Đặt vệ tinh thăm dò sâu dưới sông băng khổng lồ ở Nam Cực, phát hiện điều đáng buồn

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 85 hồ nước chưa từng được biết đến bên dưới các sông băng Nam Cực, một diễn biến mà họ lo ngại có thể dẫn đến tình trạng băng trôi nhiều hơn vào đại dương và khiến mực nước biển toàn cầu dâng cao nhanh hơn nữa.

Những hồ này nằm sâu hàng dặm dưới lớp băng bao quanh Nam Cực, theo Live Science đưa tin. Phát hiện này làm tăng số lượng hồ ngầm đã biết lên hơn 50%, lên 231 hồ.

Các nhà khoa học đã tìm thấy những hồ nước này bằng cách nghiên cứu dữ liệu thu thập được trong một thập kỷ từ vệ tinh CryoSat của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA). Họ đã công bố nghiên cứu này vào tháng 9 trên tạp chí Nature Communications.

Các hồ dưới băng đang hoạt động thường xuyên cạn nước và đầy lại, khiến chúng thay đổi kích thước và hình dạng theo thời gian. Sự chuyển động này làm cho lớp băng bên trên kém ổn định hơn, có thể khiến nó trượt khỏi nền đá và rơi xuống biển.

Nhà nghiên cứu Anna Hogg cho biết trong thông cáo báo chí của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu: "Thật thú vị khi phát hiện ra rằng các khu vực hồ dưới băng có thể thay đổi trong các chu kỳ lấp đầy hoặc rút nước khác nhau" .

Tại sao các hồ lại đáng lo ngại?

Câu chuyện này nêu bật chuỗi sự kiện do nhiệt độ toàn cầu tăng cao gây ra, cũng như những ảnh hưởng lâu dài mà chúng có thể gây ra cho những người sống cách xa hàng nghìn dặm.

Khi hành tinh nóng lên do ô nhiễm do con người gây ra, nền tảng của các sông băng cũng nóng lên theo. Nhiệt địa nhiệt từ nền tảng này tạo ra nước tan chảy dưới sông băng, hình thành nên những hồ nước sâu bên dưới bề mặt băng.

Và khi hoạt động từ những hồ này khiến băng tan chảy và rơi xuống đại dương, mực nước biển sẽ tiếp tục dâng cao. Trung bình, mực nước biển dâng gần 0,65 cm vào năm 2024, và tốc độ dâng đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1993.

Mực nước biển dâng cao đã ảnh hưởng đến một số cộng đồng ven biển và có thể sẽ tiếp tục như vậy. Một số chuyên gia dự đoán mực nước biển có thể dâng cao tới vài feet, có thể nhấn chìm toàn bộ các đảo và quận huyện.

Con số đó thậm chí còn chưa tính đến tần suất cao hơn của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả lũ lụt, xảy ra khi nhiệt độ ấm hơn.

Có thể làm gì để ngăn chặn mực nước biển dâng cao?

Cách tốt nhất để ngăn chặn sự hình thành của các hồ này và ngăn mực nước biển dâng cao là hạn chế lượng ô nhiễm mà chúng ta tạo ra và ngăn chặn xu hướng nóng lên của hành tinh.

Nhưng ít nhất, các nhà nghiên cứu hy vọng phát hiện này sẽ cung cấp một chiều hướng mới cho các mô hình dự báo mực nước biển dâng cao trong tương lai để có được độ chính xác cao hơn.

"Thủy văn dưới băng là một phần còn thiếu trong nhiều mô hình tảng băng", nhà nghiên cứu Sally Wilson cho biết trong thông cáo của ESA. "Bằng cách lập bản đồ vị trí và thời điểm các hồ này hoạt động, chúng ta có thể bắt đầu định lượng tác động của chúng lên động lực băng và cải thiện dự báo về mực nước biển dâng trong tương lai."

Nguồn: Live Science