Mất tích giữa núi băng suốt 28 năm, người đàn ông bất ngờ được "nhả" lại theo cách không ai ngờ

Người đàn ông mất tích 28 năm

Tháng 6/1997, Naseeruddin, một người đàn ông 31 tuổi, rời nhà đi du lịch tới thung lũng Supat, thuộc vùng Kohistan là một khu vực núi cao hiểm trở ở miền bắc Pakistan. Trong chuyến đi, ông biến mất sau khi tiến vào một hang động gần sông băng. Mọi dấu vết dừng lại ở đó. Người đàn ông để lại vợ và hai con nhỏ, cùng một gia đình suốt nhiều năm không ngừng tìm kiếm trong tuyệt vọng.

Một người đàn ông Pakistan tên Naseeruddin biến mất sau khi tiến vào một hang động gần sông băng. (Ảnh: CBS News)

"Gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức. Họ hàng nhiều lần quay lại khu vực sông băng, hy vọng tìm thấy điều gì đó, nhưng cuối cùng đều phải bỏ cuộc vì quá nguy hiểm và bất khả thi," cháu trai ông, Malik Ubaid, kể lại.

Khoảnh khắc tảng băng "nhả" người sau gần 3 thập kỷ

Cuộc tìm kiếm tưởng chừng khép lại trong vô vọng, cho đến ngày 31/7/2025. Khi đang chăn thả gia súc trong thung lũng, một người chăn cừu địa phương tên Omar Khan bất ngờ phát hiện một thi thể lộ ra từ lớp băng đang tan. Điều khiến ông choáng váng là thi thể gần như còn nguyên vẹn, quần áo không rách, và đặc biệt là thẻ căn cước vẫn còn bên người.

Khi đang chăn thả gia súc trong thung lũng, một người chăn cừu địa phương tên Omar Khan bất ngờ phát hiện một thi thể lộ ra từ lớp băng đang tan. (Ảnh: BBC)

"Những gì tôi thấy thật không thể tin nổi. Cứ như thể ông ấy chỉ vừa mới ngủ quên trong băng," Khan nói trong cuộc phỏng vấn với BBC Urdu.

Vì sao thi thể có thể được bảo quản suốt 28 năm?

Các chuyên gia giải thích rằng Naseeruddin đã bị "đông cứng nhanh" trong môi trường băng hà. Nhiệt độ thấp, thiếu oxy và độ ẩm đã làm chậm mạnh mẽ quá trình phân hủy, giúp mô mềm và quần áo được bảo tồn suốt 28 năm. Pakistan hiện là quốc gia có khoảng 7.000 sông băng, đạt kỷ lục nhiều nhất thế giới bên ngoài hai vùng cực nhưng cũng là nơi các sông băng đang tan nhanh vì biến đổi khí hậu.

Tại miền bắc Pakistan, lượng tuyết rơi giảm mạnh trong nhiều năm, khiến bề mặt băng hấp thụ nhiều ánh nắng hơn và tan chảy nhanh hơn bình thường. Chính sự ấm lên bất thường này đã khiến thi thể Naseeruddin, sau gần ba thập kỷ, bị "đẩy" ra khỏi lớp băng, chấm dứt một bí ẩn đau lòng kéo dài nhiều năm.

"Cuối cùng, chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất gia đình đã có câu trả lời," Ubaid nói.

Trong khoa học, sông băng thường được ví như những "viên nang thời gian" của Trái Đất. Các nhà nghiên cứu khoan lõi băng để đọc lại lịch sử khí hậu hàng nghìn năm qua. Đôi khi, băng còn lưu giữ cả dấu vết con người. Trường hợp nổi tiếng nhất là Ötzi, người băng được tìm thấy tại dãy Alps của Ý năm 1991, với nội tạng và mô mềm còn sót lại, mang đến hiểu biết chưa từng có về châu Âu thời đồ đá mới.

Các chuyên gia giải thích rằng Naseeruddin đã bị "đông cứng nhanh" trong môi trường băng hà. (Ảnh: BBC)

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng băng hà không phải "tủ đông hoàn hảo". Theo thời gian, các thi thể vẫn có dấu hiệu mất nước và phân hủy chậm, giống như trường hợp Ötzi hay những binh sĩ Thế chiến I được phát hiện trong băng tuyết hơn một thế kỷ sau khi thiệt mạng.

Bi kịch của Naseeruddin không phải cá biệt. Năm ngoái, National Geographic đưa tin về việc tìm thấy một phần hài cốt của Sandy Irvine là nhà leo núi mất tích trên đỉnh Everest từ gần 100 năm trước. Khi các sông băng tiếp tục tan chảy, giới chuyên gia cho rằng thế giới sẽ còn chứng kiến nhiều phát hiện tương tự: vừa kỳ lạ, vừa ám ảnh.

Những tảng băng đang tan không chỉ làm lộ ra quá khứ bị chôn vùi, mà còn nhắc nhở con người về cái giá của sự nóng lên toàn cầu. Với gia đình Naseeruddin, đó là dấu chấm hết cho một hành trình chờ đợi kéo dài 28 năm. Còn với thế giới, đó là lời cảnh báo lạnh lẽo từ những đỉnh núi cao nhất hành tinh.