và giấu đi.

Bộ sưu tập này đã được Bảo tàng Lincoln mua lại vào năm 2025.