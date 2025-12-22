Vợ hành hung khiến "tiểu tam" mất mạng, chồng không dám can thiệp với lời thú nhận gây bão mạng

Câu chuyện người phụ nữ Thái Lan chỉ vì một phút nóng giận, lao vào hành hung nhân tình của chồng khiến cô này mất mạng đã khiến MXH nước này dậy sóng. Sau nhiều tháng điều tra, cuối cùng phiên tòa xét xử nghi phạm đã diễn ra và bản án cũng đã được ấn định.

Bắt quả tang chồng và nhân tình đi khách sạn, vợ hành hung khiến "tiểu tam" mất mạng

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc đã xảy ra từ tháng 4 năm nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Một người phụ nữ 28 tuổi tên là Worawan đã rất tức giận khi phát hiện ra Bas, người chồng 28 tuổi của cô đã đi khách sạn cùng nhân tình.

Người vợ đã hành hung khiến "tiểu tam" ngã gục ngay trước phòng khách sạn.

Khi lần ra địa chỉ và tìm được tới nơi, Worawan, lúc này vẫn đang bụng mang dạ chửa, đã cay đắng thấy Bas đang ở trong phòng khách sạn cùng với nhân tình của mình là Potjanart, 23 tuổi. Vì đang có bầu, tâm trạng của người phụ nữ bị phản bội trắng trợn càng thêm nhạy cảm. Không kìm chế được cảm xúc, cô vợ đã lôi Potjanart ra khỏi phòng khách sạn trong tình trạng không mặc đồ và hành hung đối phương.

Potjanart đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.

Đoạn phim từ camera an ninh của khách sạn đã ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đánh đập Potjanart cho đến khi cô này ngã gục xuống đất. Có lúc, Worrawan được nhìn thấy kéo áo lên để lộ bụng bầu, hét lên đầy phẫn uất.

"Cô đã biết từ lâu rồi! Cô thấy đấy! Tôi đang có thai mà cô vẫn dan díu với chồng tôi ư?", Worrawan hét lên.

Trong khi cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, Potjanart đã liên tục cầu xin tha mạng: "Tôi đầu hàng. Làm ơn, làm ơn. Cô thắng rồi. Tôi xin đầu hàng", kẻ thứ 3 cầu xin cô vợ.

Khi đó, một người bạn của Worrawan đã có mặt tại hiện trường và đứng ra can thiệp, cố gắng ngăn chặn vụ tấn công, nhưng vẫn không thành công. "Này, dừng lại đi. Cô ấy không thể chịu đựng được nữa đâu. Cô ấy ho ra máu rồi. Dừng lại đi", tiếng người bạn của Worrawan vang lên.

Trong khi đó, Bas - người đàn ông là nguồn cơn của sự việc thì không hề xuất hiện trong đoạn video ghi lại vụ tấn công và vẫn ở trong phòng khách sạn trong suốt vụ việc.

Lời giải thích của người chồng và bản án dành cho người vợ

Theo các nguồn tin, Potjanart bắt đầu ho ra máu, khiến Worrawan phải dừng cuộc tấn công. Nhân viên khách sạn sau đó đã đưa người phụ nữ bị thương đến bệnh viện, nhưng Potjanart đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau vụ việc, nhiều người đã lên án Bas vì hành vi ngoại tình của anh ta đã dẫn đến vụ việc, song anh ta lại không đứng ra can thiệp, giải quyết, khiến việc hành hung của người vợ đi quá xa. Ban đầu, Bas tuyên bố rằng anh ta không can thiệp hoặc hỗ trợ Potjanart vì anh ta say rượu vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, sau đó, lời thú nhận của Bas đã gây bão mạng, khi anh này thừa nhận do anh quá sợ vợ vì trước đây, cô này cũng từng hành hung chồng nhiều lần. Đỉnh điểm có một lần, sau khi bị vợ tấn công, anh ta đã phải khâu hơn 40 mũi.

Người vợ đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc.

Ngay sau vụ việc, dù đang mang thai tám tháng nhưng Worrawan vẫn bị bắt ngay sau đó. Nghi phạm khai với cảnh sát rằng cô không có ý định giết nạn nhân, cho rằng hành động của mình xuất phát từ sự tức giận và căng thẳng về mặt cảm xúc. Sau đó, cô Worrawan tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 150.000 baht (tương đương khoảng 125 triệu VNĐ).

Cuộc điều tra sau đó của Sở cảnh sát Min Buri đã tiết lộ rằng Potjanart không phải là tình nhân của người đàn ông như suy đoán ban đầu. Cảnh sát làm rõ rằng nạn nhân làm nghề giải trí tại các bữa tiệc và đến khách sạn trong giờ làm việc. Tuy nhiên, dù mối quan hệ giữa chồng nghi phạm và Potjanart có là gì, thì việc họ cùng nhau ở chung một phòng khách sạn trong tình trạng không mặc quần áo cũng khó có thể chối cãi.

Sau khoảng bảy tháng tố tụng, tòa án phán quyết rằng Worrawan đã cố ý gây ra cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, tòa án đã xem xét rằng hành động của cô xuất phát từ sự ghen tuông và căng thẳng về mặt cảm xúc do bị khiêu khích nghiêm trọng và bất công. Do đó, tòa án đã giảm án. Theo thông tin do luật sư công bố, Worrawan ban đầu bị kết án 8 năm tù. Bản án đã được giảm một nửa xuống còn 4 năm do lời thú nhận của cô.

Ngoài án tù, Worrawan còn bị buộc phải bồi thường 850.000 baht (khoảng 715 triệu VNĐ) cho gia đình nạn nhân. Bản án được luật sư nổi tiếng người Thái Lan Nitikorn Kaewto chia sẻ trên tài khoản Facebook của mình vào thứ Ba, ngày 16 tháng 12.